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Генеральный директор компании «Акрос» Александра ИСАКОВ и гендиректор Северной верфи Игорь ПОНОМАРЕВ. Фото пресс-службы предприятия

Флотилию «Норебо» пополнят еще четыре траулера

Серия траулеров-процессоров, строящихся на Северной верфи по заказу группы «Норебо», выросла до десяти судов. Четыре из них планируется использовать для промысла на Дальнем Востоке.

Контракты на строительство еще четырех судов проекта 170701 Северная верфь подписала с компаниями «Акрос», «Блаф», «Ролиз» и «Сахалин Лизинг Флот» (входят в группу «Норебо»). Таким образом, эта серия морозильных траулеров-процессоров увеличилась до десяти единиц. По информации судостроителей, стоимость каждого судна составит более 4 млрд рублей. Поэтапная передача траулеров заказчику запланирована на 2020-2023 гг.

На всех судах будут использоваться современные технологии вылова и безотходной переработки рыбы. Оборудование рыбофабрики позволит прямо в море изготавливать рыбное филе, фарш, икру, печень и рыбную муку.

По словам гендиректора «Акроса» Александра Исакова, четверка траулеров будет вести промысел минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. «Современный рыболовный флот – это требование времени, - подчеркнул руководитель компании. - Только на новых судах с высокотехнологичным оборудованием можно обеспечить оптимальную переработку улова, а также высокий уровень безопасности и комфортные условия для экипажа».

«Мы изначально планировали строительство десяти судов», - рассказал Fishnews представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. По его словам, к проработке возможности заказать еще четыре судна приступили в начале 2018 г. В итоге, чтобы не строить две разные серии, в «Норебо» решили унифицировать проекты и остановиться на одном - и для Северного, и для Дальневосточного бассейнов. «Это позволило сделать одну длинную серию», - отметил Сергей Сенников.

Гендиректор Северной верфи Игорь Пономарев подтвердил, что завод заинтересован в длинных сериях из 6-10 судов, поскольку это дает возможность оптимизировать затраты на проектирование, строительство и закупку оборудования.

Ранее договоренности между судоверфью и предприятиями группы «Норебо» предусматривали строительство шести траулеров-процессоров проекта 170701 для промысла трески и пикши в Северном бассейне. Головное судно серии «Капитан Соколов» заложено на стапеле два месяца назад - 23 ноября. По информации завода, в корпусосборочном цехе уже началась резка металла для следующего траулера.

Fishnews
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