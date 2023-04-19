Более 34 тыс. тонн горбуши ждут в этом году в Сахалинской области

В предстоящую лососевую путину в Сахалинской области прогнозируется вылов более 77 тыс. тонн красной рыбы. Возможный вылов горбуши составляет более 34 тыс. тонн.

Для Сахалинской области, как и для других регионов Дальнего Востока, представлены прогнозы на лососевую путину 2023 г.

Основные объемы добычи горбуши ожидаются в Восточно-Сахалинской подзоне — 18 147 тонн. Ожидания в Южно-Курильской зоне - 11424 тонны. Прогноз для западного побережья Сахалина — 1 072 тонны, Северо-Курильской зоны — 3 300 тонн, Камчатско-Курильской подзоны (в границах Сахалинской области) — 700 тонн, рассказали Fishnews в министерстве по рыболовству региона.

Возможный вылов кеты в Восточно-Сахалинской подзоне — 24 тыс. тонн. На Южных Курилах прогнозируется добыча 13 430 тонн. Вылов кеты на западном побережье Сахалина прогнозируется в объеме 2 520 тонн, в Северо-Курильской зоне — 1 450 тонн, в Камчатско-Курильской подзоне (в границах области) — 250 тонн.

Прогнозы по объемам добычи нерки: Северо-Курильская зона — 1 200 тонн, Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области) — 200 тонн, Южно-Курильская зона — 50 тонн.

Ожидания по кижучу: Восточно-Сахалинская подзона — 50 тонн, Северо-Курильская зона — 350 тонн, Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области) —50 тонн.

Возможный вылов симы составляет 15 тонн в Восточно-Сахалинской подзоне, 8 тонн в Западно-Сахалинской подзоне и 1 тонну в Южно-Курильской зоне.

В прошлом году объем добычи лососей в Сахалинской области превысил 90 тыс. тонн. В 2021 г. было выловлено порядка 56 тыс. тонн.

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