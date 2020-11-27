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Ход выполнения инвестпроектов обсуждался 26 ноября на круглом столе в Совете Федерации

Верфям вновь напомнили о сроках

Совет Федерации готов провести выездные совещания на проблемных заводах, участвующих в программе строительства флота под инвестквоты. Из 18 судов, которые планировалось сдать к концу 2020 г., заказчикам передано только пять.

К концу третьего года реализации программы инвестиционных квот рыбаки получили от судостроителей четыре рыбопромысловых судна. Пятое – для камчатского РК имени В.И. Ленина – планируется передать заказчику 27 ноября. «Прямо скажем, это, конечно, практический результат, но хотелось бы больше», – прокомментировал ситуацию зампредседателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов.

Ход выполнения инвестпроектов обсуждался 26 ноября на круглом столе в Совете Федерации. По информации Росрыболовства, всего заключено 53 договора на строительство судов под инвестквоты и еще пять инвестпроектов прошли отбор комиссии. Большую часть этих заказов получили четыре верфи, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), – Адмиралтейские верфи, Выборгский судостроительный завод (ВСЗ), Северная верфь и «Янтарь».

Как сообщает корреспондент Fishnews, практически во всех случаях рыбаки столкнулись с несоблюдением утвержденных графиков строительства судов и, как следствие, необходимостью переносить и заново согласовывать сроки завершения проектов. «Максимальный срок переноса у нас был по одному судну – на два года, а в основном переносы были около одного года», – признал гендиректор ОСК Алексей Рахманов, добавив, что со всеми заказчиками кроме двух компаний уже подписаны дополнительные соглашения с уточнениями сроков сдачи.

По его словам, в последнее время госкорпорация приняла меры, для того чтобы стройка велась более эффективно. Это относится, в частности, к Выборгскому судостроительному заводу, который столкнулся с финансовыми проблемами. «Мы выделили дополнительное финансирование предприятию в объеме 1,6 млрд рублей», – заявил руководитель ОСК.

Он отметил, что проблемой для судостроителей остается коронавирус. Введенные ограничения мешают приезду на верфи иностранных специалистов для пуско-наладочных работ по различному судовому оборудованию.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук рассказал, что ситуация на некоторых площадках, в том числе на ВСЗ и судостроительном заводе «Пелла», по-прежнему вызывает опасения в плане соблюдения сроков. Он предложил рассмотреть возможность проведения выездных совещаний по проблемным заводам, чтобы непосредственно на месте рассмотреть все острые вопросы.

Инициативу сразу поддержал Константин Долгов. «Относительно выездных совещаний, вы сказали Выборгский завод? Давайте, может быть, начнем с Выборгского завода, – отреагировал сенатор. – С любого объекта, по которому есть некоторая озабоченность, можно начинать. Мы готовы это делать, мы свои инспекционные поездки сенаторские регулярно продолжаем».

Участники круглого стола также обсудили предложения о досрочном выделении квот по достижении высокой степени готовности судна и возможности не продлевать банковскую гарантию при переносе сроков достройки, выдвинутые по итогам межведомственного совещания 20 августа. В целом смягчение условий поддержали и Росрыболовство, и ОСК, и Минпромторг, хотя конкретные изменения в нормативную базу ведомствам еще предстоит согласовать.

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