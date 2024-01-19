Торговый дом «Камчатский меридиан» объединяет 10 крупных заводов по производству рыбной продукции. Компания поставляет лосось и белорыбицу на внутренний и внешние рынки. Опыт работы в оптовой торговле подтолкнул создать онлайн-систему продаж FishStat, позволяющую сотрудничать с добросовестными партнерами и эффективно коммуницировать с покупателями в разных странах. О состоянии рынка, планах по популяризации рыбной продукции в России и современных технологиях в торговле генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

— Евгений, всегда интересно, когда практики анализируют тенденции на рынке. В сфере продаж рыбной продукции в последние годы произошли какие-то изменения, которые можно определить как тренды?

— Если говорить о внешнем рынке, то сроки продаж несколько сдвинулись вперед. Тот же лосось обычно в это время уже расходился достаточно хорошо. А в нынешнем году торговля только-только начинает раскачиваться.

Что касается внутреннего рынка, то все достаточно стабильно, изменений мы не видим. Цена на горбушу в России очень комфортная — и для рыбодобывающих предприятий, и для переработчиков, выпускающих продукт для конечного потребителя, и для трейдеров, и, наверное, для розничных торговых сетей. По минтаю тоже все без особых перемен.

— С кем работаете на внешних направлениях? В основном с Азией?

— С Азией и также с Европой. С европейскими покупателями сейчас есть сложности с точки зрения логистики и оплаты. С азиатскими партнерами мы уже, в общем-то, на 90% перешли на торговлю в рублях и юанях либо в рублях и иенах. То есть с введением санкций активно используем взаиморасчеты в национальных валютах.

— Сейчас много говорится о развитии внутреннего рынка рыбной продукции. В программе того же рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге было сразу несколько сессий, посвященных теме популяризации «рыбного меню» среди россиян. Одна из идей — выделить категории рыбных товаров, востребованных нашим потребителем, для поддержки поставок. Можно ли назвать виды продукции, виды рыб, особенно популярные среди россиян?

— В принципе потребитель на внутреннем рынке ест всё: и лосось, и белую рыбу. Вопрос в объемах потребления. Возьмем лосось — мы не проводили специальных исследований, но, по моим наблюдениям, искусственно выращенная семга популярнее сегодня, чем дикая красная рыба. В средствах массовой информации, в кулинарных передачах в основном рассказывают и показывают, как правильно готовить семгу. Хотелось бы, конечно, чтобы больше говорили о горбуше, кете. Если все-таки реально стоит цель увеличить потребление российской рыбы. Дикий лосось — вкусно и очень полезно. До потребителя нужно доносить информацию о прекрасных качествах этой рыбы.

Мы планируем провести фестиваль дальневосточного лосося. Это как раз наш вклад в работу с российским потребителем. Начнем с Петропавловска-Камчатского — уже обсудили эту тему с губернатором Камчатского края Владимиром Викторовичем Солодовым. Думаю, в пяти-шести регионах мы такие праздники организуем. Возможно, какие-то еще компании подключатся к их проведению.

— А в каких городах планируется собрать такие фестивали по продвижению лосося?

— Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Новосибирск, Красноярск, Самара, Москва. Это будут мероприятия, ориентированные на конечного потребителя рыбной продукции. Мы хотим обсудить проведение таких акций с торговыми центрами.

Идея организовать фестиваль дальневосточного лосося возникла у меня во время конференции в Санкт-Петербурге. Как раз обсуждалась проблема недостаточного потребления рыбной продукции на внутреннем рынке и возможности для его роста. Способы сделать именно дальневосточный продукт более узнаваемым.

Надеюсь, наша инициатива поможет в деле развития внутреннего рыбного рынка. Тем более что сейчас есть запрос на здоровый образ жизни, а дикий российский лосось — горбуша, кета, нерка — это как раз правильное питание.

Необходимо, конечно, использовать и другие инструменты продвижения. Например, уже упомянутые кулинарные шоу на телевидении. Продукция при этом должна быть удобна в приготовлении. В октябре мы принимали участие в международной рыбопромышленной выставке в Циндао. Нас очень заинтересовал опыт, когда из нашей горбуши выпускается уже конечный продукт — практически готовое блюдо, которое остается только разогреть.

Немаловажную роль в продвижении способна сыграть и привлекательная, удобная упаковка, на которой, например, приводится подробный рецепт приготовления рыбы. Вот таких удобных в приготовлении, красиво упакованных продуктов должно становиться больше. Это, конечно, не кривая рыбина, которая сама себе в хвост смотрит.

— Но все-таки и цена на продукцию в магазине имеет значение. Кто-то хочет купить мороженую неразделанную рыбу, готов потратить время на обработку, чтобы обед для семьи в итоге обошелся дешевле.

— Да, цена — немаловажный фактор при выборе продукции. В продаже должен быть разнообразный ассортимент: и неразделанная рыба, и «безголовка», и рыба потрошеная с головой, и филе, многое другое.

— Планируете ли расширять географию поставок рыбной продукции на экспорт? Может быть, включать новые страны?

— Занимаемся вопросами экспорта продукции в Бразилию. Попробуем аккредитоваться для поставок на этот рынок. В целом возможности Латинской Америки огромны — компания смотрит и в этом направлении.

Намерены также работать на рынке Объединенных Арабских Эмиратов — уже начали его изучать. Объем потребления в ОАЭ небольшой, но потенциал для экспорта есть.

В 2023 году наши сотрудники также побывали в Индонезии. Начатые там переговоры продолжились на выставке в Циндао. Возможно, в этом году мы зайдем с какими-то продуктами на индонезийский рынок, попробуем на нем свои силы.

— То есть изучаете потенциал поставок в страны, не совсем привычные для российских рыбных экспортеров?

— Да, я считаю, надо двигаться в этом направлении. Понятно, у нас есть традиционный рынок Китая и других стран региона, Европа. Но Земля огромна, стран много — есть возможности для развития.

— Осваивать новые внешние рынки непросто и, наверное, достаточно затратно. Нужно знать местную культуру, традиции потребления, особенности ведения бизнеса. Тонкости, которые, на первый взгляд, не заметны. Помогает ли как-то государство? У нас действует Российский экспортный центр, другие профильные структуры.

— В 2023 году как раз при поддержке центра «Агроэкспорт» (Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России — прим. ред.) мы ездили в Индонезию и провели там переговоры по вопросам поставки рыбных товаров. Так что мерами поддержки в этой сфере пользуемся. Естественно, самостоятельно также изучаем возможности и специфику работы на внешних рынках. Не так уж это и затратно, но надо ездить, узнавать — по-другому никак. Например, в Эмиратах общаемся с бизнесом, есть понимание, какой там рынок потребления, что и как покупают. Куда продукция может следовать через территорию ОАЭ.

— В этом плане очень хорошо, что ограничения пандемии остались позади и вернулись выставочные мероприятия. У вас был большой стенд на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

— Да, также наша экспозиция была частью общего национального стенда на отраслевой выставке в Циндао. В феврале представим свой стенд на выставке в Эмиратах. Рассчитываем уже перейти к заключению контрактов для работы в этой стране.

В общем-то, за рубежом знают о российской дикой рыбе, ее преимуществах. Но все равно не помешает заявлять о достоинствах нашего товара чаще и больше.

Есть, я думаю, интересные ниши и на привычном китайском рынке. Я уже упоминал компанию, которая выпускает готовую продукцию из нашего лосося для продажи в КНР. Китайский потребитель таким образом постепенно пробует горбушу, кету, нерку. Пройдет время, мне кажется, и это направление — поставки российского лосося в КНР — разовьется.

Но в любом случае, как бы ни рос экспорт, необходимо обеспечивать рыбной продукцией внутренний рынок — в достаточных объемах и по адекватным ценам.

В планах, кстати, у нас есть и производство продукта, рассчитанного на конечного потребителя. Предполагается, что это будет предприятие в Москве.

— В Санкт-Петербурге и в Циндао вы представляли онлайн-сервис FishStat — «умная» система предназначена для организации оптовой продажи рыбы и морепродуктов, хранения и доставки продукции. Вы говорили, что работа над платформой велась около шести лет. Как появилась эта идея?

— На личном опыте знаю, что работа на рыбном рынке — это всегда огромный поток информации. Телефон звонит 24/7, постоянно идут письма, сообщения. Возникла идея объединить все необходимые для торговли рыбной продукцией функции на одном ресурсе. Чтобы в поисках подходящего товара не надо было звонить в десять компаний, а можно было задать необходимые характеристики продукции на сайте, и система сама бы выдавала вам подходящий вариант. Алгоритм схож с поиском логистических решений: нет необходимости связываться с десятками перевозчиков и узнавать, какой тариф для доставки из Владивостока до Москвы — самые выгодные условия подберет система.

Также важна аналитическая составляющая платформы — для прогнозирования цен и спроса на рынке.

Коммуникацию между участниками рынка облегчает специальный мессенджер. Можно переписываться с партнерами на английском, китайском языках в онлайн-режиме: встроенная нейросеть работает даже с профессиональной лексикой.

— А другие языки будут добавляться?

— В процессе подключение возможности общаться на корейском, японском. В целом работа по совершенствованию нашей системы продолжается. В личный кабинет можно будет загрузить не только фотографии, но и видео, как проходит инспекция рыбной продукции.

Уже есть первые пользователи: регистрируются покупатели, продавцы продукции, постепенно приходят транспортные компании.

— Как бизнес откликается? Есть желание попробовать площадку?

— Да, как я уже говорил, люди приходят на платформу, регистрируются. Конечно, им нужно сначала определить для себя преимущества подключения к системе. Но я думаю, перспективы у FishStat хорошие.

Я сам глубоко погружен в специфику работы на рыбном рынке, в вопросы логистики, и мне очень интересно работать с нашей программой. Например, функция перевода сообщений в мессенджере позволяет не переключать общение с зарубежным клиентом на менеджера, а вести диалог самому, напрямую. Это здорово.

— Мне кажется, в рыбной отрасли появляется все больше и больше цифровых решений. С чем вы связываете такой рост интереса к современным технологиям коммуникаций? Просто время пришло попробовать это на рыбном рынке?

— Да, и я думаю, надо шагать в ногу со временем. Пандемия показала нам, что часть работы можно переносить в онлайн-формат. Почему бы, находясь в командировке, не продолжать совершать сделки — покупать и продавать рыбную продукцию, заказывать логистические услуги? Наша система — это удобство и экономия времени пользователей.

Fishstat.ru

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Январь 2024 г.

Рекламодатель — ООО «ТД «Камчатский меридиан»

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