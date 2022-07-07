Интервью

07 июля 2022 года
Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ, Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Потомственный рыбак, капитан Дмитрий Мельников отправился на промысел из Владивостока на судне «Атлантик». Это одно из трех судов-близнецов, переоборудованных компанией «Антей» в краболовы-живовозы. Накануне выхода в море и в преддверии Дня рыбака корреспондент Fishnews расспросил капитана о промысловых буднях, о его оценке изменений в отрасли и о необычном (для рыбацкого флота) судне.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

— Дмитрий Сергеевич, расскажите, как вы попали в рыбацкую профессию.

— Я родом из поселка Южно-Морской, под Находкой. Родился в 1977 году и рос еще в советское время, когда все работало, как надо. А градообразующим предприятием у нас была База сейнерного флота имени Надибаидзе, и наш поселок полностью зависел от моря. Те жители, которые не работали на промысловых судах, были заняты либо в рыбообработке на берегу, либо в судоремонте. В принципе, другой жизни мы и не видели.

У меня отец всю жизнь в море трудился. Дед, отец моей матери, тоже был стармехом. Ну и мне всегда было интересно. Они работали в прибрежном лове. Утром выходили на промысел, через пару дней возвращались. И меня с собой нередко брали. Хоть это было нарушением, конечно, но в то время за такое сильно не наказывали. Так что в итоге мой выбор профессии, можно сказать, был предрешен.

— А что заканчивали?

— Мореходное училище в Находке — ДМУ, в 1995 году. После мореходки пошел работать в море. Первым предприятием, где я трудился, стал рыболовецкий колхоз «Рассвет Севера» (Хабаровский край). Первый рейс длился ровно год, я был третьим помощником. Это были 90-е годы, тогда постоянно что-то открывалось, что-то закрывалось, где-то платили, где-то нет. Соответственно, мы были вынуждены искать достойные места для работы.

В следующий рейс я пошел от рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (Камчатка). Был у них СРТ «Водолаз», на котором я еще год трудился уже вторым помощником. И так получилось, что мы в море работали недалеко от еще одного судна. Познакомились, пообщались. Они говорят: «Мы уже год в море, не хотите ли нас сменить?» Так я, отдохнув неделю дома, перешел работать на Сахалин, в компанию «Рыбак» уже в роли старшего помощника. Я трудился на сахалинских предприятиях до 2017 года, когда перешел в «Антей».

— То есть у вас карьера была исключительно рыбацкая, на судах торгового флота не работали?

— Мне доводилось работать на транспортных судах — на подмене, во время отпуска.

— И как работа на торговом флоте выглядит в сравнении?

— Не мое это, не люблю долго спать. Это не мой принцип: «больше суток – больше шмуток». На рыбацком флоте задачи другие: быстрее добраться до района промысла, быстрее заловиться и быстрее оттуда уйти, вернуться и доставить продукцию на берег. Это подстегивает, держит в тонусе — постоянно куда-то надо спешишь. Так, в движении, жизнь и проходит.

ГОТОВИТЬ С МОЛОДЫХ ЛЕТ

— На рыбацком флоте сейчас наблюдается дефицит молодых кадров. Ряд крупных компаний, в том числе и «Антей», работают с молодежью. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы повысить престиж рыбацкой профессии, чтобы люди шли на флот? Ведь сейчас даже большие зарплаты не особо привлекают молодежь в море…

— Зарплаты большие, но и требования к работе соответствует этой зарплате. Прежде всего, надо быть очень выносливым физически. Любому человеку, даже капитану, чтобы получить первый штурманский диплом, нужно отработать матросом. Я проработал матросом первые двенадцать месяцев. За это время ты делаешь для себя выводы: стоит ли тебе вообще связывать свою жизнь с морем или нет. Сможешь ли ты выдержать такой темп?

Такое тестирование, я считаю необходимо для любого, кто потом пойдет в комсостав на судне. Старший механик тоже начинает с низшего звена, с моториста, плюс, если это промысловый флот, то он участвует в подвахте — в определенной работе на палубе или, если есть перерабатывающий цех, то в цеху. Молодежь, попробовав такой труд, может сделать для себя вывод: стоит ли идти в эту профессию. Многие ищут более легкие пути и более легкие деньги.

— Я помню, что в советское время профессия рыбака была престижной, молодежь стремилась в отрасль.

— Я скажу больше. Мы учились в 1980-е годы, у нас за каждым классом в школе был закреплен конкретный «шефский» пароход предприятия. И когда он прибывал, нас всем классом водили на экскурсию: показывали, объясняли, откуда рыба берется. Чтобы мы не только по телевизору это видели, но, чтобы каждый понимал, какой механизм отвечает за подъем снастей и как цеха выпускают готовую продукцию. В советское время, кстати, зарплаты-то были не очень высокие. А сейчас и заработки выросли, но молодежь не рвется в такой тяжелый труд. Профессия перестала быть престижной, ведь надо работать руками.

ИСТОРИЯ ДЕЛАЕТ ПРОЧНЕЙ

— Компания «Антей» как работодатель чем привлекательна?

— В нашей компании суда получают достойное техническое обслуживание, это очень важно для плавсостава. В целом по отрасли, в нынешнее время техническое состояние судов оставляет желать лучшего. Флот сильно изношен. А ведь поломка в море приводит к потере промыслового времени, что влечет за собой много негативных последствий. Поэтому на современных судах «Антея» работать комфортно. Технические форс-мажоры практически сведены к нулю. Еще один плюс — достойный уровень заработка, это позволяет собрать команду из хороших специалистов.

— Как вообще, по вашему мнению, меняется рыбная отрасль?

— Ни для кого не секрет, что выживают крупные компании с достаточно прочной историей. Например, компания «Антей» уже 30 лет, это придает устойчивости и компании, и сотрудникам. Речь и об уставе предприятия, и о уже сформировавшихся традициях, о сложившемся подходе к своей деятельности в самых разных сферах.

— По вашему мнению, что представляет наибольшую проблему для развития отрасли?

— Я думаю, чрезмерный контроль со стороны большого количества надзирающих и проверяющих органов. Для контролирующих органов мы ведем жесткую отчетность, что подразумевает необходимость ежедневно заполнять и подавать множество документов. И ни в коем случае не допускать никаких ошибок, любая помарка расценивается как ошибка.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

— На каком крабе экипажу интереснее всего работать?

— Пожалуй, более интересен камчатский краб на Западной Камчатке. Еще синий – в Беринговом море. Интересны эти промыслы своими объемами, можно достигнуть вылова до 10 тонн в сутки, это очень неплохо. А иногда можно и выше.

— А возите куда?

— В разные страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для меня самым отдаленным портом доставки живого краба был Шанхай. Забортная температура воды в тех краях порядка 30 градусов, что для нашего груза, мягко говоря, не очень хорошо. Но есть необходимое оборудование для конвекции, которое позволяет понижать температуру с 30 градусов до нуля и подавать постоянно свежую воду.

— Вы получили судно, которое только-только переоборудовали в крабовоз-живовоз. Расскажите о нем.

— В компании «Антей» судов такого типа три — «Атлантик», «Беринг» и «Арктик». Это уникальный проект. Изначально они строились для обслуживания морских буровых установок и имеют соответствующий функционал. Например, оборудованы системами динамического позиционирования для удержания судна в заданной точке без использования якорей и швартовых. Как оказалось, это очень ценное качество и для промысла, например, при перегрузах в море.

«Атлантик» будет специализироваться на перегрузе и доставке живого краба

Мы в компании «Антей», по-моему, одними из первых освоили практику перегруза живого краба и доставку его. «Атлантик», имея возможности самостоятельно вести промысел, будет тем не менее специализироваться на перегрузе и доставке. То есть идея такая: заловились сами, обошли и забрали живого краба у других судов, которые в этом районе ведут добычу, и затем повезли общий улов в порт назначения. А остальные суда тем временем продолжают промысел. И если в среднем у краболовов по девять RSW-танков, то у «Атлантика» 26 таких трюмов.

— То есть по сути один «Атлантик» способен два или три судна заменять…

— Да, представьте себе, насколько для охлаждения такого количества RSW-танков нужна эффективная рефсистема. Над этим очень долго работали инженеры, механики. Здесь танки объединены в группы, к ним подведено все системы, позволяющие контролировать температуру, уровень и состав воды и все остальное.

Особенность этого судна — целых 26 крабовых RSW-танков

Еще одна особенность – это очень комфортные бытовые условия. У нас численность экипажа — 28-30 человек. Рядовой плавсостав размещается в двухместных каютах. Плюс спортзал, прекрасная кают-компания и так далее. Мне доводилось работать на переоборудованных японских судах. Никакого сравнения они с «Атлантиком» не выдерживают.

— Но «Антей» сейчас строит краболовы и в Находке по инвестиционной программе под крабовые квоты?

— Строит. Заявлено восемь судов, сериями «три плюс три плюс два». В настоящее время в активной фазе строительства шесть краболовов.

— Это интервью выйдет в преддверии Дня рыбака. Что бы вы хотели пожелать коллегам?

— Самое главное, чтобы почаще была хорошая погода и больше было богатых уловов. Еще желаю коллегам здоровья. И чтобы тепло встречали на берегу.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Июль 2022 г.

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