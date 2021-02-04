В Дальрыбвтузе разрабатывают собственные методики производства кормов для марикультуры – как альтернативу китайским аналогам. Уже патентуется технология культивирования красных дрожжей для кормления личинок трепанга и морского ежа. О разработке технологии производства красных дрожжей и в целом о планах Дальрыбвтуза в отношении кормов корреспонденту Fishnews рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Инга Матросова.

– Инга Владимировна, насколько использование морских дрожжей Rhodotorula benthica востребовано в товарном выращивании иглокожих – в настоящее время и в перспективе?

– В Китае красные дрожжи уже давно успешно используют в качестве эффективной кормовой пробиотической добавки. Высокое содержание в этих дрожжах астаксантина и каротина положительно влияет на выживаемость и в целом на иммунитет иглокожих, как на личиночной стадии развития, так и на стадии осевшей молоди.

В ЧЕМ НОВИЗНА

– Дальрыбвтуз давно занимался именно этими дрожжами. Еще в 2008 году на сайте Fishnews была опубликована статья сотрудников вуза об использовании красных дрожжей…

– Да, это были первоначальные, фрагментарные исследования. В обоих экспериментах личинки трепангов делили на три контрольные группы. Одну кормили естественным кормом – смесью микроводорослей Dunaliella salina и Сhaetoceros muelleri, другую группу – микроводорослями и красными дрожжами и, наконец, третью группу – только красными дрожжами.

При всем внешнем сходстве между экспериментами 2008 года и 2020 года есть серьезные различия. В том числе в условиях: в 2008 году эксперимент проводился на учебно-производственной базе Дальрыбвтуза в бухте Северная (вблизи поселка Славянка), а в прошлом году – как в бухте Северной, так и в бухте Троицы, вблизи поселка Андреевка.

Но более важны различия в сути экспериментов. В 2008 году мы тестировали корм китайского производства – Rhodotorula spp. Сокращение spp. (от латинского species) подразумевает, что это дрожжи неопределенных видов из рода Rhodotorula. А в 2020 году исследовали малоизученные дрожжи вида Rhodotorula benthica, которые мы сами и произвели в лабораторных условиях.

– Многие научно-исследовательские организации занимаются разработкой кормов для аквакультуры. Такие работы велись в Сибири, на Черном море, на Урале и т.д. Например, по хлорелле. Почему Дальрыбвтуз занимается именно Rhodotorula?

– Для дальневосточного трепанга на личиночной стадии в качестве корма необходимы клетки определенного размера (соответствующего диаметру глотки особей), сферической формы, с тонкой оболочкой. Перечисленные требования влияют на скорость переваривания и усвоения пищи.

Еще в 1960-х годах опытным путем установили, что на эту роль подходит представитель зеленых микроводорослей Dunaliella salina, золотистых – Chaetoceros muelleri. Уже после оседания молоди ее кормят Phalodactylum tricornutum – эти клетки имеют другую форму, они более вытянутые. И с того времени именно эти корма и используются. Возможно, когда-нибудь в будущем мы или другие ученые опробуют хлореллу в качестве корма для трепанга. Но пока такие исследования никто, насколько мне известно, не проводил.

ИСПОЛЬЗУЮТ, НО МОЛЧАТ

– Почему марифермеры не перешли на использование дрожжей ранее?

– На самом деле, марифермеры уже давно используют продукт, полученный из красных дрожжей (в виде сухого порошка либо жидкого концентрата), однако производство, на котором они покупают эти корма, расположено в Китае. У нас в России нет предприятий, которые изготавливали бы корма из микроводорослей либо из бактериальных культур. Поэтому наши марифермеры закупают корма в КНР и критически зависят от китайских производителей. Сам факт использования кормов из красных дрожжей не особо придается огласке, но в реальности этим занимаются многие.

Другое дело, что не каждый решится на организацию собственно производства – чтобы выращивать для использования у себя или на продажу. Причины тому разные, в том числе финансовые. Наверное, можно сказать, что это достаточно дешевое производство, однако на первом этапе оно все равно потребует инвестиций.

– То есть выращивание красных дрожжей можно рассматривать как отдельный бизнес, а не просто как приготовление корма для использования на собственном «морском огороде»?

– Да, конечно.

– Предполагается полный переход личинок на рацион из красных дрожжей или все-таки совмещение красных дрожжей с микроводорослями?

– Мы видим в этом продукте потенциал для полного перехода, и готовы оказывать в дальнейшем методическую поддержку в этом вопросе. Но конечное решение остается за потребителем.

– Использовать Rhodotorula как корм для взрослых трепангов не получится?

– У взрослых животных другой спектр питания.

– Есть ли природные ограничения, которые препятствуют насыщению рынка кормов для марикультуры дрожжами Rhodotorula benthica?

– Климатических – практически нет. Дрожжи культивируются на первой стадии в лабораторных условиях, а затем – в закрытом заводском помещении, где можно контролировать необходимые температурные условия и другие параметры. На этапе производства сложности может вызвать подбор оптимального производственного оборудования или расходных материалов.

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

– Если найдется инвестор, то смогут ли дрожжи российского производства конкурировать на международном рынке кормов?

– Когда мы планировали этот проект, то руководствовались тремя факторами, определяющими конкурентоспособность будущего продукта. Во-первых, это восприимчивость продукта животными – влияние на выживаемость личинок и усваиваемость корма. На личиночной стадии организм трепанга наиболее уязвим к внешним факторам, и степень выживаемости популяции в этот период напрямую влияет на итоговое количество товарной продукции. Поэтому, качество корма для личинок является одним из ключевых факторов для конкурентоспособности. В этом смысле научный бэкграунд нашего продукта обеспечивает ему высокотехнологичность.

Второй фактор – безусловно, себестоимость производства. Она зависит от используемого оборудования, комплектующих, реагентов и т.д. Мы пока прошли стадию научного исследования, далее предстоит апробация производства. После этого мы сможем более предметно говорить о себестоимости. Разумеется, мы будем стремиться к снижению издержек. Мы наработали определенные ноу-хау, сейчас эти технологии патентуются. Но в целом надо отметить, что это не очень сложное и не дорогостоящее производство.

На конкурентоспособность продукции существенно повлияет еще один фактор – технологичность и экологичность производства продукции. В настоящее время большинство подобных кормов производятся в Китае и не имеют официальных каналов поставки в Россию. При этом многие инвестиционные предприятия марикультуры, работающие на китайский рынок и имеющие иностранных инвесторов в Приморском крае, выращивают трепанг исключительно на кормах китайского производства. Однако их состав и влияние на экологию залива Петра Великого никем не изучены. Да, они дают определенный результат, но все-таки не хотелось бы, чтобы наши региональные природные ресурсы использовались по принципу «одно лечим – другое калечим».

Что касается нас, то мы будем привлекать понятной технологией производства и известным составом кормов, а также изученным влиянием продукта на выживаемость трепанга и на экологию биоценоза.

Так что, безусловно, наши корма найдут своего потребителя как по стоимости, так и по предполагаемому производственному результату.

ПЛАНЫ НА ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

– А как вообще Дальрыбвтуз пришел к идее разработки технологии производства отечественных кормов для марикультуры?

– В прошлом году наш университет принял новую стратегическую программу развития, которая определила приоритетные технологические направления деятельности вуза. Среди них кадровое и научно-инновационное обеспечение в области производства кормов и функциональных пищевых ингредиентов для рыб и марикультуры. Иными словами, Дальрыбвтуз обозначил это направление не только в качестве научной, но и в качестве образовательной повестки деятельности университета на ближайшие три года. Результаты научной работы, которую мы выполняли в прошлом году в рамках государственного задания, уже используются в образовательном процессе для наших студентов. Они изучают полученные лабораторные данные, анализируют возможные векторы развития и применения полученной технологии.

И мы не ошиблись в выборе красных дрожжей как объекта для изучения, поскольку некоторые наши предприятия, ранее закупавшие подобные корма в Китае, столкнулись с перебоями в поставках – из-за коронавируса и перекрытия границ. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы развернуть производство в России. Тогда никакие международные санкции, карантины и т.п. не остановят поставки.

Мы и до этого выращивали у себя на учебно-производственном участке в бухте Северная молодь трепанга. Но если раньше занимались этим в рамках учебных программ для студентов, то сейчас мы озадачились более масштабной целью. Качественных кормов для марикультуры в принципе не хватает, так почему бы нам не взять на себя миссию по разработке соответствующих технологий с прицелом не только на Приморье, но и на страны АТР, в частности тот же Китай?

Мы планируем продолжить работу с красными дрожжами. После получения базовой технологии намерены разрабатывать методики обогащения этого корма различными биоактивными добавками. Корм из красных дрожжей предусмотрен для личиночной стадии трепанга и ежа, но в дальнейшем мы хотим создать целую линейку кормов – и для других стадий развития как иглокожих, так и других традиционных объектов марикультуры.

– Марифермеры говорят, что развитие отрасли сдерживает нехватка подходящих акваторий. Где-то трепанг растет и существуют даже его естественные скопления, а в соседней бухте его нет – по природным условиям, в том числе и в связи с недостатком корма. Если вы разработаете линейку производства кормов для трепанга на всех стадиях развития, от личинки до взрослой особи, это может улучшить ситуацию?

– Скажем так, мы рассчитываем, что деятельность в этом направлении привлечет внимание не только предприятий марикультуры, но и организаций, в чьи обязанности входит рациональное и грамотное развитие морских хозяйственных территорий. А пока что мы нацелены на работу с предприятиями, уже имеющими свои хозяйства и испытывающими нехватку технологий и кормов.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews.

Февраль 2021 г.