В правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна закрепили новые возможности для подачи судовых суточных донесений. Предлагается выбор. Рыбаки могут подавать ССД в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо воспользоваться иными доступными средствами и каналами связи. Такие изменения будут предусмотрены и в правилах рыболовства для других бассейнов, рассказал в интервью Fishnews начальник ЦСМС Артем Вилкин . Для подачи донесений в форме электронного документа предназначен электронный промысловый журнал.

– Артем Сергеевич, как продвигается работа над законопроектом об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов? На какой стадии подготовка этого документа?

– Для продвижения проекта закона об ЭПЖ и электронных разрешениях подготовлена дорожная карта. Законопроект находится на этапе согласования с ведомствами. Практически все федеральные органы исполнительной власти согласовали документ, остается один вопрос со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Речь идет о правовом закреплении отраслевой системы мониторинга в соответствии с последними нормативными требованиями к государственной информационной системе.

Руководитель дал поручения, подписана дорожная карта, так что, надеюсь, в ближайшее время мы завершим процесс межведомственного согласования и проект будет передан в правительство, а затем – в Государственную Думу.

– Насколько я понимаю, изменилось законодательство о государственных системах связи, поэтом потребовалось приводить правовые акты в вашей сфере в соответствие?

– Совершенно точно. Отраслевая система мониторинга существует давно, ОСМ создана для обеспечения рационального использования и сохранения запасов водных биоресурсов 20 лет назад.

За это время нормативные требования менялись, совершенствовались. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 года № 676 предусматривает определенный алгоритм для ввода в эксплуатацию, развития, вывода из эксплуатации государственных информационных систем. Необходимо выполнить эти требования и издать распоряжение о вводе отраслевой системы мониторинга в эксплуатацию.

Также замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял решение о том, что нужно закрепить статус ОСМ в федеральном законе о рыболовстве отдельной статьей, поэтому ЦСМС на днях передал на согласование в федеральное агентство законопроект об отраслевой системе мониторинга.

– Я правильно понимаю, что это будет объединенный законопроект и об электронном промысловом журнале, и об электронных разрешениях на вылов? Будет ли установлен переходный период по обязательному использованию ЭПЖ?

– Вначале, действительно, по электронному промысловому журналу и по электронным разрешениям было два отдельных законопроекта. Но на определенном этапе их решили объединить, ведь они неразрывно связаны. Мы не раз говорили, что электронные разрешения не могут существовать без ЭПЖ и электронный промысловый журнал теряет смысл без электронных разрешений: по защищенным каналам связи они поступают в ЭПЖ, и экипаж отчитывается уже по тем разрешениям, которые есть.

Что касается переходного периода, то Росрыболовство неоднократно заявляло судовладельцам, что такой временной отрезок будет определен. Время нужно еще и для того, чтобы издать подзаконные акты: скорее всего, для реализации закона потребуются документы правительства и Министерства сельского хозяйства. То есть нужно будет пройти все процедуры подготовки этих правовых актов – рассмотрения, общественного обсуждения, регистрации в Минюсте и т.д. Но конечно, в первую очередь переходный период требуется, чтобы бизнес плавно подошел к обязательному использованию электронного промыслового журнала.

Вообще, мы уже давно эксплуатируем ЭПЖ, и сейчас, после того как в правилах рыболовства установлена возможность подачи с помощью этого программного комплекса судовых суточных донесений, у рыбаков также появился определенный переходный период для того, чтобы испробовать электронные технологии.

– Есть хотя бы примерное представление, когда ждать выхода закона об электронном промысловом журнале?

– Этот вопрос, к сожалению, не к нам, выход закона мы ждем не меньше, чем отраслевое сообщество. Но, еще раз говорю, есть четкий план действий. Понятно, что необходимо для прохождения законопроекта. Сроки, которые поставлены руководителем для решения этих задач, очень сжатые. Поэтому я надеюсь, что у проекта закона есть все шансы попасть в Госдуму в нынешнем году.

– В правилах рыболовства для других рыбохозяйственных бассейнов также будут предусмотрены нормы о возможности подачи ССД в электронном виде?

– Да, абсолютно точно. По всем бассейнам у нас предусмотрена аналогичная норма. Такие правила будут для всех, не только для дальневосточников.

– Может быть, есть какие-то моменты, на которые хотелось бы обратить внимание пользователей водных биоресурсов в преддверии изменений законодательства? В плане внедрения ЭПЖ и электронных разрешений на добычу.

– Все акценты расставлены. Электронный промысловый журнал эксплуатируется в опытно-промышленном режиме второй год. Начиная с 2018 года у нас с этим программным комплексом работают 35-40% судов от тех, на которых должен устанавливаться ЭПЖ. Этот процент у нас два года остается практически неизменным. Хотелось бы поблагодарить рыбаков за работу с электронным промысловым журналом.

По внедрению электронных разрешений мы тоже движемся. Сроки опытно-промышленной эксплуатации портала ОСМ продлены до конца ноября 2019 года. Один из модулей – для оформления в электронном виде разрешений на добычу. Мы собрали достаточно большой багаж предложений по улучшению портала, сейчас их реализуем. Надеюсь, сделаем работу по электронным разрешениям более удобной и защищенной.

У меня единственная просьба к рыбакам – переходить на электронный промысловый журнал для подачи ССД в соответствии с правилами рыболовства.

– Чтобы рыбаки пробовали подавать судовые суточные донесения с помощью ЭПЖ?

– Да. Они сейчас работают в параллельном режиме – подают судовые суточные донесения и используют электронный промысловый журнал для подачи донесений. Каждый год десятки тысяч поданных ССД мы заносим в базу через ЭПЖ. Но на наш взгляд, этого недостаточно.

Сейчас правила рыболовства предусматривают: если подать донесение в форме электронного документа невозможно, допустимо использовать другие средства связи.

Сейчас у рыбака есть уникальные возможности попробовать работать через ЭПЖ. Если что-то не будет получаться, будем очень четко на это реагировать и, думаю, сможем выстроить взаимодействие в этом направлении с контролирующими органами.

Мы обратились в пограничную службу и Росрыболовство с предложением провести совместное совещание, чтобы выработать методику реализации этих норм правил рыболовства и донести их до рыбака. Единственное пожелание – чтобы суда переходили на использование электронного промжурнала для подачи ССД.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Июнь 2019 г.