На острове Шикотан с начала сентября работает станция «Океаническая» - подразделение Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Новая база была создана для развития изучения биоресурсов прикурильских вод и усиления научно-информационного сопровождения основных путин. О некоторых результатах исследований и перспективных направлениях Fishnews рассказал начальник станции Дмитрий Антоненко.

- Дмитрий Валерьевич, «Океаническая» ведь имеет давнюю историю?

- На Шикотане в период «сардиновой эпохи», в 1970–1980-е годы, работала довольно большая научная группа, состоящая из разных специалистов - океанологов, ихтиологов, аналитиков. Она занималась оперативным краткосрочным прогнозированием подходов в наши воды и районов образования промысловых скоплений сардины, скумбрии и сайры.

Станция «Океаническая» расположена в центре промыслового района, что позволяет ученым и технологам заниматься исследованиями прямо на месте. Ранее там работал старый завод, ориентированный на приемку минтая и трески, но в связи с мощным заходом в наши воды сардины и скумбрии мощности предприятия сейчас ориентированы на переработку в том числе и этих видов.

Сейчас станция плотно работает с новым и современным рыбообрабатывающим заводом (филиал ЗАО «Курильский Рыбак»), открывшимся в поселке Крабозаводское. Уже созданы все условия для проживания и научной деятельности, сотрудники пока работают вахтовым методом, но коллектив уже формируется. К счастью, благодаря современным технологиям, часть вопросов пока удается решать дистанционно.

- Можно уже подвести предварительные итоги работы ученых на станции в прошедшем году?



- Мы собрали материал по сардине, скумбрии, минтаю и частично по кальмару. Эти данные будут использованы при подготовке путинных прогнозов и обоснования годового общего допустимого улова и рекомендуемого вылова. То есть это важные сведения, необходимые для функционирования рыбохозяйственного комплекса.

Но пока рано говорить об этом как о результатах станции в отрыве от общей комплексной работы рыбохозяйственной науки на берегу и в море - нужно, чтобы станция отработала сезонный цикл. Вероятно, в этом году мы уже сможем подвести кое-какие итоги и сделать выводы.

- Пелагическая путина уже завершилась?

- У нее нет официальной даты завершения, как, например, у минтаевой. В конце декабря в Южно-Курильском районе еще работали четыре рыбацких судна, показывавшие, кстати, неплохие уловы. Во многом это связано с гидрологическими особенностями минувшей путины. Летом и осенью 2019 года мы фиксировали очень мощный заток теплых вод, что способствовало увеличению периода нагула сардины и скумбрии в прикурильских водах. В середине октября добывающий флот работал у Итурупа, затем сместился на юг – к японской границе. Отмечу, что в предыдущие годы путина в целом завершалась к ноябрю. Так, в 2017 году она закончилась к 1 ноября, а в прошлом году рыболовецкие суда, на которых работают наши специалисты, покинули экономзону России к 14–15 ноября.

Относительно наступившего года могу сказать, что он, по нашим прогнозам, окажется не менее теплым и рыба будет находиться в исключительной экономической зоне России довольно долго.

- Какую роль играет коллектив станции в сопровождении пелагической путины?

- На станции эта работа складывалась следующим образом: группа из двух аналитиков работала на Шикотане и получала ежесуточную информацию из ТИНРО о положении гидрологических структур и добывающего флота в Южно-Курильском районе по спутниковым данным. Также шла тесная работа с научной группой на НИС «Владимир Сафонов», ведущим поиск промысловых скоплений сайры и сардины – мы обменивались информацией и передавали рекомендации о местах возможных концентраций рыбы. По итогу судну удалось обнаружить скопления сайры на восточных участках Северных Курил и оповестить экспедицию о необходимости перемещения в этот район.

Кроме этого, анализируется информация, получаемая от наблюдателя с промыслового судна, ведущего поиск рыбы, а также из уловов судов, сдающих рыбу на завод. Соответственно, происходит первичный анализ поступающих данных и совместно с коллегами готовятся оперативные рекомендации для рыбаков.

- Специалистам ТИНРО удалось выявить закономерности, влияющие на промысел иваси, скумбрии, сайры?

- Если очень глобально, то да, существуют определенные циклы кардинального изменения их численности. Но для промысла в конкретный год очень многое зависит от гидрологических условий, которые часто меняются. К примеру, в прошедшем году наблюдался мощный подход сардины-иваси. Ее добыли более 130 тыс. тонн. А вот скумбрии до середины октября было мало и основной вылов этой рыбы пришелся на октябрь и ноябрь. Мы предполагали такой результат, так как получили соответствующие данные от японских коллег, с которыми тесно сотрудничаем. Они, проведя икорные съемки на нерестилищах, зафиксировали появление мощного урожайного поколения 2018 года, но оно еще не полностью вступило в промысел. Иначе говоря, это молодь и нагуливается она на востоке района, поэтому ее подходы в наши воды запоздали.

Отмечу также, что рыбаки по большей части ориентированы на скумбрию, а не на сардину. Дело в том, что иваси очень нежна, а так как на промысле в основном работают тралами, то она мнется. Скумбрия же, наоборот, плотная, сохраняется хорошо и цена у нее выше.

Полагаю, что в 2020 году урожайное поколение скумбрии вступит в промысел и уловы вырастут.

- Началось ли сопровождение минтаевой путины?

- Да. Два наших специалиста работают на Шикотане, где будут находиться до февраля. Там работает промысловый флот, приписанный к заводу в Крабозаводском. Кстати, в прошлом году добыча минтая продолжалась все лето из-за увеличения его численности в Южно-Курильском районе.

- Можно ли сделать определенные прогнозы относительно минтаевой путины?

- И ТИНРО и коллеги из КамчатНИРО отмечали благоприятные перспективы добычи минтая, сейчас готовится к изданию официальный прогноз. Кроме того, во время пелагической и минтаевой путин в нашем филиале проходят еженедельные селекторные совещания, где рыбаки получают рекомендации по промыслу. Эта информация размещается и у нас на сайте.

- Исследования, помимо сопровождения путины, проводятся только на Южных Курилах или по всему архипелагу?

- Безусловно, исследования не ограничиваются южной частью гряды. К примеру, во время учетной траловой съемки, ведущейся с НИС, в зону нашего внимания попадают Средние и Северные Курилы. Основная цель – ежегодная оценка захода лососей в российские воды. В то же время с юга подходят сардина и скумбрия. Осенью проводится очередная пелагическая съемка, а летом ведутся съемки лососевой молоди на втором этапе ее жизни.

- Какие неосваиваемые или малоосваиваемые сейчас виды вы бы назвали перспективными для российского промысла?

- Среди пелагических видов отмечу, пожалуй, кальмара тихоокеанского и кальмара Бартрама. Численность обоих разнится: один год – мало, другой – много, говоря научным языком, это сильно флюктуирующие объекты. Ранее был перспективен анчоус, но сейчас его биомасса невелика.

В целом, на мой взгляд, именно пара сардина / скумбрия наиболее актуальна на ближайшую и среднесрочную перспективу. Это рыбы-мигранты, приходящие в наши воды лишь на время, и осваивать их нужно по максимуму, потому что запасы становятся все больше.

- Насколько быстро изменяются запасы биоресурсов в прикурильских водах ?

- Динамика индивидуальна. Мы не можем выявить ее точно, хотя исследования в этой области ведутся. Изменения численности биоресурсов пелагических рыб в 1980-х годах отследили хорошо, но необходимы и современные данные. Если брать короткоцикловые виды – сардину-иваси, тихоокеанского кальмара – то их численность меняется в значительных пределах за очень короткое время. Сайра в этом отношении более пластична – ареал ее огромен, а нерестится она на большой площади, благодаря этому ее запас не подвержен значительным колебаниям. «Вспышка» же сардины длится 15–25 лет, скумбрии - чуть меньше. Ресурсы этих рыб изменяются от сотен тысяч тонн до десятков миллионов.

- На станции уже ведутся исследования в области рыбопереработки?

- Это очень актуальное направление и руководство ТИНРО планирует направить на «Океаническую» наших специалистов-технологов - для проведения исследований в области заморозки и хранения рыбы и разработки соответствующих нормативов.

Технологии меняются и рыбохозяйственная наука в этом отношении не исключение. Приведу пример. В 1980-е годы, когда случилась «вспышка» сардины и скумбрии, были установлены сроки хранения мороженой продукции 1-2 месяца. Проблема в том, что их жир быстро окисляется. Однако технологии не стоят на месте – сейчас используются более прогрессивные методы заморозки и хранения, современные упаковочные материалы. Наши технологи провели исследования возможности изменения сроков хранения, которые позволили увеличить этот показатель для мороженой сардины и скумбрии до года без снижения качества продукции. Таким образом, промышленность стала заниматься рыбопереработкой на новом уровне. Не думаю, что нынешний ажиотаж на эти объекты вообще оказался бы возможен без вклада технологов.

Дмитрий ПЕРЦЕВ, Fishnews

Январь 2020 г.

