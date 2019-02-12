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В павильоне № 1 на «Продэкспо» традиционно размещаются рыба и морепродукты

Дальневосточная рыба хочет стать ближе к народу

На выставке «Продэкспо» дальневосточные рыбаки продемонстрировали новые форматы продукции, рассчитанной на конечного потребителя, – из сардины-иваси, терпуга, лососей и морепродуктов.

В Москве 11 февраля в ЦВК «Экспоцентр» открылась 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019». В этом году она собрала более 2,4 тыс. компаний из 69 стран мира. В рамках выставки организовано 28 тематических салонов – по различным сегментам продовольственного рынка.

Хотя рыбный сектор, по информации организаторов, насчитывал более сотни компаний, в павильоне № 1, где традиционно размещается категория «Рыба и морепродукты», можно было увидеть чуть более трех десятков стендов. Тон здесь задавали преимущественно российские предприятия. Представители Латвии, Казахстана, Белоруссии или Ирана встречались гораздо реже. Почти полное отсутствие китайских и южнокорейских фирм объяснялось их участием в составе объединенных национальных экспозиций в других павильонах.

Несмотря на скромное количество участников, ассортимент рыбных рядов в этом году порадовал разнообразием. На стендах были представлены рыба и морепродукты во всех разновидностях – замороженные, сушеные, копченые, вяленые, соленые деликатесы, пресервы, консервы, икра, полуфабрикаты, в том числе продукция отечественной аквакультуры.

«Русская рыбная фактория» продолжила плотно знакомить жителей центральных районов страны с сардиной-иваси, впервые сделав ее главным символом стенда. Эту нежную рыбку, вернувшуюся к российским берегам после многолетнего перерыва, теперь можно попробовать в виде филе или кусочков в масле, пресервов с различными заливками или особым образом разделанной тушки холодного копчения. А во время мастер-класса шеф-повар Сергей Синицын показал, как всего за несколько минут собрать из иваси идеальный вариант закуски – с листьями салата, хрустящими чипсами начос, маринованными корнишонами и оливками.

«Мы ориентируемся на запрос от конечного покупателя, – рассказали Fishnews в «Русской рыбной фактории». – Почему филе? Потому что мы понимаем, что мало кто захочет долго возиться с рыбой. Людям хочется прийти домой, открыть баночку иваси и съесть – быстро и вкусно. Интерес к такой продукции большой».

Не меньшей популярностью на выставке пользовались уже полюбившиеся столичной публике олюторская сельдь, лососевая икра и, разумеется, парочка живых крабов в большом аквариуме – своеобразный талисман экспозиции, неизменно привлекающий внимание.

«Приморская рыболовная компания» привезла на выставку продукцию рыбоперерабатывающего завода, построенного в Невельске. Загрузку предприятия сырьем полностью обеспечивает флот компаний, входящих в холдинг.

Новинка от островитян - филе морского окуня, терпуга и кеты в маринаде на выбор - с луком, с черемшой, «барбекю» или «мексика». «Это готовый продукт абсолютно. Вам вообще не нужно контактировать с рыбой. Достали этот пакет с маринадом, в духовку его закинули, если дома находитесь, а если на природе, то на гриль, 10-15 минут – и все готово», – прокомментировал руководитель завода Иван Дарькин

По его словам, на производстве начали работать и с соленой рыбой – уже наладили выпуск ломтиков малосольного терпуга и легендарной рыбновской кеты. Фирменные наборы «Супчики по-сахалински» с крабом и другими морепродуктами тоже не забыты. В линейке их уже четыре разновидности, а невельские технологи работают над пятой.

Выставка «Продэкспо» продолжит работу в столице до 15 февраля. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews. Он традиционно представляет свою продукцию: интернет-портал Fishnews, журнал «Fishnews – Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест».

Fishnews

  • В павильоне № 1 на «Продэкспо» традиционно размещаются рыба и морепродукты
  • В ЦВК «Экспоцентр» открылась 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019»
  • В павильоне № 1 традиционно размещаются рыба и морепродукты
  • Тон задавали преимущественно российские предприятия
  • Ассортимент рыбных рядов порадовал разнообразием
  • На стендах были представлены рыба и морепродукты во всех разновидностях
  • «Русская рыбная фактория» продолжила плотно знакомить жителей центральных регионов с сардиной-иваси
  • Мастер-класс провел шеф-повар Сергей СИНИЦЫН
  • Специалист показал, как всего за несколько минут собрать из иваси идеальный вариант закуски
  • Своеобразным талисманом экспозиции стали живые крабы в аквариуме
  • «Приморская рыболовная компания» привезла на выставку продукцию рыбоперерабатывающего завода в Невельске
  • Новинка от островитян - филе морского окуня, терпуга и кеты в маринаде на выбор
  • Фирменные наборы «Супчики по-сахалински» тоже не забыты
  • Стенд группы компаний «Антей»
  • Ассортимент рыбных рядов порадовал разнообразием
  • Тон задавали преимущественно российские предприятия
  • На стендах были представлены рыба и морепродукты во всех разновидностях
  • В павильоне № 1 традиционно размещаются рыба и морепродукты
  • Ассортимент рыбных рядов порадовал разнообразием
  • Была представлена и продукция аквакультуры
  • Была представлена и продукция аквакультуры
  • Ассортимент рыбных рядов порадовал разнообразием
  • Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews. Он традиционно представляет свою продукцию: интернет-портал, журнал и газету
    •
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