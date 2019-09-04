04 сентября 2019 года

Новая научная база на Курилах поможет рыбакам

На острове Шикотан открылась научно-исследовательская станция ТИНРО, которая займется комплексными исследованиями прикурильских вод. Сейчас НИС «Океаническая» будет давать оперативную информацию и рекомендации для добычи сайры, скумбрии и сардины-иваси.

Промыслу нужно больше поддержки

Основная задача станции - комплексное изучение водных биоресурсов, условий обитания и перспектив промысла в Южно-Курильском районе.

«Динамично меняющаяся в последние годы численность биоресурсов курильских вод, в числе которых сардина, скумбрия, сайра, кальмар, минтай и треска, требует системного мониторинга для их рационального использования, – отметил заместитель директора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала института (ТИНРО) Алексей Байталюк. – Кроме того, исходя из современных экономических условий, значительно выросла актуальность научных изысканий в области развития ресурсосберегающих техник и технологических процессов рыбопереработки».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, Шикотан в качестве места базирования выбрали не случайно. Это достаточно удобное место с точки зрения логистики - с доступностью районов добычи, причальными и обрабатывающими мощностями, круглогодичным циклом доставки уловов на береговые предприятия (более 400 заходов промысловых судов в год). На острове находятся 2 радиостанции и налажен радиообмен с судами, также там располагаются 3 производственных площадки, где есть возможность проведения технологических работ.

Сама «Океаническая» находится в поселке Крабозаводском. Здесь расположен мощный современный высокотехнологичный завод ЗАО «Курильский рыбак», позволяющий ученым проводить исследования и испытания технологий переработки, хранения, консервирования, транспортировки, а также получать доступ к биологической информации об облавливаемых объектах – их размерах, возрасте, стадиях зрелости и жирности.

В развитие былых достижений

Ранее - в 1970-1990-х гг. - на Шикотане работал стационар ТИНРО для исследований водных биоресурсов, координации научно-промысловой разведки, технологических и технохимических работ. Тогда и была разработана и внедрена научная программа «Полигон», заложившая основу механизма для оперативного прогнозирования в переменчивом и сложном Южно-Курильском районе. Это была мощная многосторонняя система изучения ресурсов и поддержки промысла, включающая авиаучетные работы, использование научного и поискового флота, создание моделей краткосрочных прогнозов на основе комплексного анализа поступающих данных. Собранные материалы публиковались в ряде научных трудов.

Ученым удалось определить важные факторы влияния на промысел пелагических рыб и кальмаров. Специалисты выявили механизм образования и эволюции рингов Куросио с теплым ядром (южнокурильских антициклонических вихрей), определили воздействие положения теплых вихрей и Северного субарктического фронта на формирование скоплений. Уловы сардины, сайры и скумбрии в этот период достигали миллиона тонн, свой вклад в достижение таких показателей внесло и управление промыслом, отметили в ТИНРО.

Объекты лова не скупятся на загадки

В филиале обратили внимание, что без отлаженной схемы научно-информационного сопровождения промысел может быть малоэффективным. Скопления сайры, скумбрии и сардины чрезвычайно подвижны и неустойчивы, а места их дислокации зависят от множества факторов, в первую очередь, от уникальной каждый год гидрологической ситуации.

Для возвратившихся сардины и скумбрии характерны межгодовые изменения темпов роста, районов и сроков массовых заходов. Ситуация с сайрой и вовсе кардинально отличается от предыдущих лет, так как она изменила не только пути миграционных потоков, но и места основных нерестилищ. Поэтому создание новой научной структуры является закономерным шагом в развитии рационального освоения ресурсов Южно-Курильского района, подчеркнули в филиале.

«Ученые будут работать в центре промысла, попеременно оставаясь на берегу и выходя в море на рыболовных судах. Находясь в тесном взаимодействии с научными наблюдателями на флоте и используя спутниковые данные, промстатистику и свой богатый опыт, наши сотрудники будут давать краткосрочные прогнозы по местам концентраций рыбы. Это должно существенно сократить непромысловые издержки флота, – рассказал заместитель руководителя ТИНРО Александр Буслов. – Также специалисты расширят комплексное изучение биоресурсов и среды их обитания в прикурильских водах».

В распоряжении ученых на НИС «Океаническая» есть лаборатория и вспомогательные помещения. Планируется, что впоследствии станция будет функционировать круглогодично. Если сейчас основными направлениями для исследований являются сайра, сардина, скумбрия и кальмар и их траловый, ловушечный, кошельковый и ярусный промыслы, то в зимне-весенние месяцы ученые перейдут на траловый лов минтая, сельди и трески. Кроме того, будут изучаться и другие промысловые объекты, как традиционно используемые в рыбном хозяйстве, так и перспективные.

Ожидается, что исследования сотрудников станции станут не только базой для информационного обеспечения путин, но и заметным вкладом в понимание биологии и экологии изучаемых объектов.

Fishnews