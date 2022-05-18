Seafood Expo Russia: не только рыба

Пятые Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пойдут в Санкт-Петербурге 21-23 сентября. Там традиционно представят экспозиции не только участников отрасли, но и всех сфер, обеспечивающих ее функционирование.

Верфи и оборудование

Отличительной чертой экспозиции судостроения на Seafood Expo Russia станет более пристальное внимание к строительству и обслуживанию транспортного и научно-исследовательского флота, рассказали Fishnews в пресс-службе оператора мероприятий — компании Expo Solutions Group.

К выставке присоединились новые компании, деятельность которых ранее не была связана со строительством промысловых судов. Это производители оборудования для комплектации судовых систем (например, «МаринЛайт», «Армалит», Seaes, НПП «Орион») и конструкторских бюро (ЦКБ «Нептун», «Морской инжиниринговый центр СПб»). Кроме того, участие планирует крупная российская IT-компания Sitronics Group. Она может предложить отрасли передовые решения в области разработки и внедрения систем программного обеспечения и управления.

В то же время рыбопромысловый флот и оборудование останутся ядром экспозиции павильона F. Помимо постоянных экспонентов, таких как Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), «Валком», «ВНИИР-Прогресс», «МТ-Групп», Окская судоверфь, «Ростр», «СТТ Марин Сервис», «Нордвег», впервые примут участие Концерн «НПО «Аврора», компания «Судостроение и судоремонт» и Ярославский судостроительный завод.

Вопросы судостроения и судоремонта затронут и в рамках деловой программы. В частности, 20 сентября, в «нулевой день», запланирована конференция «Судоремонт, модернизация, комплектующие».

Логистика

Проблемы логистических цепочек станут еще одной центральной темой. На круглом столе 22 сентября эксперты обсудят вопросы частно-государственного партнерства при модернизации портовой инфраструктуры, а также новые подходы к структуре и настройке направлений логистики в условиях меняющегося рынка.

В этот же день на конференции представят законопроект о непрерывной холодильной цепи, подготовленный отраслевым сообществом для установления технических требований к перевозкам скоропортящейся продукции. Планируется, что эти требования обеспечат сохранность товаров и создадут условия для мониторинга всей цепочки продаж и транспортировки рыбы и морепродуктов.

Продажи

Чтобы помочь рыбопромышленникам, трейдерам и ритейлерам найти друг друга, в рамках выставки организован «Ритейл Центр». Это единственная в России отраслевая площадка для прямых переговоров с менеджментом торговых сетей и интернет-магазинов.

В этом году «Ритейл Центр» предполагается расширить за счет участия большего количества торговых предприятий из стран ближнего зарубежья, ЕАЭС и регионов России.

Аквакультура

Особое внимание на выставке уделяется аквакультуре. Ей посвящен отдельный сектор, в центре которого поместят установку замкнутого водоснабжения с живой рыбой. УЗВ будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, чтобы показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации.

Свою продукцию также представят производители кормов, ветеринарных препаратов и добавок, оборудования для разведения рыбы и морепродуктов.

Единая площадка

«Главная особенность выставки Seafood Expo Russia — объединить на одной площадке все отрасли и сферы, связанные с рыбой и морепродуктами. Они все по-своему важны для обеспечения функционирования и развития рыбохозяйственного комплекса России. Поэтому организаторы мероприятия заботятся о каждой категории экспонентов и посетителях, стремясь создать условия для наиболее эффективного и полезного участия, продуктивной и приятной работы в рамках Seafood Expo Russia», — отметили в Expo Solutions Group.

Напомним, В 2021 г ., несмотря на многочисленные ограничения форум и выставка подтвердили свой международный статус. Их посетили свыше 7 тыс. специалистов из 78 регионов России и 55 стран.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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