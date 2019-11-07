Интервью

07 ноября 2019 года
Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Арсен МИРЗОЯН, Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

В октябре Россия присоединилась к странам, ратифицировавшим Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая задает правовую рамку использования всех морских ресурсов, в том числе рыбных запасов. По информации Росрыболовства, вслед за ратификацией потребуется скорректировать и закон о рыболовстве, включив в него положения, регулирующие промысел в Каспийском море. Как отразятся эти изменения на условиях работы российских рыбаков, научно-исследовательских программах и мероприятиях по сохранению и восстановлению запасов водных биоресурсов, в интервью Fishnews рассказал руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен Мирзоян.

— Арсен Вячеславович, какую роль для рыбной отрасли России играет Каспийское море? И что изменится после вступления в силу конвенции?

— Давайте сразу уточним, ратификация Российской Федерацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря еще не означает вступления конвенции в силу. Необходимо, чтобы ратификационные процедуры завершили все пять государств. Кроме нашей страны конвенцию уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

Если говорить о вылове, то в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна устойчиво добывается 50 тыс. тонн водных биоресурсов ежегодно. Преимущественно это полупроходные и речные рыбы – виды, которые нагуливаются в море, в приустьевых частях рек, в авандельте Волги. Это традиционные лещ, сом, щука, вобла, сазан и менее ценные виды – красноперка, карась серебряный. С восстановлением килечного и вообще морского промысла, а этот процесс происходит в настоящее время, годовые уловы возрастут до 150–200 тыс. тонн.

С точки зрения экономики население прибрежий Каспийского моря и впадающих в него рек сильно зависит от добычи водных биоресурсов. Значительная доля дикой пресноводной рыбы на российском рынке европейской части страны поступает из нашего бассейна.

Какие еще страны активно ведут промысел на Каспии?

— Кроме России в Каспийском море наиболее активно рыболовство ведет Исламская Республика Иран. Эта страна ежегодно добывает 18–26 тыс. тонн каспийской кильки (преимущественно кильки обыкновенной), 8–12 тыс. тонн кутума и другую частиковую рыбу. Географически достаточно давно — с 1935 года — районы промыслов российских и иранских рыбаков разделены.

— Одно из положений конвенции предусматривает создание 10-мильных рыболовных зон, прилегающих к территориальным водам прибрежных государств. Это новая мера? Как она отразится на доступе наших рыбаков к ресурсам? И может ли это разграничение создать препятствия для работы российских рыбопромысловых судов?

— Не совсем так. Уже в соответствии с договором между СССР и Ираном 1940 года каждая из сторон сохраняла за судами своего флага право на рыбный промысел в водах, омывающих ее берега, до пределов 10 морских миль.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря устанавливает новые пространства с особыми правовыми режимами, в том числе: внутренние воды, территориальные воды (шириной не более 15 миль), следующая за ними рыболовная зона (10 миль) и общее водное пространство. Вопрос расположения этих пространств будет регулироваться отдельно по методике установления прямых исходных линий, которую еще предстоит согласовать.

И да, от этого сильно зависит доступ наших рыбаков к ресурсам. Это касается и исключительно мелководного Северного Каспия, поскольку уровень моря изменчив и соответственно меняется пролегание границы между сушей и морем, границы между морскими и опресненными водами и сдвигается ареал обитания многих видов рыб. И то же относится к южным прибрежным районам Каспийского моря, ранее обычным для добычи анчоусовидной кильки. Доступ к рыбным запасам в этих районах может быть запрещен, ограничен или напротив обобществлен в северной части моря.

— По условиям конвенции пять стран будут сообща определять ОДУ совместных водных биоресурсов и распределять его на национальные квоты. Насколько это отличается от нынешнего порядка управления запасами и потребуется ли вносить изменения в действующее соглашение о сохранении и рациональном использовании ВБР Каспийского моря?

— Практика установления общего допустимого улова на отдельные виды водных биоресурсов существовала уже в первые годы действия межведомственной Каспийской комиссии — в 1990-х годах. Сейчас в соответствии с межправительственным Соглашением о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, подписанном в Астрахани 29 сентября 2014 года, предполагается определение ОДУ совместных водных биоресурсов. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подтверждает необходимость определения ОДУ таких ВБР и распределения его на национальные квоты.

К совместным видам водных биоресурсов относятся три вида каспийских килек, каспийский тюлень и пять видов осетровых. С учетом современного состояния запасов этих видов и тенденций их изменения прогнозируется возможность дискуссий по экономическим соображениям о величине национальных квот только по каспийским килькам.

Но перечень совместных видов ВБР — это не закрытый список. Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами может включить в него любые другие виды.

— А с точки зрения организации научных исследований в Каспийском море, а также мероприятий по охране и воспроизводству ВБР, работать станет проще или наоборот потребуются дополнительные согласования?

— Как я уже упоминал, мы будем сильно зависеть от того, как пройдут прямые исходные линии после достижения согласия о методике их установления. В соответствующих статьях соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря и статье 13 конвенции определены условия проведения исследований в территориальных водах и рыболовной зоне. Поскольку сейчас действует уведомительный порядок выполнения исследований в прибрежье других государств, вероятно, регулирование вопроса затруднится.

— На ваш взгляд, каким образом конвенция может способствовать развитию сотрудничества в области сохранения и восстановления популяции осетровых в регионе? И какую работу ведет Волжско-Каспийский филиал в этом направлении?

— Как соглашение, так и конвенция прямо определяют ответственность сторон за сохранение и восстановление популяций осетровых в Каспийском море. Работа над практическими вопросами по восстановлению запасов осетровых постоянно ведется в рамках Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами, а также ее рабочих групп по науке и аквакультуре. Охране осетровых уделяется внимание и при обсуждении проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море.

Что касается нашего филиала, одним из структурных подразделений КаспНИРХ является научно-экспериментальный комплекс аквакультуры «БИОС». На базе БИОСа наши специалисты выращивают такие виды рыб, как белуга и русский осетр, и ежегодно выпускают в естественную среду около миллиона молоди осетровых.

На самом деле научная составляющая — это фундамент сложного процесса искусственного воспроизводства осетровых. Сотрудники филиала проводят научные исследования по направлениям ихтиопатологии, токсикологии, гидробиологии, физиологии и генетики рыб, которые нацелены на совершенствование биотехнологии воспроизводства осетровых и создание новых технологических решений для минимизации критических производственных точек.

Кроме того наш филиал занимается эколого-просветительской работой. Мы каждый год сотрудничаем со школами, активно взаимодействуем с учебными заведениями среднего и высшего звена. Сейчас готовится большой проект по созданию рыбоводного комплекса с интерактивной площадкой, одной из целей которого как раз и является расширение целевой аудитории и привлечение внимания к проблеме восстановления популяции осетровых.

Анна ЛИМ, Fishnews

Ноябрь 2019 г.

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.