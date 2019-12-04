04 декабря 2019 года

Ученые прогнозируют богатую минтаевую путину

По оценкам науки, за сезон «А» охотоморской минтаевой путины 2020 г. предприятия могут освоить более 80% квот. По сравнению с текущим годом ОДУ минтая в Охотском море вырос почти на 11%.

Путинный прогноз «Охотоморский минтай 2020» был представлен на заседании Ученого совета Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Запасы минтая в Охотском море специалисты оценивают на уровне выше среднего: общий допустимый улов на 2020 г. для четырех подзон составляет 1,189 млн тонн, что почти на 11% больше, чем в текущем году. ОДУ минтая Восточно-Сахалинской подзоны увеличился на 16%, по остальным районам Охотского моря — на 10%.

По оценкам ученых, биомасса минтая составляет порядка 12 млн тонн, что несколько больше, чем в 2018 г. Основу уловов составят особи как урожайного поколения 2013 г., так и среднеурожайного 2014 г., которые достигнут промысловой длины. Ожидается, что приловы молоди будут ниже, чем в 2019 г.

«Выделенные объемы за сезон «А» могут быть освоены более чем на 80%, а в течение 2020 года будут выбраны почти полностью», — сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

По прогнозам, в течение зимнего сезона 2020 г. в Охотском море синоптическая обстановка будет формироваться по типу умеренно холодных и теплых лет. Наибольшее количество штормовых дней придется на январь, самые низкие температуры и сильные северные ветра будут наблюдаться в конце февраля — начале марта.

Темпы начального становления ледяного покрытия ожидаются несколько ниже нормы. Однако в конце февраля — первой половине марта максимум ледовитости достигнет 75-80%, что окажет влияние на работу флота.

В течение путины ТИНРО планирует осуществлять научно-информационную поддержку промысла. Рекомендации специалистов будут представлены на еженедельных селекторных совещаниях путинного штаба и опубликованы на сайте института.

Fishnews

