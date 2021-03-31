Второй траулер для «Норебо» встал на воду

«Капитан Геллер» – второй из десяти траулеров, заказчиком которых выступает группа «Норебо» – 30 марта занял место у причала Северной верфи. Судно будет достраиваться на воде, его сдача запланирована в первом квартале 2022 г.

В Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду траулера-процессора «Капитан Геллер». Судно, получившее имя в честь капитана дальнего плавания Станислава Геллера (1936–2006 гг.), строится по заказу компании «Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо»).

Всего в рамках программы инвестиционных квот Северная верфь должна построить десять 81-метровых траулеров проекта 170701. И похоже, что за два с лишним года к этой мысли успели привыкнуть и судостроители, и рыбаки – настолько спокойным и камерным получилось мероприятие. Никаких официальных лиц, даже со стороны Росрыболовства, никаких долгих речей, только взаимная благодарность и понимание, какое большое дело делают вместе.

Радостное волнение все равно прорывалось, но в отношении самого судна. «Уникальный» – так чаще всего в этот день отзывались о траулере судостроители и рыбаки. Хотя формально «Капитан Геллер» – первое серийное судно после головного «Капитана Соколова», который достраивается у соседнего причала, и конструктивно ничем не отличается от своего собрата. Но пока плавучий док, где разместилось судно, медленно заполнялся водой, участники церемонии не скупились на комплименты и проекту, и его воплощению.

«Корабль получается уникальный во всем. И с точки зрения процесса его создания, и тех сложностей, с которыми мы сталкиваемся в строительстве, – не скрывал эмоций гендиректор Северной верфи Игорь Орлов. – Таких судов в стране нет. А теперь первый серийный траулер коснется воды. В ближайшие месяцы нам предстоит тяжелый труд по его доведению до надлежащего состояния. И я уверен, что в начале следующего года он уже начнет бороздить просторы Мирового океана к удовольствию заказчика и к нашей гордости».

«Спуск на воду второго заказа – для нас это действительно событие. Это уже не единичный экземпляр, это серия. Мы еще раз убедились, что наш холдинг для осуществления своих амбициозных задач выбрал правильного партнера, – подчеркнул гендиректор «Рыбпроминвеста» Денис Старков. – Это не преувеличение, это действительно уникальное судно. И, наверное, только Северная верфь смогла сделать так, чтобы этот проект осуществился».

Основным преимуществом новых траулеров, по мнению компании-заказчика, является их универсальность. «Каждое из этих судов может решать полный спектр задач, который стоит перед нашим холдингом, начиная от промысла трески, пикши, заканчивая промыслом креветки и палтуса. Эти суда способны вылавливать до 150 тонн рыбы в сутки и делать из нее продукцию, будь то высококачественное филе, замороженная рыба, консервы или рыбная мука», – заявил руководитель «Рыбпроминвеста».

Как сообщает корреспондент Fishnews, строящиеся суда группа «Норебо» рассматривает как замену действующему флоту. «В принципе наш холдинг полностью оснащен судами, единственное, что их срок уже довольно-таки серьезный. Это и было основной причиной, чтобы инвестировать средства в строительство новых судов. Руководством холдинга было принято принципиальное решение о переоснащении флота, поэтому при сдаче новых судов мы будем списывать более старые суда», – рассказал Денис Старков.

Однако о сроках завершения строительства серии корабелы предпочитали говорить осторожно – проблем с несоблюдением графика на начальном этапе не избежала и Северная верфь. «Про всю серию не стоит загадывать. У нас одно судно головное – сдача этого года, а это судно [«Капитан Геллер» – прим. ред.] должно быть закончено в первом квартале следующего года. Так с интервалом где-то в полгода мы будем сдавать эти корабли», – пообещал Игорь Орлов.

Представитель группы «Норебо» Сергей Сенников уточнил, что все изменения в графике строительства были предварительно согласованы с верфью еще в прошлом году. «Они предоставлены в Минпромторг и в Росрыболовство, и сейчас верфь работает именно в рамках этих графиков. Других изменений мы не предусматривали. Речь идет о шести судах, по поводу еще четырех мы не анализировали ситуацию. Пока у них те графики, которые были изначально при заключении контактов», – отметил Сергей Сенников.

Анна ЛИМ, Fishnews

Март 2021 г.