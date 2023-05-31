Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

В Приморском крае филиал Главрыбвода впервые отправил молодь кеты в реку Шкотовка — почти 1,7 млн сеголетков. Новый мобильный цех позволит проводить компенсационные выпуски и восстанавливать местное стадо лосося.

Первый «выпускной»

Временный мобильный рыбоводный цех (ВМРЦ) Большекаменского отдела Приморского филиала Главрыбвода начали строить на Шкотовке в конце 2021 г. Запустили предприятие уже осенью прошлого года — специалисты наловили производителей и заложили икру. Личинки проклевывались с декабря по февраль, их переселили в специально выкопанный пруд на доращивание, рассказывает корреспонденту Fishnews начальник отдела аквакультуры Кира Молибога.

Легальный промысел на реке не ведется, но осенью заходящую на нерест кету активно облавливают браконьеры, подвергая популяцию серьезному прессу. По данным государственного мониторинга, за последние 15 лет популяция вошла в депрессивную стадию, с каждым годом запасы существенно уменьшаются. Планируется, что исправить ситуацию поможет искусственное воспроизводство. Это как выпуски по государственному заданию, так и компенсационные — на Шкотовке работает и строится много предприятий, которые заказывают зарыбления для восполнения нанесенного природе ущерба.

Смолт планировалось выпускать стандартной навеской 0,6 г, но оказалось, что рыбки набрали гораздо больше. В среднем они весят 0,87 г, отмечает Светлана Соловьева — инженер первой категории ВМРЦ.

Примечательно, что корма филиал использует местного производства, от предприятий региона. А иногда сеголетки добывают перекус сами — они на моих глазах подпрыгивают у поверхности, хватая поденок и других мелких насекомых.

К цеху прибывают специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО, Приморского теруправления Росрыболовства, районное начальство. Немного рыбок консервируют для анализа. В лаборатории молодь проверят на ряд показателей и подготовят отчет по оценке деятельности цеха, объясняет ведущий научный сотрудник отдела организации, планирования и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО Вера Валова.

Молодь кормят казенным обедом в последний раз. А потом, наконец, разрезают шандоры — перегородку, отделяющую пруд от канала в Шкотовку. На вольные хлеба сеголетки не особо стремятся — привыкли к родному водоему. Но постепенно смолт начинает вымываться течением. Рыбоводы говорят, что все их подопечные уплывут в реку за два-три дня, а еще за несколько дней скатятся до устья.

Путь будет нелегким: маленькую кету уже поджидают сима, гольян, чайки, зимородки и другие хищные рыбы и птицы. Но даже если в Шкотовку вернется 1% выпущенного лосося, это будет весомое пополнение стада.

В помощь природе

«В крае порядка 20 тыс. рек, которые считаются нерестовыми для лосося, — обращает внимание заместитель начальника учреждения — руководитель Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Александр Равич. — При этом основных ареалов красной рыбы осталось два: реки севернее Тернейского района и Хасанский район, где искусственно поддерживается популяция. Исследования показали, что в остальных реках, например, в Шкотовке, стада находятся в депрессивном состоянии. Это значит, что стаду остается жить 4-8 лет — один-два цикла возврата».

Один из способов решения проблемы — мобильные временные цеха. Кроме ВМРЦ на Шкотовке, похожий работает в Тернее. Также в планах Главрыбвода поставить такие предприятия на реках Ольга и Партизанская.

В дикой природе в мальков превращается менее 60-80% отложенных икринок лосося (в зависимости от погодных условий и других факторов). В рыбоводных цехах этот показатель составляет 85-90%.

Мощность шкотовского цеха сейчас — 2 млн сеголетков кеты. Эти объемы можно увеличить, если приобрести больше инкубационных аппаратов. Такие ВМРЦ обычно проектируются под 6 млн экземпляров, отмечает собеседник Fishnews. По его словам, пруд тоже можно расширить в случае необходимости. Планируется, что предприятие на Шкотовке будет работать минимум 12 лет — три цикла жизни лосося.

«В регионе ведется очень серьезное строительство, в том числе на море, на водоемах — возводятся мосты, переходы и прочие объекты. Эта работа затрагивает водные биоресурсы, наносит им ущерб. Для компенсации ущерба мы должны выпускать молодь кеты (этот вид сейчас на первом месте в специальном рейтинге). Кроме того, такими зарыблениями мы увеличиваем государственный ресурс — лососевые запасы», — подчеркивает Александр Равич.

Так что создание таких цехов — хорошее подспорье для природы, для естественного нереста, для возрождения популяций приморского лосося, резюмирует руководитель филиала.

Рыбоохраной и просвещением

Главной проблемой все же остаются не стройки, а отношение общественности: люди привыкли добывать лосось беспрепятственно и безнаказанно. А реки, на которых работает Главрыбвод, находятся под особой защитой. «На забойных пунктах дежурят стационарные посты рыбоохраны, также мы нанимаем частное охранное предприятие, которое охраняет как производственные цеха, так и забойные пункты. Кроме того, для рыбоохранных мероприятий совместно с Приморским теруправлением Росрыболовства используем беспилотные летательные аппараты. Очень тесно взаимодействуем с пограничниками, МВД, ФСБ, линейными управлениями внутренних дел на транспорте…», — рассказывает Александр Равич.

Типичная реакция местных жителей: «Всю жизнь здесь ловили, а теперь не дают!» По словам руководителя филиала, жалобами заваливают администрацию района, направляют обращения и в правительство края.

Некоторые вредят рыбоводам самостоятельно, например, ломают садки, в которых выдерживают лососей для закладки икры. В Тернейском районе пускают по рекам бревна, чтобы снести так называемые переставы — заграждения для контроля пропуска производителей на нерест. Возле Хасана оборудование часто режут водолазы.

«Разбираемся, пишем письма, посылаем фото, снимки, акты, протоколы на браконьеров. На сегодняшний день по Шкотовскому и Тернейскому районам, где мы поставили цеха, понимание достигнуто», — отмечает Александр Равич.

Совокупно нынешние мощности Приморского рыбвода позволяют ежегодно выпускать примерно 46,5 млн штук лососевой молоди. Однако из-за того, что большинство рек протекает через населенные пункты или вблизи них, у рыбоводов возникают сложности с отловом производителей. «Поэтому у нас и происходят трения с общественностью: мы стараемся сохранить производителя, а они стараются поймать его и съесть», — констатирует Александр Равич.

Он подчеркивает, что просветительскую работу с населением в крае ведут все профильные организации и ведомства: Главрыбвод, теруправление Росрыболовства, ТИНРО, региональное агентство по рыболовству, нацпарк «Земля леопарда». Но пока «холодильник побеждает».

Однако сдаваться рыбоводы не собираются. В октябре цех примет на инкубацию новую партию икры, а в мае будущего года по Шкотовке вновь скатятся кетовые сеголетки.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Май 2023 г.