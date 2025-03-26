Кто получает аукционные квоты краба на Северном бассейне: итоги

Всем пяти долям квоты вылова камчатского краба в Баренцевом море определили пользователей. Какие компании получают право на промысел - в материале Fishnews.

Напомним, что в этом году Росрыболовство вернулось к распределению для промысла в Баренцевом море долей квоты вылова камчатского краба в инвестиционных целях — 2022 (так называется вид квот). Доли крабовых квот в инвестцелях первого этапа были закреплены в 2019 г.

Всего на торги выставлялось пять долей квоты — по 20% каждая. По итогам сбора заявок, объявленного в январе , две доли приобрела компания «Полярный лосось», одну долю — компания «Арктический лосось» (согласно открытым данным, у этих юрлиц один и тот же учредитель). Так как по каждому лоту был только один заявитель, доли ушли по начальной цене — порядка 9,3 млрд рублей. Кроме того, так как это доли квот в инвестиционных целях, покупатели должны по каждому лоту построить по промысловому судну на отечественной верфи.

В марте был объявлен прием заявок на аукцион по двум оставшимся долям квоты . Процедура завершилась 25 марта. Как сообщает корреспондент Fishnews, на каждый лот также поступило только по одной заявке, в связи с чем торги признаны несостоявшимся, а договор должен быть заключен с единственным заявителем. По первому лоту это зарегистрированная в НАО компания «Багаж», учредитель — «СЗРК-М».

По второму лоту — компания «СЗ-Краб», с тем же учредителем, что у «Арктического лосося» и «Полярного лосося». Эти доли квот уходят по стартовой цене около 8,4 млрд рублей каждая. Здесь покупатели обязуются построить по логистическому комплексу.

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