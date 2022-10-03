В последние годы объемы добычи скумбрии и сардины-иваси растут, с сайрой все наоборот. Взгляд специалистов на сложившуюся ситуацию в интервью Fishnews представил ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в области оперативного прогнозирования Виктор Филатов. Он подвел итоги пелагической путины на начало октября, поделился долгосрочным прогнозом вылова этих рыб, а также озвучил проблемы, связанные с научной составляющей промысла.

— Виктор Николаевич, как на сегодняшний день обстоят дела на сардиново-скумбрийной путине?

— Сейчас на промысле находится более двадцати судов. Четыре из них принадлежат береговым предприятиям островов Шикотан и Кунашир. Пойманный улов эти суда в свежем виде привозят на береговые рыбообрабатывающие заводы в поселок Южно-Курильск, село Малокурильское и село Крабозаводское. Остальные обрабатывают и морозят уловы в море. При этом сардины-иваси в уловах на данный момент более 80%. Ловить ее можно на всей акватории от Хоккайдо до Северных Курил с удалением от берега до 200-300 миль. Но основное скопление в настоящее время находится к востоку от острова Итуруп. Здесь иваси более крупная, чаще встречаются косяки скумбрии. Суточные уловы крупнотоннажных судов нередко превышают 500 тонн. Общий вылов в исключительной экономической зоне РФ превысил 100 тыс. тонн. Сходная обстановка наблюдалась в этот период в прошлом году. Экспедиция работает еще не в полную силу, основной пик промысла будет в октябре.

— Какие задачи решаются специалистами ТИНРО во время таких экспедиций?

— Самая главная задача рыбохозяйственной науки — определить «урожай», объемы вылова: сколько можно выделить рыбопромышленникам в определенном году, чтобы не подорвать запасы. Институт формирует данные по общему допустимому улову (ОДУ). Иваси и скумбрия не квотируются для наших рыбаков, по этим объектам определяется величина возможного вылова, которая дает рыбопромышленникам ориентир для принятия решений по участию в данном виде промысла.

После определения величины квот у предприятия возникает вопрос — когда начать и когда закончить путину. Ошибка в расчетах на несколько дней может привести к существенным лишним затратам. Ведь одно судно, даже среднетоннажное, в сутки потребляет от 3 до 5 тонн горючего. Еще есть перегрузы, транспортировка, бункеровка и прочее. В планировании и разработке логистических схем это необходимо учесть. Кроме того, некоторые суда, которые придут на сардину и скумбрию, сейчас еще заняты где-то на другом промысле. Важно определить, когда можно завершить тот промысел и когда стоит начать его на пелагических объектах у Курильских островов. Поэтому одним из элементов подготовки к промыслу является путинный прогноз, где представлена информация, которая поможет предприятиям получить ответы на данные вопросы. Это вторая задача, которую мы традиционно решаем. Третья задача решается непосредственно на промысле — помощь в расстановке флота, оперативные прогнозы.

— Вы взаимодействуете с руководителями предприятий напрямую?

— Руководители предприятий для решения стратегических задач и решения вопросов логистики используют информацию на сайте ТИНРО, а также информацию, полученную во время обсуждений при принятии прогнозов на ученых советах. Непосредственно в экспедиции сотрудники ТИНРО общаются с руководителями флотилий и капитанами. При необходимости, а именно в моменты нестабильной промысловой обстановки, специалисты, находящиеся на промысле, организуют и ведут капитанские часы, промысловые советы.

На промысле решаются вопросы краткосрочного характера, которые помогают капитанам принять решения на предстоящие сутки-трое. Для этого важно получить информацию о положении судов, размерном составе уловов, гидрологической ситуации, что позволяет осуществлять контроль скоплений и определять участки с наиболее благоприятным видовым и размерным составом. Использование отраслевой системы мониторинга (ОСМ) наряду со спутниковой гидрометеорологической информацией, а также информацией поступающей из промысловой экспедиции, позволяет вести оперативный мониторинг промысловой ситуации. Ход промысла освещается на сайтах ВНИРО и ТИНРО.

— Чем принципиально отличается экспедиционная работа на промысле пелагических объектов от других?

— Можно сравнить с минтаем. С ним особых проблем нет: если нашел скопление где-то, там оно и будет находиться довольно долго. Проблемы могут возникнуть с размерным составом уловов и видовым составом прилова. С нашими пелагическими объектами немного иначе. Когда подойдет рыба? Сколько она здесь будет? Где она будет формировать скопление? Сегодня она здесь, а завтра-послезавтра ее местоположение может измениться.

Сейчас мы говорим именно о сардине-иваси и скумбрии. В этом же районе формируются скопления сайры и тихоокеанского кальмара, промысел которых менее продолжителен и менее масштабен. Однако стараемся взаимодействовать со всеми группами судов.

Надо учитывать, что эти четыре промысла — сайра, скумбрия, сардина-иваси и тихоокеанский кальмар — экспедиционные. Одно судно не может с максимальной эффективностью вести поиск и добычу, так как эти пелагические виды перемещаются достаточно быстро и формируют скопления в различных местах. За одни сутки косяки могут сместиться на 15-30 миль, в результате чего может произойти распад скопления. Поиск новых скоплений более эффективен при слаженной работе нескольких судов. Однако максимально эффективно такая задача решается при участии специализированных поисковых судов и координации научной группы. К сожалению, поисковых судов давно нет.

В целом, проведение подобных оперативных работ для отслеживания положения скоплений косяков иваси и скумбрии — только одна из задач. По этим рыбам важно знать, где формируется скопление с преобладающей долей скумбрии. Скумбрия является более ценной, пользуется очень высоким спросом. Более того, она и технологически благоприятнее для рыбопромышленников. Скумбрия легко замораживается, долго хранится и удобно транспортируется, в отличие от той же сардины-иваси. Промышленники чаще всего обращаются с вопросами именно по составу, просят подсказать, где же все-таки будет эта скумбрия, в каком количестве, в какой период и так далее. Скопления с преобладающей долей косяков скумбрии наблюдаются только в исключительной экономической зоне Японии перед нерестом, а в наших водах подобного практически не бывает. В российских водах можно найти участки, где показатели скумбрии доходят до 30%. Эти рыбы могут держаться на разных, хотя и не сильно отличающихся, горизонтах, но по площади — в одном месте. Когда работают тралом, то в улове всегда попадается и скумбрия, и сардина-иваси. И здесь уже встает проблема утилизации иваси из-за ее большого количества и большой повреждаемости. Береговые предприятия островов Шикотан и Кунашир построили мощные жиро-мучные заводы, решив этот вопрос. Они перерабатывают излишки той отсортированной рыбы, которую нельзя пустить ни на консервы, ни на пресервы. Иначе бы предприятия просто не смогли бы работать, засоряли бы бухты.

—Вы рассказали, как ученые помогают решать проблемы, возникающие у рыбопромышленников. А с какими проблемами сталкиваются сами ученые во время исследований?

— Если говорить о наших проблемах, то их, конечно, достаточно много. Задача по определению «урожая» решается с помощью судовых учетных съемок. Но эти съемки не помогают решить вопрос где «собрать урожай» с наибольшей эффективностью. Для этого нужно иметь суда, которые бы постоянно находились на периферии района, где работают добывающий флот, то есть выявляли бы изменения в гидрологии, в скоплениях.

Такая практика у нас была раньше, еще в советские времена. Существовала служба промысловой разведки на крупных предприятиях, а центром поисковой работы являлось Тихоокеанское управление разведывательного и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ). В ТИНРО была специализированная лаборатория краткосрочного прогнозирования. Будучи ее сотрудником и затем заведующим, сейчас с ностальгией вспоминаю, насколько плотно и плодотворно взаимодействовали со специалистами ТУРНИФ и рыбаками. Совместно решали проблемы, связанные с поиском скоплений, техниками лова и т.п.

Считается, что основная проблема рыбохозяйственной науки в недостаточном финансировании. Институт в своей работе нацелен на решение главных задач, на которые выделяют основную долю финансов, то есть на мониторинг водных биологических ресурсов, среды их обитания, определение ОДУ и РВ. Объектов очень много, и преобладающая часть специалистов биологического направления занята решением этих задач.

Ученым очень сложно еще и в том плане, что нехватка научных судов создает другую проблему — отсутствие мест для обучения кадров. Получается, что те люди, которые, как и я, прошли старую школу морских исследований, могут полноценно работать на промыслах, а молодые — нет. Даже если появляется энтузиазм, нет базы для того, чтобы научить. Раньше схема была такая: мы берем молодого специалиста с собой в экспедицию, он знакомится с научной работой. Кроме того, на любое из поисковых судов, да и на промысловые тоже, можно было без особых проблем посадить молодых специалистов и даже студентов. Это решало вопросы роста квалификации и взаимодействия с рыбаками. Если я выхожу на промысел, то могу говорить с капитанами и руководителями на одном языке. А когда они с молодыми разговаривают, то зачастую не понимают друг друга. Это все формирует пессимистические прогнозы в части подготовки новых кадров, которые бы занимались оперативным прогнозированием.

— А каковы перспективы по вылову иваси, скумбрии и сайры — не на этот год, а на более длительный срок?

— По численности сардины-иваси и скумбрии можно взять в качестве подсказки данные за предшествующий 40-летний период. Пока мы отмечаем усиление северо-восточной ветви Куросио и то, что мы называем глобальным потеплением. Это нормальное, циклическое, климатическое изменение. Усилилось теплое течение, которое отодвигает скумбрию и сардину, выросшую у берегов Японии и в зоне Субарктического фронта все дальше на север и восток. И эта тенденция продолжается уже несколько лет.

Ситуация возможно изменится лет через 5-10. Ослабнут эти процессы, стабилизируются, а затем наступит обратный процесс, когда рыба перестанет уходить далеко на восток. Ее в российских водах будет не меньше, а размерный состав, может быть, — даже лучше, что отмечали в 1980-х годах. Но эта тенденция будет не чем иным, как возвращением к исходному положению. Но произойдет это не скоро, лет через 20, а может и через 25. То есть до 2040 года как минимум мы будем продолжать ловить сардину-иваси в своих водах, не исключено, что вместе со скумбрией.

Будем надеяться, что когда пойдет обратный процесс, в наши воды вернется в достаточных количествах и сайра. Сейчас сайровые скопления формируются в тихоокеанских водах, прилегающих к северным Курильским островам и в Петропавловско-Командорской подзоне. Ее численность не сильно изменилась, она просто находится намного дальше от традиционных районов нагула и мест нереста. Так как у нас своего сайрового флота сейчас почти не осталось, то вылов сайры минимальный.

Сайра вернется к нам лет через десять, и уже необходимо думать о готовности флота и соответствующих специалистов. Сайровая проблема неоднократно освещалась, но руководство рыбной отрасли этот вопрос пока решить не может. В путинный прогноз по-прежнему включается сайра в надежде на то, что кто-то из судовладельцев сможет найти средства для ее добычи. Сайровый промысел даже в лучшие времена был очень рискованным, и без государственной поддержки с высокой степенью вероятности не сможет существовать.

Арина БУРЛАКОВА, Fishnews

Октябрь 2022 г.