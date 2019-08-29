29 августа 2019 года

Японскую квоту скумбрии продали за 6 миллиардов

Росрыболовство опубликовало итоги аукциона по продаже долей квот скумбрии в исключительной экономзоне Японии. За 15 лотов две компании-победителя предложили в общей сложности свыше 6 млрд рублей.

О проведении торгов по распределению квот добычи сардины-иваси и скумбрии в исключительной экономзоне Японии Росрыболовство объявило в июле. Лимиты скумбрии разбили на 15 долей: 14 по 6,66%, и одна - 6,76%. Начальную цену лотов установили, соответственно, в 382,7 млн рублей и 388,4 млн рублей. Квоты иваси поделили на 14 долей: 13 по 7,14% (по 81,8 млн рублей) и один – 7,18% (82,2 млн рублей). Представители рыбной промышленности сочли эти цены сильно завышенными.

В результате на 12 долей квот сардины-иваси заявок не поступило, аукцион по ним был признан несостоявшимся. По двум лотам иваси поступило только по одной заявке. Право заключить договор на долю квоты в 7,14% по начальной цене получила компания «Магадантралфлот» (зарегистрирована на Камчатке), на долю в 7,18% – компания «Тралфлот» (зарегистрирована в Хабаровском крае). Эти же две организации заявились на участие в торгах по всем лотам скумбрии.

Аукцион прошел 27 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованным итогам торгов, 8 долей скумбрии по 6,66% приобрел «Магадантралфлот», остальные лоты - «Тралфлот». За каждую долю квот в 6,66% победители предложили 401,8 млн рублей. Лимит в 6,76% ушел за 407,9 млн рублей.

Fishnews