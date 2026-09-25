Известный всему российскому рыбацкому сообществу производитель тралов «Атлантика» — калининградская компания «Фишеринг Сервис» — открывает во Владивостоке свое обособленное подразделение. Оно будет заниматься сервисным обслуживанием промыслового вооружения, эксплуатируемого компаниями на Дальнем Востоке.

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров рассказал в интервью журналу Fishnews о том, как в компании пришли к решению о создании владивостокского филиала. Также мы узнали о новом этапе создания автоматизированной системы траления с использованием искусственного интеллекта и о планах студенческих обменов для рыбацких учебных заведений Калининграда, Владивостока и Камчатки.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

— Андрей Николаевич, «Фишеринг Сервис» открыл во Владивостоке обособленное подразделение. Что оно из себя представляет?

— Это полноценное производственное подразделение с очень сильной профессиональной командой. Нам удалось собрать коллектив высококлассных специалистов, в том числе ведущих владивостокских технологов и опытных мастеров-изготовителей, которые много лет работают с промысловым вооружением и хорошо знают особенности дальневосточного флота.

Мы взяли в долгосрочную аренду 3 тыс. кв. метров помещений на улице Снеговой — очень просторных, с потолками высотой более семи метров и отличным подъездом. Сейчас заканчиваем ремонт.

Из Калининграда уже пришло около 40 тонн материалов, и пополнение запасов будет постоянным: канаты Dyneema, сетематериалы, такелаж. Мы уверены, что запасы на складе во Владивостоке позволят сократить сроки выполнения заказов.

— Но ведь у «Фишеринг Сервис» уже был филиал во Владивостоке…

— У нас нет филиалов. Мы унитарная компания с местом размещения в Калининграде. Это сторонняя компания, созданная для ремонта тралов, куда «Фишеринг Сервис» просто поставлял материалы с чертежами и направлял технологов. Компания занималась ремонтом тралов, пошивом сетных мешков. Наши технологи обучали ее людей.

Нас это устраивало, поскольку головная фабрика в Калининграде была перегружена работой. С промысла от рыбаков поступает вал информации и предложений по конструктивному улучшению тралов «Атлантика». Было очень много работы, и открывать собственное подразделение для ремонта нам длительное время было не с руки.

Так продолжалось несколько лет. А потом на предприятии во Владивостоке произошли внутренние изменения. Примерно в это же время мы провели «технологическую революцию» в Калининграде, благодаря чему основное производство немного разгрузилось.

В итоге мы пришли к решению о создании своего обособленного подразделения во Владивостоке. Оно целиком опирается на материнскую структуру в Калининграде. По этой причине мы, учитывая 8-часовую разницу между городами, сдвинули рабочий день у главного бухгалтера в Калининграде.

— А какие именно работы будет выполнять обособленное подразделение?

— В первую очередь займется ремонтом и сервисным обслуживанием того нашего промыслового вооружения, которое используют рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке. Кроме того, пошивом сетных частей тралов. В исключительных случаях возможна сборка одного-двух тралов в месяц. Основное производство останется в Калининграде.

— Вы упомянули про «технологическую революцию» в Калининграде. В чем она заключается?

— До недавнего времени мы в основном опирались на профессионализм своих сотрудников, некоторые из которых имеют еще советскую закалку. Они контролировали на рабочем месте весь производственный процесс, и им хватало единственного технолога. По естественным причинам старые профессионалы ушли на заслуженный отдых и коллектив радикально омолодился. Для обучения молодежи и контроля производства нам пришлось в пять раз увеличить количество технологов работающих в цеху непосредственно на рабочих местах.

Мы, кстати, единственное в стране предприятие по производству орудий лова, которое работает в две смены. В каждой — по 30 человек. И два цеха по сборке орудий лова.

Появление новых технологов привело к тому, что производительность труда выросла процентов на 20–25. Если раньше мы изготавливали порядка 12 тралов в месяц, то сейчас — 16. Недавно была срочная заявка от «Океанрыбфлота» — собрали для компании четыре трала за шесть дней.

ИИ НА ПРОМЫСЛЕ

— Ваша компания участвует в создании автоматизированной системы траления с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Расскажите об этом.

— Да, сейчас на базе нашего гидролотка мощно развивается научно-практическое направление. Сформировался коллектив энтузиастов — аспирантов, кандидатов наук, который возглавляет проректор по отраслевой научно-методической деятельности Калининградского государственного технического университета Александр Недоступ.

Речь идет о внедрении технологии искусственного интеллекта в процесс промысла. Это не просто голая теория, не привязанная к практике, а научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, имеющая большие перспективы использования рыбопромышленными компаниями.

Когда работа только начиналась, я относился к этому с большой долей скепсиса. А сейчас вижу, как появляются практические результаты.

— Неужели судно сможет ловить совсем без участия экипажа?

— Конечно, нет. Речь идет о создании системы на базе искусственного интеллекта, которая в разы должна поднять эффективность лова. В штурманской рубке, а это центр принятия решений на судне, ИИ свяжет гидроакустику, лебедки, двигатели, навигационную аппаратуру в единый комплекс и будет управлять всем этим в процессе траления.

Надо понимать, что ИИ ничего не забывает и постоянно анализирует работу траулера, вырабатывая наиболее результативную тактику.

При этом штурман остается ключевым специалистом: он контролирует судно, оценивает промысловую и навигационную обстановку и принимает в случае необходимости окончательные решения.

Можно, конечно, со скепсисом к этому относиться, но в сельском хозяйстве целые фермы уже управляются искусственным интеллектом. Работают безэкипажные тракторы, сеялки, автоматически осуществляется подача удобрений. Есть такие производства, где один оператор сидит в центре, а на полях работают только машины.

Вспомните создателей первого самолета братьев Райт. Самые первые их планеры могли преодолеть максимум 100 метров . А сейчас мы летаем на реактивных самолетах.

Я пришел работать на флот в 1984 году, когда штурмана искали рыбу с помощью «фишлупы». Потом появились знаменитые «Фуруно». Сейчас есть еще более современное рыбопоисковое оборудование. Ну а следующий этап — это «виртуальный штурман». Так что прогресс есть и хорошо, что это начинание развивается именно в Калининграде.

Хотя, справедливости ради, не мы одни работаем в этом направлении. Я знаю, что нечто подобное разрабатывают в Китае.

— И на какой стадии работа над системой автоматического траления сейчас?

— Исследовательско-конструкторская группа построила уже третий катамаран, с каждым разом судно увеличивается в размерах. У последней модели длина около трех метров и неплохие лебедки. Они уже создали комплекс, связавший лебедки и навигационную и рыбопоисковую аппаратуру. Сейчас проводят испытания, собираются протестировать модель на корюшке. По задумке, судно будет автономно наводиться на косяки.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН

— Расскажите о вашей идее обмена студентов Калининградского технического университета с дальневосточными профильными учебными заведениями. Как она возникла и в чем заключается?

— Во-первых, мы анализировали ситуацию с кадрами на промысле: они в дефиците. Во-вторых, мы были во Владивостоке — на кафедре промышленного рыболовства Дальрыбвтуза — и осмотрели тренажеры, которые у них есть. Замечательные тренажеры. У нас в Калининграде таких, к сожалению, нет. И мы хотим организовать обмен студентами между профильными учебными заведениями Калининграда и Дальнего Востока.

Наше предложение с удовольствием поддержало руководство КГТУ. Калининградских студентов во Владивостоке мы свозим в свое обособленное подразделение, и они смогут попрактиковаться в тренажерном зале Дальрыбвтуза.

А студенты из Владивостока производственную практику после второго курса будут проходить на нашей фабрике орудий лова под Калининградом. Здесь они познакомятся с новейшими технологиями изготовления орудий лова, с современными материалами. Мы проведем с ними занятия в нашем гидролотке по практическим навыкам настройки орудий лова. То есть ребята получат те замечательные знания, которыми должен обладать тралмастер, являющийся помощником и правой рукой капитана на промысле.

— А руководство Дальрыбвтуза одобрило идею?

— Проект поддержала кафедра промышленного рыболовства. Мы также рассматриваем возможность расширить эту программу за счет Камчатки. Мы встречались с проректором по учебной части Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ). Там тоже готовят специалистов для промысла. Со стороны университета — так же полная поддержка нашей идеи.

— И когда планируете запустить программу?

— В следующем году. К сожалению, в этом году с производственной практикой уже опоздали, она проходит в июле. Мы со своей стороны готовы профинансировать перелеты и проживание, а также организовать обучение.

— А в чем выгода для компании «Фишеринг Сервис»?

— Как в чем? Чем больше грамотных специалистов на промысле, тем лучше нашей компании. Потому что мы производим современные и высокоэффективные орудия лова. Но для того чтобы их грамотно эксплуатировать, нужны грамотные специалисты.

Рекламодатель — ООО «Фишеринг Сервис»

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал Fishnews

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