Интервью

12 мая 2020 года
Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Виктор ЛИТВИНЕНКО, Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

За зимне-весенний период путины в Охотском море «Русская рыбопромышленная компания» выловила почти 170 тыс. тонн минтая. Квота выбирается по графику, рассказал журналистам генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. Отдельно руководитель компании остановился на рыночной ситуации.

- Прошлый год был рекордным для РРПК по добыче минтая. А как складывается ситуация в этом году? Каковы итоги сезона «А»?

- Минтаевая путина, завершившаяся в северной части Охотского моря, оказалась успешной для судов «Русской рыбопромышленной компании». Она характеризовалась относительно благоприятными метео- и ледовыми условиями, что позволило траулерам свести к минимуму непроизводительные потери.

Экипажи справились с поставленными задачами, и это не может не радовать. Результат оказался лучше прошлого года, тем самым сезон «А» 2020 года стал рекордным за всю историю нашей компании – почти 170 тыс. тонн. Вылов минтая по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 10 тыс. тонн.

- Какой объем квоты на минтай РРПК успела уже освоить в этом году?

- «Русская рыбопромышленная компания» имеет почти 269 тыс. тонн квоты на вылов минтая и занимает одно из ведущих мест в России по этому показателю. Как я уже отметил, с начала года нашими рыбаками выловлено порядка 170 тыс. тонн минтая, то есть на сегодняшний день освоено больше половины квот, почти две трети. Мы выбираем квоту в соответствии с графиком, и могу уверенно сказать, что точно освоим все наши квоты.

- Как справляется компания с такими объемами?

- Зимняя охотоморская минтаевая путина начинается первой, и мы готовимся к ней заблаговременно и очень тщательно. Это касается и подбора и подготовки экипажа, и ремонта и модернизации флота. Богатый улов, добытый рыбаками РРПК, стал результатом грамотного подхода к работе. Выверенный прогноз добычи, отлаженная логистика в море и собственный флот — вот составляющие успеха достижения таких показателей.

С января по апрель на промысле находилось 14 судов компании. Все экипажи в нынешний зимне-весенний период отработали стабильно. Если брать в абсолютных показателях, то лидером можно считать команду БМРТ «Березина». Под командованием капитана Николая Могруна экипаж существенно перевыполнил план не только по добыче, но и по производственным показателям.

- А каковы результаты по производству готовой продукции?

- Нашему флоту удалось добиться также и высоких показателей выполнения плана производства. Большинство на промысле выполнили или перевыполнили план выпуска готовой рыбной продукции с начала года. Хорошие показатели у нас и по выпуску икры - почти 6000 тонн (+ 1 тыс. тонн к плану).

- Показатели качества – одни из важнейших, и РРПК всегда уделяет им особое внимание. От чего зависит этот показатель и каков он сегодня в «Русской рыбопромышленной компании»? Как его оценивают потребители?

- Показатель качества напрямую зависит от выполнения экипажами тех условий, которые разработаны и внедрены на каждом судне в системе выпуска безопасной продукции - ХАССП. На сегодня подготовка и ответственность судовых специалистов технологических служб в РРПК находится на высоком уровне, что позволяет предлагать потребителю достойную, конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом и высокой оценкой потребителя.

Также отмечу, что РРПК применяет современные технологии производства и однократной заморозки продукции непосредственно на борту рыболовных траулеров. Это позволяет максимально сохранить для потребителя уникальные вкусовые качества и полезные питательные свойства дикой белой рыбы.

- Как проводится проверка качества продукции на судах и в портах?

- Проверку качества продукции на судах осуществляют специалисты технологической службы ежесменно, с занесением показателей в разработанные формы и с направлением их для анализа в офис и покупателям. При доставке продукции в порт (РФ или иностранный) продукция проверяется собственными силами специалистов производственного департамента РРПК и привлеченными для этого независимыми компаниями, специализирующимися на оказании услуг проверки качества продукции на соответствие нормативным документам.

- Какая продукция оказалась наиболее востребованной на рынках в этом сезоне?

- Мы отмечаем устойчивый спрос - конечно, с учетом сложившейся на рынке ситуации - на все виды производимой продукции, но фаворитом продаж остается минтай б/г.

- С какими трудностями столкнулась компания при сбыте продукции в связи с текущей экономической ситуацией и как с ними справляется?

- Пандемия вынудила многие страны ввести дополнительные меры безопасности. Введенные ограничения, безусловно, оказали влияние и на РРПК. Как известно, в январе-феврале были значительные задержки погрузочно-разгрузочных работ в портах Китая. Но РРПК удалось разгрузить все суда. Карантин в странах повлиял и на экспортные потоки. C начала года наблюдается снижение потребления продукции из-за сокращения работы HoReCa, муниципальных закупок.

В сложившейся ситуации мы проявили гибкость, адаптируясь к новым условиям. Нам удается обеспечивать продажи продукции на традиционные рыбные рынки: Китай, Корея, Россия. У РРПК сложились долгосрочные партнерские отношения с рядом компаний, с которыми мы продолжаем сотрудничество и планируем выйти на прежние показатели поставок. Отмечу, что существенно увеличены поставки продукции на внутренний рынок. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21%.

- Как оцениваете текущую ситуацию с продажами и какие перспективы видите?

- В сегодняшней ситуации нам удается обеспечивать стабильность компании. Мы рассчитываем, что по окончании карантина начнется рост потребления продукции. Ситуация постепенно начнет стабилизироваться, и рыбохозяйственный комплекс страны будет поэтапно выходить из кризиса.

Fishnews

Май 2020 г.

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