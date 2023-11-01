FishStat заинтересовал зарубежных партнеров

На международной рыбопромышленной выставке в Циндао российский бизнес представлял не только рыбу и морепродукты, но и цифровые решения для работы на рынке. Помочь в деловом общении и совершении сделок призвана платформа FishStat.

Российские рыбопромышленные компании представили свою продукцию и проекты на одной из крупнейших в мире отраслевых выставок в Циндао. В этом году предприятия из России вызвали интерес у зарубежных партнеров не только традиционно качественными рыбой и морепродуктами, но и цифровыми решениями, призванными облегчить работу на рынке.

Торговый дом «Камчатский меридиан» представлял на China Fisheries & Seafood Expo новую онлайн-платформу — сервис FishStat. «Умная» система обеспечивает площадку для коммуникаций покупателя и продавца при оптовой торговле продукцией из водных биоресурсов, а также должна помогать подобрать оптимальное решение для хранения и логистики рыбных грузов. Облегчать общение с партнерами позволяет специальный чат с функцией перевода.

Возможности платформы вызвали интерес у гостей стенда не только из Китая, но и из Индонезии, Вьетнама, Таиланда. «Выставка прошла очень активно, — рассказал Fishnews гендиректор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов. — Огромное количество посетителей. Мы обсуждали развитие поставок нашей рыбной продукции и использование системы FishStat. Платформа как раз должна помогать в работе на рыбном рынке, делать ее более эффективной».

До этого онлайн-система была представлена на Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Fishstat.ru

Рекламодатель — ООО «ТД «Камчатский меридиан»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама