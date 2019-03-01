«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Число участников – 2 442 компании – и стран, которые они представляли, стало рекордным за всю историю мероприятия.

Продовольственный смотр высокого уровня

С 11 по 15 февраля в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019». Мероприятие организовал «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства, под патронатом Торгово-промышленной палаты.

«Продэкспо» является одной из крупнейших продовольственных выставок нашей страны. За годы своего существования она зарекомендовала себя как эффективная деловая площадка, способствующая расширению международной кооперации, сотрудничеству и обмену опытом ведущих производителей из многих стран мира», – отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Наполненный посетителями комплекс ЦВК «Экспоцентр», активные переговоры экспонентов с заказчиками, яркие презентации новинок, насыщенная деловая программа – таким запомнился главный продовольственный смотр 2019 г.

Страны и регионы

По мнению специалистов, выставка «Продэкспо» является одним из самых знаковых событий в году. На этот раз масштабная экспозиция площадью свыше 100 тыс. кв. м представила продукты питания, напитки и сырье для их производства от 2 442 компаний из 69 стран. В том числе из Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. Это рекордное число участников и стран за все годы выставки, сообщили Fishnews организаторы.

Российский рынок по-прежнему остается интересным и привлекательным для иностранных компаний. Самым представительным среди зарубежных стран стало участие на «Продэкспо-2019» Беларуси: 87 компаний заявили о себе во всех разделах выставки. Крупнейшие экспозиции сформировали участники из Италии (76 компаний), Армении, Китая, Азербайджана, Испании, Франции, Турции, Республики Корея.

Фирмы 30 стран были представлены на государственном уровне национальными экспозициями: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Индия, Китай, Латвия, Македония, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Южная Осетия, Сербия, Турция, Узбекистан, Уругвай, Франция, Чили, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония. При этом Эфиопия и Индонезия впервые участвовали в таком формате.

Успехи реализации госпрограммы импортозамещения продемонстрировали 1722 российских производителя и поставщика продуктов питания и напитков, из этих компаний 534 – экспортеры.

21 российская региональная экспозиция представила продукцию 165 компаний. В 2019 г. площадь отечественных региональных экспозиций по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 28%.

Впервые в рамках коллективных региональных экспозиций были представлены компании из Алтайского края, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Омской, Орловской, Псковской и Ульяновской областей. Большой интерес вызвали стенды постоянных участников – Красноярского края, Волгоградской, Кировской, Костромской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областей, Северной Осетии.

Здоровое питание – в тренде

28 тематических салонов представили продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, питание для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

Высокие темпы роста продемонстрировали салоны «Продукты для здорового образа жизни» и «Мультипродукт» – он демонстрировал продукты для ресторанов, объединяющий оптово-распределительные центры, а также торговые дома, работающие с небольшими объемами заказов.

Большой интерес вызвала премьера выставки – специализированный салон «Продэкспо Органик», объединивший сторонников идеи органических продуктов со всего мира. Участниками салона стали 38 компаний, имеющих действительные на 2019 г. сертификаты. Органическая продукция была также представлена в других разделах, в частности на национальных стендах Сербии, Испании, Италии, Греции, Азербайджана, Эфиопии.

В салоне «Рыба и морепродукты» корреспондент Fishnews увидел около трех десятков стендов. Тон здесь задавали преимущественно российские предприятия. Представители Латвии, Казахстана, Белоруссии или Ирана встречались гораздо реже. Почти полное отсутствие китайских и южнокорейских фирм объяснялось их участием в составе объединенных национальных экспозиций в других павильонах.

Ассортимент рыбных рядов в этом году порадовал разнообразием. На стендах были представлены рыба и морепродукты во всех разновидностях – замороженные, сушеные, копченые, вяленые, соленые деликатесы, пресервы, консервы, икра, полуфабрикаты, в том числе продукция отечественной аквакультуры.

Обсудили актуальное

Деловая программа выставки была, как всегда, насыщенна и многопланова. Прошли крупные международные отраслевые форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, многочисленные презентации. Состоялись авторитетные профессиональные конкурсы.

Открыла деловую программу панельная дискуссия «Продовольственный рынок России: курс на рост, международную кооперацию и экспорт». В сессии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших компаний российского АПК, ведущие эксперты отечественного аграрного сектора.

Центральным событием первого Органик-дня «Продэкспо» стала конференция «Органик и ретейл: проблемы и пути их решения». Мероприятие, посвященное проблемам органической отрасли, вызвало интерес среди участников и гостей выставки. На сессиях «Органик и ретейл», «Триггерные точки» большое внимание было уделено дополнительным «здоровым» свойствам продукта, отмечалась огромная разница между категорией органик и так называемыми фермерскими и натуральными продуктами. Речь также шла о требованиях к российским поставщикам сырья для детского питания, о том, как упаковать продукты и довести их до рынка сбыта.

Также на «Продэкспо» прошли XIV всероссийский продфорум «Поставщик в сети», XXI форум производителей и ретейлеров «Собственная торговая марка-2019», XIII всероссийский продфорум «Маркетинг и реклама».

Центр закупок сетей™ собрал 110 розничных сетей, среди которых «Магнит», «Карусель», «Перекресток», «О’Кей», «Мария-Ра», «Верный», Spar Russia B.V., Billa и многие другие. Всего Центр объединил 280 закупщиков и 290 поставщиков, которые провели порядка 6 000 переговоров о поставках продовольственных товаров как под брендами поставщиков, так и под собственными торговыми марками.

Также в рамках деловой программы прошли конференция «Государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов», круглый стол «Российское гостеприимство», посвященный развитию гастрономического туризма в нашей стране. Большой интерес у специалистов вызвала шестая ежегодная конференция «Перспективы развития детского питания в рамках программы «Десятилетие детства».

Рынку в помощь

Уникальным преимуществом проходящей выставки стала работа Центра подбора персонала. Участникам выставки представилась возможность разместить вакансии своих компаний на стенде Центра, ознакомиться с резюме соискателей, найти необходимого специалиста, получить профессиональную консультацию о рынке труда. Эксперты Центра проконсультировали и по таким вопросам, как эффективно подобрать персонал в компанию, из каких смежных отраслей можно подобрать специалистов, как стать наиболее привлекательной компанией для соискателей и многим другим.

Все дни на выставке работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Он был направлен на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров путем предоставления консультаций по вопросам интеллектуальной собственности.

Лучшие получили награды

Конкурсная программа объединила ведущие профессиональные конкурсы и привлекла рекордное число участников. Впервые была вручена премия «Продэкспо Органик».

Также прошли конкурсы «Лучший продукт», «Выбор сетей», «Инновационный продукт», «Винный гид «Продэкспо», конкурс «За высокие потребительские свойства товаров», дегустационный конкурс и конкурс на лучшую упаковку.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews. Он традиционно представлял свою продукцию: интернет-портал Fishnews, журнал «Fishnews – Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест».

Fishnews

Март 2019 г.