Интервью

25 сентября 2026 года
Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС» заякорился во Владивостоке

Андрей ФЁДОРОВ, Директор компании «Фишеринг Сервис»

Известный всему российскому рыбацкому сообществу производитель тралов «Атлантика» — калининградская компания «Фишеринг Сервис» — открывает во Владивостоке свое обособленное подразделение. Оно будет заниматься сервисным обслуживанием промыслового вооружения, эксплуатируемого компаниями на Дальнем Востоке.

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров рассказал в интервью журналу Fishnews о том, как в компании пришли к решению о создании владивостокского филиала. Также мы узнали о новом этапе создания автоматизированной системы траления с использованием искусственного интеллекта и о планах студенческих обменов для рыбацких учебных заведений Калининграда, Владивостока и Камчатки.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

— Андрей Николаевич, «Фишеринг Сервис» открыл во Владивостоке обособленное подразделение. Что оно из себя представляет?

— Это полноценное производственное подразделение с очень сильной профессиональной командой. Нам удалось собрать коллектив высококлассных специалистов, в том числе ведущих владивостокских технологов и опытных мастеров-изготовителей, которые много лет работают с промысловым вооружением и хорошо знают особенности дальневосточного флота.

Мы взяли в долгосрочную аренду 3 тыс. кв. метров помещений на улице Снеговой — очень просторных, с потолками высотой более семи метров и отличным подъездом. Сейчас заканчиваем ремонт.

Обособленное подразделение «Фишеринг Сервис» во Владивостоке. Фото предоставлено компанией

Из Калининграда уже пришло около 40 тонн материалов, и пополнение запасов будет постоянным: канаты Dyneema, сетематериалы, такелаж. Мы уверены, что запасы на складе во Владивостоке позволят сократить сроки выполнения заказов.

— Но ведь у «Фишеринг Сервис» уже был филиал во Владивостоке…

— У нас нет филиалов. Мы унитарная компания с местом размещения в Калининграде. Это сторонняя компания, созданная для ремонта тралов, куда «Фишеринг Сервис» просто поставлял материалы с чертежами и направлял технологов. Компания занималась ремонтом тралов, пошивом сетных мешков. Наши технологи обучали ее людей.

Нас это устраивало, поскольку головная фабрика в Калининграде была перегружена работой. С промысла от рыбаков поступает вал информации и предложений по конструктивному улучшению тралов «Атлантика». Было очень много работы, и открывать собственное подразделение для ремонта нам длительное время было не с руки.

Так продолжалось несколько лет. А потом на предприятии во Владивостоке произошли внутренние изменения. Примерно в это же время мы провели «технологическую революцию» в Калининграде, благодаря чему основное производство немного разгрузилось.

В итоге мы пришли к решению о создании своего обособленного подразделения во Владивостоке. Оно целиком опирается на материнскую структуру в Калининграде. По этой причине мы, учитывая 8-часовую разницу между городами, сдвинули рабочий день у главного бухгалтера в Калининграде.

— А какие именно работы будет выполнять обособленное подразделение?

— В первую очередь займется ремонтом и сервисным обслуживанием того нашего промыслового вооружения, которое используют рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке. Кроме того, пошивом сетных частей тралов. В исключительных случаях возможна сборка одного-двух тралов в месяц. Основное производство останется в Калининграде.

— Вы упомянули про «технологическую революцию» в Калининграде. В чем она заключается?

— До недавнего времени мы в основном опирались на профессионализм своих сотрудников, некоторые из которых имеют еще советскую закалку. Они контролировали на рабочем месте весь производственный процесс, и им хватало единственного технолога. По естественным причинам старые профессионалы ушли на заслуженный отдых и коллектив радикально омолодился. Для обучения молодежи и контроля производства нам пришлось в пять раз увеличить количество технологов работающих в цеху непосредственно на рабочих местах.

Мы, кстати, единственное в стране предприятие по производству орудий лова, которое работает в две смены. В каждой — по 30 человек. И два цеха по сборке орудий лова.

Появление новых технологов привело к тому, что производительность труда выросла процентов на 20–25. Если раньше мы изготавливали порядка 12 тралов в месяц, то сейчас — 16. Недавно была срочная заявка от «Океанрыбфлота» — собрали для компании четыре трала за шесть дней.

ИИ НА ПРОМЫСЛЕ

— Ваша компания участвует в создании автоматизированной системы траления с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Расскажите об этом.

— Да, сейчас на базе нашего гидролотка мощно развивается научно-практическое направление. Сформировался коллектив энтузиастов — аспирантов, кандидатов наук, который возглавляет проректор по отраслевой научно-методической деятельности Калининградского государственного технического университета Александр Недоступ.

Речь идет о внедрении технологии искусственного интеллекта в процесс промысла. Это не просто голая теория, не привязанная к практике, а научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, имеющая большие перспективы использования рыбопромышленными компаниями.

Когда работа только начиналась, я относился к этому с большой долей скепсиса. А сейчас вижу, как появляются практические результаты.

— Неужели судно сможет ловить совсем без участия экипажа?

— Конечно, нет. Речь идет о создании системы на базе искусственного интеллекта, которая в разы должна поднять эффективность лова. В штурманской рубке, а это центр принятия решений на судне, ИИ свяжет гидроакустику, лебедки, двигатели, навигационную аппаратуру в единый комплекс и будет управлять всем этим в процессе траления.

Надо понимать, что ИИ ничего не забывает и постоянно анализирует работу траулера, вырабатывая наиболее результативную тактику.

При этом штурман остается ключевым специалистом: он контролирует судно, оценивает промысловую и навигационную обстановку и принимает в случае необходимости окончательные решения.

Можно, конечно, со скепсисом к этому относиться, но в сельском хозяйстве целые фермы уже управляются искусственным интеллектом. Работают безэкипажные тракторы, сеялки, автоматически осуществляется подача удобрений. Есть такие производства, где один оператор сидит в центре, а на полях работают только машины.

Вспомните создателей первого самолета братьев Райт. Самые первые их планеры могли преодолеть максимум 100 метров. А сейчас мы летаем на реактивных самолетах.

Я пришел работать на флот в 1984 году, когда штурмана искали рыбу с помощью «фишлупы». Потом появились знаменитые «Фуруно». Сейчас есть еще более современное рыбопоисковое оборудование. Ну а следующий этап — это «виртуальный штурман». Так что прогресс есть и хорошо, что это начинание развивается именно в Калининграде.

Хотя, справедливости ради, не мы одни работаем в этом направлении. Я знаю, что нечто подобное разрабатывают в Китае.

— И на какой стадии работа над системой автоматического траления сейчас?

— Исследовательско-конструкторская группа построила уже третий катамаран, с каждым разом судно увеличивается в размерах. У последней модели длина около трех метров и неплохие лебедки. Они уже создали комплекс, связавший лебедки и навигационную и рыбопоисковую аппаратуру. Сейчас проводят испытания, собираются протестировать модель на корюшке. По задумке, судно будет автономно наводиться на косяки.

Катамаран для испытаний автоматизированной системы траления. Фото предоставлено «Фишеринг Сервис»

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН

— Расскажите о вашей идее обмена студентов Калининградского технического университета с дальневосточными профильными учебными заведениями. Как она возникла и в чем заключается?

— Во-первых, мы анализировали ситуацию с кадрами на промысле: они в дефиците. Во-вторых, мы были во Владивостоке — на кафедре промышленного рыболовства Дальрыбвтуза — и осмотрели тренажеры, которые у них есть. Замечательные тренажеры. У нас в Калининграде таких, к сожалению, нет. И мы хотим организовать обмен студентами между профильными учебными заведениями Калининграда и Дальнего Востока.

Наше предложение с удовольствием поддержало руководство КГТУ. Калининградских студентов во Владивостоке мы свозим в свое обособленное подразделение, и они смогут попрактиковаться в тренажерном зале Дальрыбвтуза.

А студенты из Владивостока производственную практику после второго курса будут проходить на нашей фабрике орудий лова под Калининградом. Здесь они познакомятся с новейшими технологиями изготовления орудий лова, с современными материалами. Мы проведем с ними занятия в нашем гидролотке по практическим навыкам настройки орудий лова. То есть ребята получат те замечательные знания, которыми должен обладать тралмастер, являющийся помощником и правой рукой капитана на промысле.

— А руководство Дальрыбвтуза одобрило идею?

— Проект поддержала кафедра промышленного рыболовства. Мы также рассматриваем возможность расширить эту программу за счет Камчатки. Мы встречались с проректором по учебной части Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ). Там тоже готовят специалистов для промысла. Со стороны университета — так же полная поддержка нашей идеи.

— И когда планируете запустить программу?

— В следующем году. К сожалению, в этом году с производственной практикой уже опоздали, она проходит в июле. Мы со своей стороны готовы профинансировать перелеты и проживание, а также организовать обучение.

— А в чем выгода для компании «Фишеринг Сервис»?

— Как в чем? Чем больше грамотных специалистов на промысле, тем лучше нашей компании. Потому что мы производим современные и высокоэффективные орудия лова. Но для того чтобы их грамотно эксплуатировать, нужны грамотные специалисты.

Рекламодатель — ООО «Фишеринг Сервис»
238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рабочая д. 1А
Тел.: + 7 (4012) 63-10-40
E-mail: office@fishering.com
www.fishering.com

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал Fishnews

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  • Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией
  • Обособленное подразделение «Фишеринг Сервис» во Владивостоке. Фото предоставлено компанией
  • Катамаран для испытаний автоматизированной системы траления. Фото предоставлено «Фишеринг Сервис»
  • Торжественная встреча во Владивостоке траулера «Петр I» — многолетнего мирового рекордсмена по уловам. Он тоже ведет промысел тралами «Атлантика» от «Фишеринг Сервис»

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