Интервью

06 мая 2019 года
Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Алексей БУЛАНОВ, Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Прошлый год отметился очень важным для рыбаков событием – перезакреплением долей квот. Компании получили лимиты уже на 15 лет и могут строить еще более долгосрочные планы. Дальневосточный член холдинга «Норебо» АО «АКРОС» не только продолжит ловить минтай, сельдь, треску, палтуса, кальмар, но и будет расширять свой ареал добычи перспективных пелагических видов. Таких, как скумбрия и недавно «вернувшаяся» в российские воды сардина-иваси. О планах предприятия по промыслу, переработке уловов и обновлению флота журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал председатель совета директоров «АКРОС» Алексей Буланов.

Алексей Сергеевич, успешно ли компания перезакрепила доли квот на новый период? Возникали какие-либо проблемы?

– Весьма важным этапом в хозяйственной деятельности рыбодобывающих предприятий в 2018 году стала заявительная кампания по закреплению долей квот на 2019-2033 промысловые годы. Группа компаний дальневосточного дивизиона холдинга «Норебо» своевременно и в полном объеме подала заявки на перезаключение договоров на лимиты. И здесь речь идет не только о договорах, которые были в свое время заключены с Росрыболовством, но и о договорах с региональными органами власти.

Немаловажным фактором в этом процессе являлась правовая база, которая позволяла пользователям исправить возможные ошибки, своевременно внести коррективы и, как результат, – заключить договоры. Это применительно и к международным договорам в рыболовных зонах иностранных государств, и к договорам в конвенционных районах.

Для группы компаний большим подспорьем стало объединение квот для промышленного и прибрежного рыболовства. При таком механизме можно выбирать вид промысла, наиболее предпочтительный для предприятий.

Специальная комиссия Росрыболовства рассчитала объемы, были заключены договоры. Это, в свою очередь, позволило своевременно подать заявки об определении вида рыболовства в 2019 году. В целом заявочная кампания прошла неплохо, все было достаточно понятно и прозрачно.

Где будете вести промысел, какие объекты добывать?

– Заложенный на законодательном уровне исторический принцип распределения долей квот позволит нашим компаниям традиционно работать в хорошо изученных морских районах Дальнего Востока. В следующие 15 лет планируем изучение и расширение промыслового ареала по перспективным пелагическим видам – скумбрия, сардина-иваси. Ожидаем, что решению этого вопроса будет способствовать государственная программа поддержки рыбодобывающих компаний в сфере строительства и обновления флота.

Собираетесь ли менять ассортимент, развивать рыбопереработку?

– В ближайших планах компании – сохранение ассортимента выпускаемой рыбопродукции и его расширение. Ориентироваться будем на рынок сбыта в пределах производственной возможности наших судов.

На сегодняшний день АО «АКРОС» занимается выловом и переработкой минтая, сельди, трески, палтуса, кальмара, скумбрии, сардины-иваси и других промысловых видов рыб. Все уловы перерабатываются в море. На каждом судне действует система качества, основанная на принципах ХАССП и соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Каждый этап, начиная от вылова сырца и заканчивая выпуском готового товара, проходит под контролем специалистов.

Сейчас приоритетом в «АКРОС» стоит выпуск мороженого филе минтая и сельди. На судах осуществляются четыре вида разделки филе и более восьми видов упаковки по весу и укладки – от промышленных мороженых блоков до 500-граммовой индивидуальной потребительской упаковки. При переработке кальмара тушка без кожи также выпускается как в промышленной, так и в индивидуальной, потребительской фасовке.

На предприятии работают над усовершенствованием упаковки, в том числе для прямой реализации товаров потребителю. Предполагается, минуя посредников, максимально сохранять качество и полезные свойства рыбы и морепродуктов.

«АКРОС» заключил договор на строительство судна. Что будет добывать и производить этот траулер-процессор? Когда он будет сдан?

– Предприятия группы «Норебо» подписали контракт с Северной верфью на строительство четырех судов проекта 170701 для Дальнего Востока. Они должны быть переданы заказчику в период с 2020 по 2023 год. Этот флот строится на замену эксплуатируемых с начала 1990-х годов СРТМ типа «Стеркодер».

Новые траулеры будут вести промысел минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Проект 170701 – один из самых современных проектов добывающих судов. Он предусматривает безотходную глубокую переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике на борту.

В числе продукции рыбопереработки будет филе, фарш, мука, жир, икра, печень.

Есть ли у компании другие планы по обновлению флота?

– Холдинг «Норебо» с 2017 года реализует соответствующую программу. Современный рыболовный флот – это требование времени. Только на новых судах с высокотехнологичным оборудованием можно обеспечить оптимальную переработку улова, а также высокий уровень безопасности и комфортные условия для экипажа.

Поэтому сейчас «АКРОС» реализует масштабный проект по строительству траулеров 170701. Других планов по обновлению флота в ближайшем будущем компания не имеет.

Какие барьеры в сфере контроля рыболовства на сегодняшний день вы бы выделили?

– Если рассматривать перегрузы готовой продукции как рыболовство, то барьер сейчас мы видим только в том, что они разрешены в определенных зонах (коридорах) за пределами территориального моря. Для судов, к которым применяется таможенное и пограничное оформление, перегрузы, пересадка людей запрещены под прикрытием берега, в бухтах. Это приводит к большим потерям промыслового времени. К примеру, одно судно за четырехмесячный рейс теряет до 10 суток промыслового времени на переходы и ожидание перегруза по метеоусловиям, а это существенные расходы для компании.

Расскажите о вашем участии в отраслевых выставках в России и за рубежом.

– Холдинг «Норебо» принял участие в крупнейшей в мире рыбохозяйственной выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018, которая проводится в Брюсселе в апреле. Это мероприятие ежегодно собирает тысячи профессионалов рыбного рынка – производителей, переработчиков, трейдеров, закупщиков торговых сетей, отелей и ресторанов. Рыбопродукция компании «АКРОС» также была там представлена.

Товары из наших уловов демонстрируются и на ежегодной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Начиная с этого года, мероприятие будет проходить в июле, накануне празднования Дня рыбака. В 2019 году выставка состоится в третий раз, но интерес к ней уже достаточно высокий: участниками станут уже более 250 компаний из 25 стран. Так что можно сказать, что «показать себя» мы не забываем.

Алексей СЕРЕДА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Май 2019 г.

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