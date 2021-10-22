«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021», объединяющая российских и зарубежных участников рынка пищевой и перерабатывающей индустрии.

Участники

Мероприятие состоялось с 4 по 8 октября в ЦВК «Экспоцентр». Выставка проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства, Минпромторга, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, в тесном сотрудничестве с федеральными органами власти, структурами поддержки бизнеса, ВНИИ, отраслевыми союзами и ассоциациями. Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер «Агропродмаша».

Как сообщили Fishnews организаторы — АО «Экспоцентр», оборудование, технологии и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировали 739 компаний из 32 стран. «Агропродмаш» посетили 21 134 специалиста из 65 стран и 84 регионов России.

Значительная часть площади была отведена стендам российских производителей, региональным коллективным экспозициям и национальным павильонам Германии и Италии.

19 салонов выставки охватили все сегменты пищевой промышленности, делая акцент на новинках и инновационных разработках. Значимыми тенденциями этого года стали безопасность и экологичность, автоматизация и роботизация, глобальная цифровизация, оптимизация расходов. Производство и переработка рыбы и морепродуктов были представлены в салоне «РыбПром».

Несмотря на непростую ситуацию в мире, связанную с пандемией, в выставке приняли участие 293 зарубежные компании. Также свои достижения представили 446 российских участников, в том числе более 250 производителей оборудования и ингредиентов.

Региональные коллективные экспозиции представили участники из Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, Воронежской, Омской, Пензенской, Самарской, Тульской областей и Республики Татарстан.

Участниками второго по величине салона «УпакМаш» стали более 110 компаний из 10 стран. Экспозиции ключевых российских и зарубежных экспонентов, а также новых компаний максимально отразили самые современные тенденции в сфере упаковочного и фасовочного оборудования и технологий: автоматизацию и роботизацию, эффективность, экоустойчивость, «прозрачную этикетку» и т.д. По данным организаторов выставки, в этом году существенно расширилась тематика складского оборудования

Свои научные разработки, технологические решения и рецептуры для самых разных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировали свыше 100 участников салона «Ингредиенты». Экспозиция отразила все основные пищевкусовые тренды, включая безопасное и здоровое питание, развитие снековых направлений, актуализацию сырья растительного происхождения и т.д.

Салоны «Санитария и гигиена» и «Пищевая безопасность и контроль качества» объединили свыше 40 производителей. Впервые на российской выставке свои новинки представила компания из Португалии. Вернулись участники, пропустившие выставку прошлого года. Посетители ознакомились с современным санитарно-гигиеническим оборудованием и моющими средствами, решениями в области контроля качества, а также получили консультативную поддержку по внедрению актуальных регламентов управления качеством и пищевой безопасности.

Новое энергоэффективное оборудование, ориентированное на решение задач по снижению затрат на электроэнергию и защиту окружающей среды, представили 25 участников салона «Холод».

Активность проявили представители других салонов выставки «Агропродмаш-2021», давая максимум полезной информации о своей продукции.

Большой интерес вызвал стенд Московского государственного университета пищевых производств – ведущего образовательного и научно-исследовательского центра России в области пищевых производств, биотехнологии, управления безопасностью, качества и экологи пищевых продуктов и производств, пищевой химии и машиностроения, экономики и организации производств пищевых продуктов.

Специалисты Центра подбора персонала провели консультации по трудоустройству и карьерному росту. Наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие.

Деловая программа

Мероприятия деловой программы получили значительный отклик в профессиональной среде. Ключевыми темами стали цифровые технологии, роботизация пищевых производств, инновационные технологии для здорового образа жизни, безопасность и экологичность продукции в современных экономических условиях.

Открыла деловую программу Всероссийская конференция «Производство «умной еды»: инновационные технологии, упаковка и ингредиенты для здоровой жизни. В рамках сессий участники обсудили весь комплекс вопросов, связанных со здоровым питанием. Кроме того, значимые мероприятия провели отраслевые союзы пищепрома.

Ключевой темой V Форума пищевого машиностроения стало увеличение темпов роста в отрасли. Участники рассмотрели итоги развития предприятий пищевого машиностроения России в прошлом году и дали прогноз на 2021 г.

В рамках выставки прошла III конференция «Холодильная индустрия: эффективные решения для пищевой и перерабатывающей промышленности». На ней выявили основные мировые тренды, которые сегодня должны учитывать в своем развитии предприятия холодильной индустрии.

Семинар «Роботы в пищевой промышленности» был посвящен внедрению современных технологий, позволяющих существенно повысить эффективность бизнес-процессов, снизить нагрузку на персонал, одновременно создавая условия для более строгого контроля качества продукции и лучшего управления рабочими ресурсами.

Знаковым событием стал Конгресс по цифровизации АПК. Лидеры рынка и представители крупнейших предприятий отрасли обсудили основные тенденции цифровизации пищевой промышленности, а также поделились опытом внедрения передовых цифровых решений.

27-й «Агропродмаш» состоится в «Экспоцентре» с 10 по 14 октября 2022 г.

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Экспоцентр».

Fishnews

Октябрь 2021 г.