Новости
Прогноз по охотоморскому минтаю на будущий год представили в ТИНРО. Фото пресс-службы филиала

Ученые прогнозируют богатую минтаевую путину

По оценкам науки, за сезон «А» охотоморской минтаевой путины 2020 г. предприятия могут освоить более 80% квот. По сравнению с текущим годом ОДУ минтая в Охотском море вырос почти на 11%.

Путинный прогноз «Охотоморский минтай 2020» был представлен на заседании Ученого совета Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Запасы минтая в Охотском море специалисты оценивают на уровне выше среднего: общий допустимый улов на 2020 г. для четырех подзон составляет 1,189 млн тонн, что почти на 11% больше, чем в текущем году. ОДУ минтая Восточно-Сахалинской подзоны увеличился на 16%, по остальным районам Охотского моря — на 10%.

По оценкам ученых, биомасса минтая составляет порядка 12 млн тонн, что несколько больше, чем в 2018 г. Основу уловов составят особи как урожайного поколения 2013 г., так и среднеурожайного 2014 г., которые достигнут промысловой длины. Ожидается, что приловы молоди будут ниже, чем в 2019 г.

«Выделенные объемы за сезон «А» могут быть освоены более чем на 80%, а в течение 2020 года будут выбраны почти полностью», — сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

По прогнозам, в течение зимнего сезона 2020 г. в Охотском море синоптическая обстановка будет формироваться по типу умеренно холодных и теплых лет. Наибольшее количество штормовых дней придется на январь, самые низкие температуры и сильные северные ветра будут наблюдаться в конце февраля — начале марта.

Темпы начального становления ледяного покрытия ожидаются несколько ниже нормы. Однако в конце февраля — первой половине марта максимум ледовитости достигнет 75-80%, что окажет влияние на работу флота.

В течение путины ТИНРО планирует осуществлять научно-информационную поддержку промысла. Рекомендации специалистов будут представлены на еженедельных селекторных совещаниях путинного штаба и опубликованы на сайте института.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Все материалы

Крупным планом

На Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» торжественно вручили сертификат MSC

Когда MSC-сертификация позади

Камчатский краб – главный объект на аукционах

Краба перетасовали

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.