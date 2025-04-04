Строительство краболова «Кильдин» выходит на новый этап

Судно «Кильдин» спустили на воду на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Краболов-процессор строится по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

«Кильдин» — второе судно серии, заказанной СЗРК на судостроительном заводе ОСК «Красное Сормово». Строительство ведется по проекту КСП01 в рамках тех обязательств, которые компании консорциума приняли на себя по итогам крабового аукциона 2019 г.

«Спуск на воду, когда судно впервые соприкасается с родной стихией, — это, конечно, всегда знаменательный момент, — отметил исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. — Хотя впереди еще предстоит немало работы».

Планируется, что «Кильдин» будет сдан в этом году. Судно предназначено для промысла краба с выпуском на борту варено-мороженой и сыро-мороженой продукции.

Суда серии названы с привязкой к островам Баренцева моря: новые краболовы заказчик планирует использовать на промысле в Северном бассейне. Головное судно серии — «Вайгач» — сдано в 2023 г. и уже эксплуатируется.

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