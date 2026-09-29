Интервью

29 сентября 2026 года
Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил ТИМАШЕВ

РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Михаил ТИМАШЕВ, Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

За 26 лет Россельхозбанк вложил в экономику ДФО свыше 1 триллиона рублей , из которых профинансировано инвестиционных проектов в дальневосточном АПК на 63 млрд рублей. При участии РСХБ на Дальнем Востоке реализуются масштабные программы в рыбной отрасли.

В Приморском крае особый интерес представляют проекты, охватывающие цепочку от вылова до переработки и логистики, рассказал в интервью Fishnews руководитель регионального филиала Россельхозбанка Михаил Тимашев. Он также ответил на вопросы о развитии профессиональной экспертизы в отрасли.

— Михаил, расскажите, пожалуйста, какие процессы в рыбной отрасли Приморья представляют сейчас наибольший интерес для банка?

— Мы сосредоточены на комплексных проектах РХК, которые охватывают всю цепочку: от добычи до переработки и логистики. Филиал участвует как в финансировании текущей деятельности, так и в крупных инвестиционных проектах.

Остановлюсь на направлениях, которые представляют наибольший интерес для банка. Один из главных драйверов роста кредитного портфеля РСХБ в регионе — обновление флота и крабовые аукционы. Россельхозбанк активно финансирует строительство промысловых судов в рамках программы квот под инвестиции. Только на первом этапе при поддержке банка строится восемь промысловых судов. Значительный объем средств был аккумулирован на крабовых аукционах с инвестиционными обязательствами.

Важнейшая сфера — береговая инфраструктура и переработка водных биоресурсов. Банк заинтересован в проектах, которые развивают береговую инфраструктуру и увеличивают глубину переработки уловов.

Среди значимых направлений также логистика и холодильные мощности. Развитие логистики для доставки рыбопродукции и создание холодильной инфраструктуры мы считаем ключевыми факторами, обеспечивающими будущее отрасли и Приморья. В рамках второй волны программы квот под инвестиции предусмотрено участие РСХБ в создании логистических комплексов.

И конечно, отдельно нужно говорить об аквакультуре, в том числе марикультуре. Это перспективное направление, и банк уделяет ему особое внимание. РСХБ следит за новшествами в регулировании и поддержке аквакультурных хозяйств, включая субсидирование государством создания питомников по получению посадочного материала для ценных морепродуктов.

— Какие задачи видите перед собой для усиления профессиональной экспертизы Приморского регионального филиала РСХБ в рыбном хозяйстве?

— Для нас это в первую очередь глубокое погружение в отрасль: наращивание компетенций, участие в отраслевых мероприятиях и установлении новых лимитов кредитования предприятиям рыбного хозяйства. Цель — расширить и углубить свое присутствие в сфере.

Отдельно считаем важным развивать экспертизу в аквакультуре, в том числе в марикультуре. В фокусе внимания — механизмы субсидирования для отрасли, производство аквакультурных кормов и вопросы страхования с государственной поддержкой.

— Продолжит ли филиал сотрудничество с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом?

— Безусловно. С 2022 года у банка действует стипендиальная программа с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом. Но сотрудничество Дальрыбвтуза и Приморского филиала — это не только стипендии, но и работа по подготовке кадров для рыбной отрасли. В планах в 2027 году реализовать совместный с вузом образовательный проект по направлению марикультуры по аналогии со «Школой фермера». Планируется, что это будет профессиональная переподготовка на два-три месяца с упором на практику. Банк также продвигает свою цифровую платформу «Я в Агро», где студенты могут найти стажировки и вакансии по профильной специальности. Уверены, что такая комплексная работа внесет свой вклад в реализацию кадрового потенциала отрасли.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015

Fishnews

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