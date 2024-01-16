Новый краболов СЗРК получил документы регистра

Головному судну в серии из пяти краболовов, строящихся на российских верфях по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, присвоен класс Российского морского регистра судоходства.

Краболов «Вайгач» открывает серию из пяти судов, которые Северо-Западной рыбопромышленный консорциум (СЗРК) должен построить в соответствии с условиями крабовых аукционов, проведенных в 2019 г. Строительство судов ведется сразу на двух верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Пятерка 62-метровых судов проекта КСП01 была заложена в мае 2020 г. в Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово». В июне 2022 г. корабелы спустили на воду головное судно проекта, получившее название «Вайгач». Достройка и ходовые испытания краболова под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС) проходили в 2023 г. на Выборгском судостроительном заводе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РС, в конце декабря регистр подтвердил соответствие судна всем требованиям и присвоил ему класс КМ(*) Ice3 (hull; machinery) AUT1 (REF) BWM(T) PMS TMS fishing vessel.

Как и его собратья по серии, «Вайгач» предназначен для добычи различных видов краба на глубинах от 20 до 400 м с возможностью производства замороженной продукции на борту. Заказчик краболовов СЗРК планирует использовать новые суда на промысле в Северном бассейне.

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