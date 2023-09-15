Осенний сезон обещает открыть новые возможности для предприятий рыбной отрасли и помочь им в реализации амбициозных планов. В Санкт-Петербурге 27–29 сентября пройдут Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — уже в шестой раз. Вслед за ними в октябре откроет двери для посетителей главная отраслевая выставка Китая и всей Азии China Fisheries & Seafood Expo. А завершится выставочный год в Стамбуле — на новой глобальной площадке Seafood Expo Eurasia. Подробностями подготовки к главным отраслевым выставкам с журналом Fishnews поделился Иван Фетисов , генеральный директор компании Expo Solutions Group, организатора Seafood Expo Russia и национального стенда России на зарубежных мероприятиях.

— В прошлом году у Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий был первый юбилей, а чем удивит Санкт-Петербург на этот раз?

— В этом году мы готовимся уже не просто реагировать на вызовы, а задавать мировые тренды. Для этого нужно в первую очередь продолжать работу над инфраструктурными проектами. Их круг очень широк: помимо традиционных вопросов рыбопромыслового судостроения, переработки, логистики и ритейла, более пристальное внимание будет уделено судоремонту, вводу в эксплуатацию и обслуживанию строящегося флота.

Мы видим как интерес к этой теме, так и конкретные меры, которые уже приняты и должны заработать в ближайшее время. Речь, конечно, об обнулении ставки НДС для судоремонтных предприятий, в том числе при проведении работ на промысловых судах. Есть планы по созданию эффективной системы обслуживания флота и перевалки грузов, в этом должны помочь новые логистические комплексы на Севере и Дальнем Востоке. Мы поддерживаем комплексный подход к обновлению рыбной отрасли и стараемся обеспечить условия для него на площадке форума и выставки.

В круглом столе, посвященном строительству и оснащению рыбопромыслового флота и предприятий рыбопереработки, впервые будут участвовать официальные представители Минпромторга, в том числе заместитель главы ведомства Виктор Евтухов и его коллеги. Вопросы планирования, реализации и бюджетного обеспечения государственной программы развития судостроения находятся в их ведении и станут очень существенным дополнением к традиционной тематике обсуждения.

Кроме того, мы перезапускаем направление ритейла. За годы проведения форум и выставка завоевали доверие ритейлеров и всей отрасли, поэтому именно на нашем мероприятии будет представлена новая концепция продвижения рыбной продукции на внутреннем рынке. Ее куратором выступает Роскачество при поддержке Минпромторга, Росрыболовства и Рыбного союза. Отдельная программа была разработана и для продвижения рыбы на столичном рынке.

— Речь идет о продукции российского промысла?

— Преимущественно, но не только. Объемы российского промысла позволяют рыбохозяйственному комплексу удовлетворить внутренний спрос, но неправильно было бы ограничивать и поставщиков зарубежной продукции, которые уже много лет добросовестно работают на рынке. Восполнить недостающие позиции также поможет аквакультура, которая демонстрирует уверенный рост, особенно по наиболее востребованным видам рыбной продукции. Сегодня очень важно сохранить достигнутые темпы развития сектора.

— Для этого на выставке вновь будут организованы специальные проекты?

— Да. В прошлом году мы опробовали гибкий формат участия предприятий этого сектора. Из предоставленных ими компонентов в павильоне аквакультуры была собрана установка замкнутого водоснабжения, что позволило производителям и поставщикам техники показать свое оборудование в работе. В этом году мы предоставляем похожую возможность производителям кормов: они могут приехать на выставку и провести демонстрацию кормления рыбы своей продукцией на базе действующей аквасистемы. Корма составляют значительную часть расходов рыбоводных хозяйств, а уход ряда важных поставщиков из Европы привел к серьезному увеличению спроса. Поэтому мы решили поддержать предприятия сектора и продемонстрировать разнообразие предложений на рынке.

Мы видим в аквакультуре драйвер роста рыбной отрасли. Чтобы помочь индустрии аккумулировать ресурсы, на площадке форума в этом году состоятся главные профильные мероприятия сектора аквакультуры в ЕАЭС. Они помогут использовать инфраструктуру евразийского экономического пространства для обеспечения рыбоводных предприятий не только кормами, но и посадочным материалом, ветпрепаратами, добавками и всем необходимым.

— Что еще интересного ждет гостей и участников выставки?

— Для поставщиков рыбной продукции и ритейлеров вновь откроется зона переговоров о поставках рыбной продукции в торговые сети «Ритейл Центр». Ее дополнит «Рыбный прилавок», который придет на смену «Витрине новинок». Эксклюзивный доступ к прилавку получат участники «Ритейл Центра», чтобы не только рассказывать о своей продукции на переговорах, но и показать товар лицом.

На выставке мы опять организуем кулинарные мастер-классы Russian Seafood Show. Этот проект оказался одним из самых популярных, но помимо зрелищности он также открывает выход на высокорентабельный сегмент HoReCa. Сложность работы с ним останавливает многих поставщиков рыбы и морепродуктов, поэтому мы запустили специальный проект, чтобы рыбопромышленники и рестораторы узнали о потребностях друг друга.

Кроме того, в этом году мы совместно с Ассоциацией организаций продуктового сектора (АСОРПС) в дополнение к профильному мероприятию по рыбной логистике проведем Международную конференцию по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia. Она станет ответвлением серии мероприятий, которую мы организуем на выставке. Отличие в том, что обсуждаться будут перевозки не только рыбной, но и другой пищевой скоропортящейся продукции. Конференция состоится 28 сентября параллельно с форумом и выставкой на площадке КВЦ «Экспофорум».

— Форум и выставка снова проходят в сентябре. Это случайность или уже традиция?

— За пять лет проведения форум и выставка всегда выпадали на сентябрь, за исключением 2019 года, когда было принято решение объединить их с празднованием Дня рыбака. Конечно, на площадке этих мероприятий всегда праздничная атмосфера, но все-таки деловая составляющая важнее. В этом году мы обрадовались переносу сроков, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, выбор провести выставку в сентябре сделала сама отрасль, а спорить с ней бессмысленно. Во-вторых, перенос помог нам приблизить встречу на целый месяц.

К тому же в октябре нас ждет большое возвращение выставки в китайском Циндао. Впервые с 2019 года она состоится в привычном формате с участием компаний со всего мира. Мероприятие будет проходить 25–27 октября, поэтому перенос Seafood Expo Russia обеспечил нам и участникам обеих выставок комфортный период подготовки и отдыха между этими большими событиями.

— От России в Циндао будет много участников? Все-таки отрасль заждалась.

— В этом году площадь российского национального стенда впервые в истории превысит 1000 кв. метров. Желающих очень много, но мы стараемся обеспечить высокую конверсию и измеримые результаты для каждой компании объединенного стенда, поэтому обсуждаем с ними основные аспекты экспозиции, их цели, перспективы. Чтобы еще на этапе планирования с учетом нашего опыта вместе понять, насколько эффективным будет участие предприятия именно в этой выставке.

Мы заинтересованы в успехе каждого экспонента. К тому же помимо Циндао мы можем предложить и другие локации — Санкт-Петербург или Стамбул. Они позволяют решить разные задачи, поэтому будущим участникам очень важно понимать, какого именно результата они хотят добиться. Наладить сбыт продукции в Китай — это одна цель, поставлять рыбную продукцию в российские торговые сети и рестораны — другая, вновь встретиться с европейскими компаниями или выйти на рынки Ближнего Востока или Африки — третья. И для каждой из этих целей наиболее эффективным будет определенный формат. Сегодня мы достигли такого уровня развития, что наши клиенты могут выбирать из того, что подходит им лучше всего.

— К африканским странам сейчас действительно повышенное внимание. Они приедут на выставку в Стамбул?

— Мы ведем переговоры с представительствами ряда государств, которые очень заинтересованы в расширении торговых связей с Россией, и наши рыбопромышленники готовы удовлетворить их спрос. Но здесь важно заранее учитывать местную специфику. Если, скажем, на рынке Великобритании рыбные консервы высокого ценового сегмента стали трендом и цена банки с тунцом порой достигает 20–30 фунтов, то к Африке требуется другой подход. Это, кстати, отличная демонстрация того, как рыбная консервированная продукция при правильном продвижении может занять место в сегменте HoReCa и стать популярной среди аудитории с высокой покупательной способностью. К тому же логистику такой продукции организовать проще, чем мороженой рыбы.

Что касается стран Африки, то, кроме наращивания объемов торговли, есть и другие перспективные для сотрудничества направления. Сегодня взаимодействие выстраивается на самом высоком уровне, но до сих пор сильны связи в сфере культурного диалога, и в наших общих интересах конвертировать их в новые бизнес-проекты.

Могу сказать, что в выставке Seafood Expo Eurasia участие примут представители бизнеса и отраслевого сообщества из 120 стран — Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Евразийского экономического союза. Российская экспозиция на выставке станет одной из самых масштабных, это в полной мере отражает интерес к отечественной рыбной отрасли и ее перспективы на международном рынке.

Василий МОРГАЧЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2023 г.