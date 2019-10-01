01 октября 2019 года

Россия приняла обязательства по Каспийской конвенции

Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над документом велась более 20 лет.

Официально опубликован федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 329 «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщает корреспондент Fishnews.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау 12 августа 2018 г. Участники договора – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения.

Договор определяет права и обязанности сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем. Регулируется порядок судоходства, промысла, использования и охраны водных биоресурсов, разведки и разработки ресурсов дна и недр.

Устанавливается механизм разграничения акватории Каспия на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, а также разграничения дна и недр на сектора в целях недропользования.

«Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав», – комментировал подписание договора в 2018 г. президент России Владимир Путин.

Fishnews