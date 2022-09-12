В 2016 году Федеральное агентство по рыболовству объявило о решении организовать в России Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В качестве места проведения был выбран один из красивейших городов страны — Санкт-Петербург. Векторы развития рыболовства, научное обеспечение, кадры для отрасли, аквакультура, логистика — лишь часть тем, которые рассматривают на этой площадке эксперты из разных стран и разных регионов России. Как оценивает отраслевой регулятор эволюцию рыбопромышленного форума и выставки, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков .

— Илья Васильевич, форум и выставка в Санкт-Петербурге в этом году отмечают юбилей. История этих мероприятий насчитывает уже пять лет. Какие задачи ставились, когда решение организовать такую отраслевую площадку только принималось?

— Прежде всего мы ставили задачу обеспечить площадку для консолидации рыбаков, чтобы они могли представить свои достижения, продукцию, инвестиционные проекты.

Конечно, для нас было очень важным, чтобы у России — одной из ведущих мировых держав в области рыболовства — были отраслевой форум и выставка. Мне кажется, сейчас после трех основных выставочных площадок в рыбной промышленности — Бостона, Брюсселя (теперь — Барселоны) и Циндао — российские мероприятия уверенно занимают четвертое место. А ведь наши форум и выставка достаточно молодые. Думаю, они и дальше будут расти и развиваться.

Позитивное отличие нашей площадки в том, что, помимо выставочной, она предусматривает и форумную часть. Здесь мы ставили задачу, чтобы у профессионалов была возможность не только узнать о достижениях в области рыбного хозяйства, но и обсудить тренды рыбной отрасли в мировом масштабе, развитие российской рыбной промышленности. Причем мы делали акцент, чтобы это было интересно для всех участников. Деловая программа все эти годы формировалась с привлечением отраслевого сообщества, чтобы быть по-настоящему актуальной.

— Мне кажется, проведение отраслевого форума и выставки — это еще и показатель того, какое место занимает российская рыбная отрасль в национальном агропромышленном комплексе и в национальной экономике. «Рыбные» события в Санкт-Петербурге привлекают большое внимание СМИ — и российских, и зарубежных.

— Форум и выставка — международные, и очень важно подчеркнуть место Российской Федерации в мировом рыбном хозяйстве, мы ориентированы на широкий формат. Но, безусловно, эта площадка должна быть эффективна и для решения задач внутри страны.

— Всегда при организации форума и выставки на международном формате делался особый акцент. Сейчас система отношений между странами серьезно меняется. Как вы считаете, какой вклад мероприятия в Санкт-Петербурге могут внести в поиск новых партнеров для российской рыбной отрасли?

— Для нас партнеры в основном понятны. Поэтому, наверное, ключевая задача — это поиск не партнеров, а путей взаимодействия в новых реалиях. Иностранные компании, несмотря ни на что, подтверждают участие в выставке. Уже сейчас планируется, что в Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia будут участвовать компании из 13 стран: Армении, Белоруссии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Турции, Финляндии, Франции, ЮАР и Южной Кореи. Понятно, что список еще может корректироваться.

Если говорить в целом, то очень важно разделять задачи форума и выставки. Выставка должна обеспечивать общение специалистов, поиск новых решений, нового оборудования, технологических идей, выстраивание новых логистических цепочек, налаживание связей с новыми контрагентами в торговле. Задача форума — обсудить, что будет с рыбохозяйственным комплексом в мировом масштабе, какие наблюдаются тенденции. На протяжении пяти лет мы стремимся сделать так, чтобы темы форума перекликались между собой.

В этом году форум будет посвящен так называемому умному рыболовству. Даже с учетом санкционных ограничений мы решили не менять тематику: рациональное использование водных биоресурсов, основанное на научных разработках, эффективная логистика и выстраивание связей между странами сегодня особенно важны. Думаю, нам предстоит актуальное и интересное обсуждение.

— А для вас как для руководителя Росрыболовства есть какие-то приоритеты? Что важнее — форум или выставка?

— Мы с равной долей ответственности и внимания относимся и к выставочной, и к форумной части мероприятий в Санкт-Петербурге. Для нас как для регулятора отрасли важно обсуждение на форуме, потому что необходимо четкое понимание, что деловое сообщество думает по поводу тенденций развития рыбной промышленности, по поводу ее перспектив и динамики.

Значима для нас и выставка, чтобы была возможность знакомиться с новым оборудованием и другими товарами, новыми технологиями. То есть тут нельзя говорить о том, что важнее — форум или выставочная часть. Если, условно говоря, выстраивать схему, то наверху будет форум с определением стратегии, а дальше уже выставка, позволяющая решать стратегические вопросы, в том числе те, что поднимаются на форуме.

— Вы ежегодно обходите выставочную экспозицию. Какие тенденции и какие изменения за прошедшие пять лет можно отметить в рыбной промышленности, если судить по стендам на Seafood Expo Russia? Как отражается развитие отрасли в этом выставочном зеркале?

— Прежде всего хочу обратить внимание, что растет количество экспонентов — и это на самом деле очень важно. Растет вообще уровень выставки. Для нас показательно, что рыбаки после первой выставки заявили, что такую площадку нужно организовывать ежегодно. Если помните, тогда шла дискуссия: может быть, собираться раз в два года. Но представители бизнес-сообщества сами настояли, что мероприятие им интересно и должно проводиться каждый год. Это очень ясно показывает, что мы не проводим выставку ради выставки — это площадка для рыбаков, для отрасли.

Если говорить о том, что демонстрируется на Seafood Expo Russia, то можно отметить изменения, которые произошли от первой выставки к пятой. Это, конечно же, линейка товаров, которую представляют компании: больше стало переработанной продукции, изменились подходы к упаковке.

Второй очень важный момент — с каждой выставкой экспоненты представляют все больше и больше инвестиционных проектов. Это очень здорово. На первой выставке начинания предприятий практически никак не демонстрировались, в основном была только продукция (а некоторые компании приезжали и без нее). Сейчас многие показывают и свои инвестиционные проекты, представляют те программы, которые они реализовывали в последние годы, в том числе производства, которые обеспечивают выпуск продукции.

— А почему решено было проводить отраслевые форум и выставку в Санкт-Петербурге? Связано ли это с советской традицией знаменитых «Инрыбпромов»?

— Это была в том числе инициатива ветеранов рыбной отрасли: они предлагали возродить традицию выставки «Инрыбпром», проходившей в Ленинграде. Также мы понимали, что если хотим обеспечить международный формат мероприятий, с участием большого количества стран, то надо продумать вопросы логистики и привлекательную программу для свободного времени делегатов. Санкт-Петербург в этом плане жемчужина России, и иностранные гости с удовольствием приезжают в том числе для того, чтобы посмотреть город. И не будем забывать, что это прибрежный центр. Так что все факторы сошлись.

— Хотелось бы также задать вопрос об аквакультуре. Устроители выставки уделяют особое внимание этому направлению рыбного хозяйства. Рыбоводству и обеспечивающим сферам посвящено большое количество стендов. Как вы считаете, аквакультурная отрасль в последние годы двигается вперед? И что можно сделать для дальнейшего развития?

— Безусловно, аквакультура двигается вперед. Это видно по объемам производства продукции отрасли. Для нас важно, что появляются новые проекты — в области марикультуры, товарного рыбоводства во внутренних водоемах. Динамика достаточно позитивная с точки зрения наращивания объемов производства.

Есть темы, которые нуждаются в особом внимании. Направление пока находится на этапе становления: для товарной аквакультуры предприятиям выделено большое количество участков, но компании, безусловно, будут сталкиваться с вопросами в части технологий производства, даже применяя уже имеющиеся наработки.

Необходимо заниматься донастройкой законодательства, потому что мы уже видим, что ограничения, пусть и те, которые мы сами в свое время предлагали и вводили, порой становятся достаточно серьезным камнем преткновения для дальнейшего развития.

Сейчас, по сути дела, в аквакультуре нужны точечные изменения, чтобы отрасль стабильно развивалась. Мне кажется, это основная задача. И, конечно, надо продолжать решать вопросы, связанные с дальнейшим вовлечением в оборот водного фонда. Причем здесь необходимо подходить очень аккуратно, чтобы мы соблюдали баланс между социальным рыболовством и развитием аквакультуры.

Достаточно неплохие горизонты открываются перед нами в пастбищной аквакультуре: речь идет о воспроизводстве лососевых на Дальнем Востоке. Есть перспективы с выходом на заданные параметры производства в марикультуре: участков выделено много, объемы растут, но все равно еще требуются достаточно большие усилия со стороны предприятий, чтобы проекты стали действительно стабильными и могли и дальше нормально функционировать. И для нас, и для собственников предприятий направление новое, где-то совершаются ошибки, но этот путь надо пройти.

— Еще один вопрос, связанный с практической частью. На предстоящей выставке много компаний тех направлений, которые напрямую не входят в систему Росрыболовства, — это трейдеры, предприятия в сфере логистики. Как вы видите взаимодействие с компаниями в этих областях?

— То, что эти направления не входят в сферу деятельности Росрыболовства, — относительно. Они находятся в «нашем периметре», и мы постоянно с такими компаниями взаимодействуем, всегда с ними на связи, их представители присутствуют на многих совещаниях, которые мы проводим. Мне кажется, было бы странно, если бы на выставке не была представлена полная цепочка, связанная как с выловом, так и с реализацией рыбной продукции. Я думаю, это как раз и делает выставку полноценной, когда представители компаний могут изучить возможности и обсудить вопросы, связанные не только с добычей, но и с логистикой, реализацией. С 2018 года у нас проводятся торгово-закупочные сессии, где присутствуют менеджеры по закупкам крупнейших торговых сетей. Рыбаки во время таких встреч могут напрямую договориться с сетями о поставках. Мне кажется, задача выставки состоит в том числе в том, чтобы вот эти бизнес-контакты выстраивались и в дальнейшем работали.

— Будет ли продолжаться традиция проведения Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий? Может быть, с какими-то вариациями, изменениями...

— Еще раз хочу подчеркнуть, что мы это мероприятие проводим для рыбаков, для рыбохозяйственного комплекса, и, если такое желание в отрасли останется, безусловно, мы продолжим организовывать форум и выставку.

На мой взгляд, пятилетняя история показывает, что такой формат общения востребован. Не думаю, что есть предпосылки для смены места проведения. Форумная часть вызывает интерес среди участников. Это не только большое количество экспертов, которые дают прогнозы по развитию рыболовства, но и специалисты более узкого профиля, анализирующие, как будет развиваться аквакультура, что будет происходить с рынками, с ценами. И мне кажется, что такой формат очень важен.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2022 г.