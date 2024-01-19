Интервью

19 января 2024 года
Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Евгений КАРПОВ, Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Торговый дом «Камчатский меридиан» объединяет 10 крупных заводов по производству рыбной продукции. Компания поставляет лосось и белорыбицу на внутренний и внешние рынки. Опыт работы в оптовой торговле подтолкнул создать онлайн-систему продаж FishStat, позволяющую сотрудничать с добросовестными партнерами и эффективно коммуницировать с покупателями в разных странах. О состоянии рынка, планах по популяризации рыбной продукции в России и современных технологиях в торговле генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

— Евгений, всегда интересно, когда практики анализируют тенденции на рынке. В сфере продаж рыбной продукции в последние годы произошли какие-то изменения, которые можно определить как тренды?

— Если говорить о внешнем рынке, то сроки продаж несколько сдвинулись вперед. Тот же лосось обычно в это время уже расходился достаточно хорошо. А в нынешнем году торговля только-только начинает раскачиваться.

Что касается внутреннего рынка, то все достаточно стабильно, изменений мы не видим. Цена на горбушу в России очень комфортная — и для рыбодобывающих предприятий, и для переработчиков, выпускающих продукт для конечного потребителя, и для трейдеров, и, наверное, для розничных торговых сетей. По минтаю тоже все без особых перемен.

— С кем работаете на внешних направлениях? В основном с Азией?

— С Азией и также с Европой. С европейскими покупателями сейчас есть сложности с точки зрения логистики и оплаты. С азиатскими партнерами мы уже, в общем-то, на 90% перешли на торговлю в рублях и юанях либо в рублях и иенах. То есть с введением санкций активно используем взаиморасчеты в национальных валютах.

— Сейчас много говорится о развитии внутреннего рынка рыбной продукции. В программе того же рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге было сразу несколько сессий, посвященных теме популяризации «рыбного меню» среди россиян. Одна из идей — выделить категории рыбных товаров, востребованных нашим потребителем, для поддержки поставок. Можно ли назвать виды продукции, виды рыб, особенно популярные среди россиян?

— В принципе потребитель на внутреннем рынке ест всё: и лосось, и белую рыбу. Вопрос в объемах потребления. Возьмем лосось — мы не проводили специальных исследований, но, по моим наблюдениям, искусственно выращенная семга популярнее сегодня, чем дикая красная рыба. В средствах массовой информации, в кулинарных передачах в основном рассказывают и показывают, как правильно готовить семгу. Хотелось бы, конечно, чтобы больше говорили о горбуше, кете. Если все-таки реально стоит цель увеличить потребление российской рыбы. Дикий лосось — вкусно и очень полезно. До потребителя нужно доносить информацию о прекрасных качествах этой рыбы.

Мы планируем провести фестиваль дальневосточного лосося. Это как раз наш вклад в работу с российским потребителем. Начнем с Петропавловска-Камчатского — уже обсудили эту тему с губернатором Камчатского края Владимиром Викторовичем Солодовым. Думаю, в пяти-шести регионах мы такие праздники организуем. Возможно, какие-то еще компании подключатся к их проведению.

— А в каких городах планируется собрать такие фестивали по продвижению лосося?

— Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Новосибирск, Красноярск, Самара, Москва. Это будут мероприятия, ориентированные на конечного потребителя рыбной продукции. Мы хотим обсудить проведение таких акций с торговыми центрами.

Идея организовать фестиваль дальневосточного лосося возникла у меня во время конференции в Санкт-Петербурге. Как раз обсуждалась проблема недостаточного потребления рыбной продукции на внутреннем рынке и возможности для его роста. Способы сделать именно дальневосточный продукт более узнаваемым.

Надеюсь, наша инициатива поможет в деле развития внутреннего рыбного рынка. Тем более что сейчас есть запрос на здоровый образ жизни, а дикий российский лосось — горбуша, кета, нерка — это как раз правильное питание.

Необходимо, конечно, использовать и другие инструменты продвижения. Например, уже упомянутые кулинарные шоу на телевидении. Продукция при этом должна быть удобна в приготовлении. В октябре мы принимали участие в международной рыбопромышленной выставке в Циндао. Нас очень заинтересовал опыт, когда из нашей горбуши выпускается уже конечный продукт — практически готовое блюдо, которое остается только разогреть.

Немаловажную роль в продвижении способна сыграть и привлекательная, удобная упаковка, на которой, например, приводится подробный рецепт приготовления рыбы. Вот таких удобных в приготовлении, красиво упакованных продуктов должно становиться больше. Это, конечно, не кривая рыбина, которая сама себе в хвост смотрит.

— Но все-таки и цена на продукцию в магазине имеет значение. Кто-то хочет купить мороженую неразделанную рыбу, готов потратить время на обработку, чтобы обед для семьи в итоге обошелся дешевле.

— Да, цена — немаловажный фактор при выборе продукции. В продаже должен быть разнообразный ассортимент: и неразделанная рыба, и «безголовка», и рыба потрошеная с головой, и филе, многое другое.

— Планируете ли расширять географию поставок рыбной продукции на экспорт? Может быть, включать новые страны?

— Занимаемся вопросами экспорта продукции в Бразилию. Попробуем аккредитоваться для поставок на этот рынок. В целом возможности Латинской Америки огромны — компания смотрит и в этом направлении.

Намерены также работать на рынке Объединенных Арабских Эмиратов — уже начали его изучать. Объем потребления в ОАЭ небольшой, но потенциал для экспорта есть.

В 2023 году наши сотрудники также побывали в Индонезии. Начатые там переговоры продолжились на выставке в Циндао. Возможно, в этом году мы зайдем с какими-то продуктами на индонезийский рынок, попробуем на нем свои силы.

— То есть изучаете потенциал поставок в страны, не совсем привычные для российских рыбных экспортеров?

— Да, я считаю, надо двигаться в этом направлении. Понятно, у нас есть традиционный рынок Китая и других стран региона, Европа. Но Земля огромна, стран много — есть возможности для развития.

— Осваивать новые внешние рынки непросто и, наверное, достаточно затратно. Нужно знать местную культуру, традиции потребления, особенности ведения бизнеса. Тонкости, которые, на первый взгляд, не заметны. Помогает ли как-то государство? У нас действует Российский экспортный центр, другие профильные структуры.

— В 2023 году как раз при поддержке центра «Агроэкспорт» (Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России — прим. ред.) мы ездили в Индонезию и провели там переговоры по вопросам поставки рыбных товаров. Так что мерами поддержки в этой сфере пользуемся. Естественно, самостоятельно также изучаем возможности и специфику работы на внешних рынках. Не так уж это и затратно, но надо ездить, узнавать — по-другому никак. Например, в Эмиратах общаемся с бизнесом, есть понимание, какой там рынок потребления, что и как покупают. Куда продукция может следовать через территорию ОАЭ.

— В этом плане очень хорошо, что ограничения пандемии остались позади и вернулись выставочные мероприятия. У вас был большой стенд на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

— Да, также наша экспозиция была частью общего национального стенда на отраслевой выставке в Циндао. В феврале представим свой стенд на выставке в Эмиратах. Рассчитываем уже перейти к заключению контрактов для работы в этой стране.

В общем-то, за рубежом знают о российской дикой рыбе, ее преимуществах. Но все равно не помешает заявлять о достоинствах нашего товара чаще и больше.

Есть, я думаю, интересные ниши и на привычном китайском рынке. Я уже упоминал компанию, которая выпускает готовую продукцию из нашего лосося для продажи в КНР. Китайский потребитель таким образом постепенно пробует горбушу, кету, нерку. Пройдет время, мне кажется, и это направление — поставки российского лосося в КНР — разовьется.

Но в любом случае, как бы ни рос экспорт, необходимо обеспечивать рыбной продукцией внутренний рынок — в достаточных объемах и по адекватным ценам.

В планах, кстати, у нас есть и производство продукта, рассчитанного на конечного потребителя. Предполагается, что это будет предприятие в Москве.

— В Санкт-Петербурге и в Циндао вы представляли онлайн-сервис FishStat — «умная» система предназначена для организации оптовой продажи рыбы и морепродуктов, хранения и доставки продукции. Вы говорили, что работа над платформой велась около шести лет. Как появилась эта идея?

— На личном опыте знаю, что работа на рыбном рынке — это всегда огромный поток информации. Телефон звонит 24/7, постоянно идут письма, сообщения. Возникла идея объединить все необходимые для торговли рыбной продукцией функции на одном ресурсе. Чтобы в поисках подходящего товара не надо было звонить в десять компаний, а можно было задать необходимые характеристики продукции на сайте, и система сама бы выдавала вам подходящий вариант. Алгоритм схож с поиском логистических решений: нет необходимости связываться с десятками перевозчиков и узнавать, какой тариф для доставки из Владивостока до Москвы — самые выгодные условия подберет система.

Также важна аналитическая составляющая платформы — для прогнозирования цен и спроса на рынке.

Коммуникацию между участниками рынка облегчает специальный мессенджер. Можно переписываться с партнерами на английском, китайском языках в онлайн-режиме: встроенная нейросеть работает даже с профессиональной лексикой.

— А другие языки будут добавляться?

— В процессе подключение возможности общаться на корейском, японском. В целом работа по совершенствованию нашей системы продолжается. В личный кабинет можно будет загрузить не только фотографии, но и видео, как проходит инспекция рыбной продукции.

Уже есть первые пользователи: регистрируются покупатели, продавцы продукции, постепенно приходят транспортные компании.

— Как бизнес откликается? Есть желание попробовать площадку?

— Да, как я уже говорил, люди приходят на платформу, регистрируются. Конечно, им нужно сначала определить для себя преимущества подключения к системе. Но я думаю, перспективы у FishStat хорошие.

Я сам глубоко погружен в специфику работы на рыбном рынке, в вопросы логистики, и мне очень интересно работать с нашей программой. Например, функция перевода сообщений в мессенджере позволяет не переключать общение с зарубежным клиентом на менеджера, а вести диалог самому, напрямую. Это здорово.

— Мне кажется, в рыбной отрасли появляется все больше и больше цифровых решений. С чем вы связываете такой рост интереса к современным технологиям коммуникаций? Просто время пришло попробовать это на рыбном рынке?

— Да, и я думаю, надо шагать в ногу со временем. Пандемия показала нам, что часть работы можно переносить в онлайн-формат. Почему бы, находясь в командировке, не продолжать совершать сделки — покупать и продавать рыбную продукцию, заказывать логистические услуги? Наша система — это удобство и экономия времени пользователей.

Fishstat.ru

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Январь 2024 г.

Рекламодатель — ООО «ТД «Камчатский меридиан»

Реклама

  • Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ
  • FishStat помогает общаться бизнесу из разных стран
    • Задать вопрос редакции

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений КАРПОВ

    Рыбный рынок уходит в онлайн

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

    Владимир БУЗАНОВ

    «Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

    «Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

    В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

    Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.