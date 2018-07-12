12 июля 2018 года

Продовольственное эмбарго продлили до конца 2019 года

Президент Владимир Путин пролонгировал срок действия антисанкций на 2019 г. Теперь должно быть принято соответствующее постановление правительства.

Вступил в силу указ президента от 12 июля 2018 г. № 420 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В 2014 г. Владимир Путин постановил исходить из того, что «запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».

Действие специальных экономических мер продлено на 2019 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков, сообщает корреспондент Fishnews.

Кабмину поручено «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации настоящего указа».

По действующему постановлению правительства, до конца 2018 г. запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В санкционный список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов.

С 2015 г. продукция, которая ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Fishnews