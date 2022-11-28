Приоритеты для снабженческой компании «Владснаб» определяют ее клиенты — рыбопромышленные предприятия. На фоне стабилизации поставок после рыночных потрясений в первой половине текущего года «Владснаб» решает конкретные амбициозные задачи по запросам рыбаков. Так, в связи с постепенным изъятием из производства фреона-22, снабженцы намерены обеспечить своим клиентам безболезненный и выгодный переход на заменители этого хладагента. Как появился этот запрос, как он выполняется и что происходит на рынке бытовой химии, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал коммерческий директор АО «Владснаб» Ренат Сулейманов.

ЦЕНОВАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

— Ренат Ильдарович, почему именно фреон?

— Фреон R22 (дифторхлорметан) — хладагент, используемый для промышленного холодоснабжения. В частности, его широко применяют как в производстве рыбопродукции, так и при ее дальнейшем хранении и перевозке.

В прошлом году были серьезные перебои с поставками фреона-22 на российский рынок, в результате чего цена сильно скакала. В течение года ее колебания достигали 500%. Так, цена баллона 13,6 кг составляла 55 тыс. рублей. А сейчас он стоит от 12 до 17 тыс. рублей.

— Если в прошлом году был ценовой «шторм» на рынке фреона-22, то в этом году все успокоилось?

— Этот рынок в целом нестабилен и подвержен колебаниям: он зависит и от транспортной составляющей, и от курсов валют, и от работы наших государственных органов.

Так, в прошлом году и в начале текущего перебои на рынке возникли из-за затянувшейся процедуры выдачи квот на импорт фреонов и компонентов для производства фреона-22. Получилось, что с началом проведения специальной военной операции вопрос с квотами был поставлен на паузу. Процесс завершился только в конце апреля.

Однако после выделения квот импортеру необходимо получить заключение специализированной лаборатории, Росприроднадзора, а также пройти процедуру лицензирования в Минпромторге России. Это занимает значительное время — до двух месяцев. Так что в результате на протяжении практически полугода наш рынок оставался без официального импорта фреона, что привело к его контрабанде.

Такие партии, по нашей информации, были совсем небольшие, но на рынок все-таки попали. Проблема в том, что, как это часто бывает с контрабандой, неизвестно, откуда этот фреон привезли, кто был изготовителем и вообще какого качества эта продукция. По нашим данным, у одного из конечных потребителей контрабандного фреона возникли проблемы с качеством. Не знаю, пришлось ли ему после этого ремонтировать оборудование, но как минимум он был вынужден заново заправить установку — уже качественным хладоном.

— Кто вообще поставляет фреон-22?

— В России его производит только один завод — АО «ГалоПолимер Пермь». Так что ценообразование на российском внутреннем рынке (особенно на Дальнем Востоке) во многом зависит от монополиста. Официальный импорт фреона-22 запрещен. Про неофициальные поставки я говорить не буду.

ВЫГОДНО И НЕИЗБЕЖНО

— Что в свою очередь может предложить рыбакам «Владснаб»?

— Переход на аналоги фреона-22. Во-первых, скоро его использование будет вообще запрещено. Во-вторых, это просто выгодно.

— Можно про запрет подробнее?

— В 1987 году в Монреале был подписан протокол, направленный на защиту озонового слоя Земли. Он предусматривает снижение производства и использования разрушающих озон веществ и технологий. В том числе и фреона-22. Во исполнение протокола его ежегодное потребление постепенно снижается, и к 2030 году он должен быть полностью изъят из оборота.

В настоящее время предприятия, связанные с промышленным холодоснабжением, постепенно переходят на заменители фреона-22 — гидрофторуглероды (они же ГФУ) 422а, 422д и иные. Однако в российской рыбной промышленности преобладают достаточно старые суда, где значительная часть холодильных установок по-прежнему работает на привычном фреоне-22.

— Вы сказали, что замена будет еще и выгодна.

— Да, переход на заменитель позволит предприятию сократитьрасходы. Ведь разница в цене между не содержащим хлора аналогом и фреоном-22 может достигать 100% (то есть фреон-22 может быть вдвое дороже аналога). При этом объем фреона, необходимого для заправки установок на рыбопромысловых судах и береговых предприятиях, может измеряться тоннами. Так что разница может составить несколько миллионов рублей с одной заправки.

— А насколько переход безопасен?

— Разработчиком формулы ГФУ 422д является европейский концерн DuPont. Использование заменителя не влияет ни на безопасность, ни на рабочие характеристики установок. Дозаправка проходит без проблем. Даже полная замена газа не требует смены рефмасел. При этом «Владснаб» при переходе с фреона-22 на заменители (422а и 422д) предоставит особые условия, которые позволят предприятиям провести замену с наименьшими затратами и сократить расходы на последующих заправках.

Наконец, я упомяну еще один явный плюс для перехода на заменители. Поскольку фреон-22 относится к озоноразрушающим веществам, предприятие обязано вести его регистровый учет в отдельном журнале. В случае использования заменителя такой необходимости нет.

— Вы сказали, что предприятия постепенно переходят на заменители. Как этот процесс протекает в российской рыбной отрасли?

— К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин отрасль отстает.

— А субъективные причины каковы?

— Чаще всего, рефмеханики, давно работающие с фреоном-22, не спешат менять свои привычки. Ведь надо брать на себя ответственность перед начальством. При этом, как правило, чем крупнее компания, тем сложнее донести до ее руководства все нюансы. Слишком длинная цепочка, чтобы достучаться до того, кто принимает решение. Там, где собственник компании или руководитель находится ближе к технологическим процессам, он быстрее чувствует экономию, ему проще оценить все обстоятельства и принять решение.

Но если обсуждать этот вопрос откровенно, то «инсайд» таков: многие холодильные установки де-факто УЖЕ работают на заменителях 422а и 422д. Просто об этом не знают собственники предприятий и, возможно, закупщики с рефмеханиками. Переход с фреона-22 на некоторые аналоги настолько прост, что часто под видом фреона-22 поставщики продают именно заменители, оставляя сумасшедшую наценку в 200-300% у себя в кармане.

Ранее упомянутый завод «ГалоПолимер Пермь» (единственный в России) просто не отгружает фреон-22 на Дальний Восток в том объеме, которого было бы достаточно для снабжения всех холодильных установок. Поставки расписаны чуть ли не на год вперед и до нашего рынка практически не доходят.

Мы, конечно, не берем в расчет те установки, которые дозаправляются в Корее и КНР. Там, вероятно, таких махинаций нет.

— Вы уже сейчас предлагаете заменители?

— Да, они есть у нас на складах. В настоящее время мы работаем с рыбопромышленными компаниями — нашими клиентами, объясняем им перспективность перехода на альтернативные хладагенты. Все равно им рано или поздно придется это сделать. Но те, кто наберется смелости и начнет раньше, выиграют, поскольку сразу же начнут экономить и наконец перестанут платить втридорога за тот же самый товар.

Кстати, наше внимание на эту ситуацию обратили сами рыбопромышленники. Их инициатива объясняется тем, что «Владснаб» уже давно с рыбаками и старается решать возникающие у них проблемы со снабжением.

ЗАПАД ПОДВОДИТ

— Вопрос как специалисту в области снабжения бытовой химией. Возвращаются ли на российский рынок западные бренды, работающие в этой области, после «бегства» с началом специальной военной операции?

— Да. Компании действительно больше не лихорадит, они перестали менять ценники на продукцию по нескольку раз в день и теперь стабильно отгружают товар со складов. Однако видна новая тенденция — снижение качества. Мы стали получать большое количество рекламаций от наших клиентов о том, что известные товары лишились своих потребительских качеств. Условно говоря, если раньше даже одна капля некоего моющего средства обильно пенилась и отмывала поверхность, то теперь такого эффекта нет.

— С чем это связано?

— По нашей информации, у российских производителей бытовой химии иностранных брендов сейчас возникли проблемы с компонентами. Им не удается получить все необходимые составляющие для производства качественной продукции. Некоторые в такой ситуации начинают производить продукцию из того, что имеется в наличии. Такое наблюдается не на примере одного вида продукции или бренда, это сложившаяся практика.

В целом сейчас имеет место тенденция максимального удешевления продукции и упрощения производства. Особенно это касается расходных материалов. Понятно, что есть ответственные производители, которые стараются держать марку и выпускать именно качественную продукцию. Однако в России так действуют далеко не все.

— В чем вы видите выход?

— В более широком использовании товаров-аналогов. Нередко они по своему качеству не только не уступают, но и выигрывают у западных брендов. И в то же время эти товары, как правило, дешевле. Сейчас мы наблюдаем значительное увеличение импорта бытовой химии из Белоруссии. Их предприятия обеспечивают высокое качество при приемлемой цене. Плюс возможности работать с химическими формулами и составами: у них большой опыт и хорошее оборудование, беларусы готовы учитывать запросы клиента, экспериментировать, создавать новое по необходимости. Кроме того, у них сохраняется доступ к европейской компонентной базе.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Ноябрь 2022 г.