В России активно обновляется рыболовецкий флот: одни компании строят его по программе инвестиционных квот, другие – заказывают на заграничных верфях, третьи – просто покупают подержанные суда. Очень большая часть и нового, и модернизируемого флота оснащается оборудованием Alfa Laval.

Однако даже самые современные и надежные системы выходят из строя, если экипаж недостаточно квалифицирован, отмечает директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин. В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» он рассказал, чем грозит пренебрежение должной подготовкой кадров и какую информационную поддержку компания готова оказать морякам, чтобы снизить количество аварий.

– Алексей Владимирович, вопросы работы с низкосернистым топливом остаются актуальными? Успешно ли судоходные и рыбодобывающие компании приспосабливаются к новым требованиям?

– Да, вопросы остаются актуальными, потому что качество низкосернистого топлива весьма разнообразно – от нормального до очень плохого. Это топливо несовместимо с другими сортами, то есть требует культуры производства при его приемке, при работе с ним. Мы сотрудничаем с Veritas Petroleum Services, они тоже отмечают, что качество низкосернистого топлива в мире от бункеровки к бункеровке очень различается. Поэтому моряки сталкиваются с проблемами, и рыбаки в том числе – как на Дальневосточном бассейне, так и в других регионах.

Приспосабливаются по-разному. Некоторые ставят на дизельное топливо подогреватели (раньше его не надо было греть, а теперь из холодного топлива выпадает парафин). Кто-то просто очень тщательно выбирает поставщиков топлива – если может себе это позволить. А некоторые компании прислушиваются к нашим рекомендациям по работе с топливом и стараются им следовать.

– «Альфа Лаваль» давно сотрудничает с Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. Этой осенью планировалось ввести в эксплуатацию в МГУ новый тренажерный центр. Открытие состоялось?

– К сожалению, пока нет. Тренажерный центр уже построен, но еще не принят. Конечно, очень сильно вмешалась пандемия, был закрыт университет. Отмечу, что, несмотря на задержку, ничего не отменяется, оборудование должно вот-вот прибыть. Туда поставят современный высокоэффективный сепаратор S-926, на котором будут обучаться как курсанты, так и члены экипажей.

Такие сепараторы – для работы с разными сортами топлива – установлены на многих судах. В том числе на траулерах, которые строятся для Дальневосточного бассейна.

– «Альфа Лаваль» продолжает обучающие семинары – например, по топливу. Где, в каких регионах в этом году они проводились, в каком формате? Как вы оцениваете интерес аудитории?

– С начала пандемии мы перешли на онлайн-обучение, было проведено 12 вебинаров. Они включали темы по котельному оборудованию, по системе обработки балласта, по сепарации топлива, топливоподготовке, опреснителям. Аудитория была достаточно активна. Количество тех, кто полностью прослушал вебинар, измеряется уже сотнями людей. «Альфа Лаваль» рассылал приглашения по всей России, мы считаем, что вебинары – достаточно современный формат.

При этом мы не отменяем семинары в традиционном виде – понимаем, что личный контакт важен, к тому же не всем удобно задавать вопросы онлайн. Во время спада пандемии, между волнами коронавируса, в сентябре был проведен семинар во Владивостоке, а в октябре – на Камчатке. Начали с дальних рыбацких регионов, а в Мурманске, Калининграде, Архангельске мы просто не успели – опять ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

В любом случае после Нового года мы начнем новую серию вебинаров, а когда волна заражений пойдет на спад, проведем семинары во всех ключевых рыбацких регионах. Нам очень удобно собрать в одном месте представителей заказчиков и обсудить все насущные вопросы.

– Эти семинары и вебинары приносят эффект? В них участвуют все заказчики вашего оборудования?

– Некоторые компании участвуют и в вебинарах, и в семинарах, а некоторые не участвуют вообще нигде. Мы иногда специально звоним ключевым заказчикам, приглашаем, а в ответ: «Нам некогда, дел куча». При том что все бесплатно.

Про эффект: все же лучше дела обстоят у тех компаний, где есть культура производства – там к нам прислушиваются. Дело в том, чтопроблемы все равно возникают. Все-таки жизнь есть жизнь: если заправили некачественным топливом, то даже у квалифицированных экипажей возникнут трудности. Но одни компании не стесняются спрашивать нас, и мы их консультируем, идет нормальный диалог. А некоторые мучаются-мучаются, и узнаешь об этом уже потом.

Отмечу, что рыболовецкая отрасль весьма закрытая, если сравнивать ее с торговым флотом. Рыбаки боятся что-то вынести: если что-то случилось, для всех это секретная информация. Между тем, если к нам обращаются, мы никогда не оставляем вопрос без ответа. А вопрос можно задать через сайт «Альфа Лаваль» (www.alfalaval.ru) – с помощью чата справа внизу или формы в разделе «Контакты». И с пароходов туда пишут напрямую: «Вот, сепаратор такой-то, такая-то есть неисправность». Единственное – просим людей представляться, чтобы понимать, какое судно, какая компания. Мы всегда даем всю информацию, какую можем.

У некоторых предприятий элементарно не хватает базовых сведений: например, купили судно б/у, а к нему даже инструкции на русском языке нет. А у нас все это есть, мы отправляем такие инструкции. Повторюсь, бесплатно – главное, чтобы просили. Мы же не можем это все «веером» рассылать.

– Расскажите, как «Альфа Лаваль» принимает участие в оснащении нового и модернизации действующего флота. Какие ваши механизмы ставятся сейчас на суда?

– Рыбацкий флот оснащается нашими сепараторами «топливо/масло», теплообменниками, опреснителями, бустерными модулями системы подачи топлива на двигатель, паровыми котлами, системами балласта.

Особо отмечу сепараторы льяльных вод центробежного типа «Альфа Лаваль» – такого раньше не было на отечественном флоте вообще нигде. Обычно используются сепараторы коалесцирующего типа, они намного дешевле, но очень низкоэффективные. Еще начали ставить сепараторы обработки шлама, которые тоже новинка для российских моряков.

При этом оборудование «Альфа Лаваль» устанавливается не только на суда, строящиеся на российских верфях, но и на флот, который наши рыбопромышленники заказывают за рубежом – например, в Турции, Вьетнаме.

– Как удается удерживать такое прочное место на рынке?

– Наше оборудование популярно и признано достаточно надежным на рыбацких судах. Оно не самое дешевое, поэтому в плане оснащения торгового флота, особенно типа «река-море», мы иногда уступаем конкурентам по цене. А для рыбацкого судна с учетом оснащения современным траловым комплексом разница в стоимости выходит не такая существенная: хороший траулер стоит минимум 50-60 миллионов, а сухогруз «река-море» – 5-6 миллионов. Рыбаки уходят на промысел надолго, и все должно работать исправно и надежно.

Вновь подчеркну: любое оборудование все равно требует знаний и культуры производства, которую надо как-то поднимать и воспитывать. Существенная проблема в том, что между тем оборудованием, которое стоит на судах, и тем, которое «Альфа Лаваль» поставляет сейчас, разница примерно в три поколения. Люди работают на том, что было спроектировано в 50–60-х годах прошлого века, а теперь они должны перейти на технические новинки. Экипажу тяжело, потому что все автоматизировано, имеет определенные технические особенности. Это все равно, что всю жизнь ремонтировать старые «Жигули», а потом внезапно пересесть на новенькую «Тойоту», где непонятно даже, как двигатель стоит. Точно так же нельзя людей со старого БАТМа единовременно пересадить на современное судно. То есть, конечно, можно, но без проблем не обойдется. Нужно, чтобы руководители задумались над тем, как этот «технологический прыжок» сделать правильно, не упав в пропасть.

Я сильно опасаюсь, что на новых судах с оборудованием станут работать недостаточно подготовленные кадры и без должного обслуживания начнутся проблемы. Сразу станут обвинять производителя, а нужно просто читать инструкцию. Поэтому хочется призвать всех, чтобы к нам все-таки обращались и прислушивались. Ведь когда случается поломка на промысле – это большие сложности. На путине попробуй доставь на борт сервисного инженера! А пока специалист прибудет, там уже накрутят такого, что мелкая поломка превратится в большую беду.

Поэтому я и говорю, что нужно поднимать культуру производства, и «Альфа Лаваль» готов в этом помогать. Но иногда, сожалению, ответного энтузиазма не видим. В любом случае мы предлагаем свою помощь, так как для всех очевидно, что лучше подготовиться заранее. Оружие надо чистить до боя, а не во время стрельбы.

АО «Альфа Лаваль Поток»

141060, Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, Советская, 73

Тел.: 8 (800) 234-12-03

Тел.: +7(495) 232-12-50

E-mail: info.ru@alfalaval.com

www.alfalaval.ru

Алексей СЕРЕДА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Январь 2021 г.

На правах рекламы