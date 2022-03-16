Росрыболовство и Россельхознадзор прокомментировали тему кормов

Решить проблему с рыбными кормами можно за счет наращивания возможностей уже существующих производителей кормов для сельского хозяйства, заявили в Росрыболовстве. В ведомстве сообщили, что будут проработаны меры поддержки смолтовых и комбикормовых заводов.

Сейчас для отдельных направлений рыборазведения импортируется 90-95% кормов. По итогам 2021 г. объем товарной аквакультуры составил 358 тыс. тонн, из которых 136,7 тыс. тонн приходится на долю лососевых видов рыб (семга, форель).

Емкость внутреннего рынка потребления форели и семги оценивается в 230-250 тыс. тонн. Для выращивания лососевых закупаются импортные рыбные корма (Норвегия, Дания, Финляндия) — около 170 тыс. тонн (данные за 2021 г.).

«Объем производства отечественных кормов составляет порядка 20 тыс. тонн, однако в сложившейся обстановке компании заинтересованы в наращивании (модернизации) производственных мощностей», - заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В России производством рыбных кормов занимаются ООО «Лимкорм» (Белгородская область), ООО НПК «Далькорм» (Приморский край), ОАО «Мелькомбинат» (Тверская область), АО «Рыбные корма» и ООО «БИФФ» (Астраханская область), ООО «Карельские рыбные заводы – Корма» (Республика Карелия). Есть также ряд более мелких организаций.

Кроме того, по данным ведомства, в Белоруссии ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» ввело в эксплуатацию современное производство по производству кормов, способное существенно насытить российский рынок.

Для строительства новых заводов, по предварительным оценкам, потребуется от 16 месяцев до двух-трех лет, поэтому для обеспечения рыбоводов Росрыболовство предлагает организовать работу с уже действующими производителями комбикормов для нужд сельского хозяйства.

Одновременно предлагается субсидировать строительство новых заводов и оказывать всестороннюю научную поддержку инвесторам. Как отметили во ВНИРО, в России решаются проблемы с обеспечением компонентов, разработаны и апробированы рецептуры для основных объектов аквакультуры. Производители кормов отмечают необходимость получения муки с высоким содержанием протеинов, витаминных добавок и аминокислот.

Сейчас в России производство рыбной муки составляет около 130 тыс. тонн, около 88 тыс. тонн отправляется на экспорт, поэтому спрос на муку на внутреннем рынке будет расти.

«Существующие потребности внутреннего рынка мы сможем закрыть благодаря реализации действующих программ. В настоящее время уже созданы новые береговые предприятия, которые в том числе оборудованы мукомольными установками. Строятся новые или уже прошли модернизацию добывающие суда с рыбомучными цехами на борту. Выпуск этого продукта при развитии безотходной переработки будет расти. Мы готовы выполнять координирующую роль между рыбопромышленниками и предприятиями, которые собираются наладить выпуск кормов для аквакультуры. Вместе с этим проработаем вопрос мер поддержки строительства комбикормовых и смолтовых заводов, в том числе подготовим изменения в отраслевую госпрограмму, где заложим средства на эти цели», — прокомментировал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Россельхознадзоре сообщили, что внимательно следят за ситуацией на кормовом рынке и готовы оперативно рассматривать инициативы российских импортеров и производителей кормов для сельхозживотных по упрощению процессов контроля и оформления зарубежных грузов.

Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что Россельхознадзор даст указания региональным управлениям в приоритетном порядке оформлять кормовые добавки и ингредиенты, необходимые для животноводческой отрасли. Для этого представителям деловых кругом будет необходимо направлять в адрес службы предварительные уведомления об импортируемых товарах.

Еще одной темой встречи стала регистрация кормовых добавок. Россельхознадзор сообщил, что будет оперативно и в индивидуальном порядке рассматривать все предложения компаний о временных послаблениях в части оформления регистрационных досье и внесения в них изменений, а также упрощения самой процедуры регистрации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews