Интервью

15 апреля 2024 года
Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Состояние рыбной отрасли на Севере сейчас определяют три основные составляющие

Илья РАКОВСКИЙ, Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Предприятия Северного бассейна за прошлый год добыли почти полмиллиона тонн рыбы и морепродуктов. Здесь реализуется целый ряд инвестиционных проектов, меняющих облик отрасли. При этом пользователи столкнулись с рядом вызовов, на которые приходится искать ответ, рассказал в интервью Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

— Илья Владимирович, Росрыболовство в апреле озвучило результаты работы рыбной отрасли за 2023 год. Понятно, что статистические итоги подбивались совсем недавно. Каким прошлый год был для предприятий вашего региона? Как я понимаю, пользователи Северного бассейна находятся под достаточно сильным влиянием санкций и с ресурсами ключевого промыслового объекта не все гладко.

— Основное, конечно, что сейчас влияет на выручку предприятий Северного бассейна, их самочувствие и инвестиционные планы, — это состояние запаса трески. Наблюдается его длительное снижение. И мы должны понимать на бассейне, что такая ситуация продлится не меньше чем до конца 2026 года. Сокращение третий год подряд общего допустимого улова, квоты влияет на инвестиционную емкость отрасли и финансовые планы пользователей.

Такая ситуация усугубляет проблему с недостроенными судами под инвестиционные квоты. Деньги предприятий полностью заморожены в этих проектах, проценты по кредитам на их реализацию предприятия платят. Но при этом задействовать заказанный флот они не могут. То есть тут даже уже вопрос не в получении квот вылова, а в том, что нет возможности использовать суда как средство производства.

В случае с карельскими предприятиями это достаточно большой портфель заказов.

Снижение выручки в связи с сокращением ОДУ трески, замороженные в инвестиционных недостроях средства и усугубляющееся санкционное давление по поставкам судового снабжения и запасных частей — это три основных обстоятельства, которые определяют состояние рыбной отрасли на Северном бассейне и карельских предприятий в том числе.

Для того чтобы строить планы на будущее, нам надо понимать год, с которого начнется восстановление запасов по треске. Очень подробно эта тема обсуждалась на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета. ПИНРО поделился своими прогнозными исследованиями, данными, соображениями. Но, насколько я понял, называть какие-то даты восстановления промыслового запаса еще преждевременно.

— А что касается санкционных ограничений?

— Каждое предприятие ищет способы адаптации к санкционному давлению самостоятельно, и, в общем-то, происходит это у всех по-разному.

Конечно, был фактор непределенности: как мы будем работать в зонах Норвегии и Фарерских островов. Это наши основные районы присутствия в рамках международных договоренностей.

Если говорить про Норвегию, то у нас накоплена большая история по совместному управлению запасом. В мире она считается одним из примеров отличного менеджмента — и научного, и экологического, и межгосударственного. Очень быстро были достигнуты результаты по искоренению ННН-промысла на Севере. Вот эта инерция отношений и опыта совместного регулирования пока, к счастью, позволяет резких решений не принимать. Разрыв этих отношений мог бы нанести вред далеко не только России и Норвегии, речь ведь идет о риске подрыва состояния запаса трески, о продовольственной безопасности в Европе и других странах

Три порта открыты для российских рыбаков. Это серьезно сократило возможности российских предприятий, но мы находим возможности для продолжения работы, хотя ситуация сложная, конечно.

Что касается промысла в регионе Фарерских островов, то их власти запретили российским судам выгружать рыбу, выловленную не в фарерской зоне. Поэтому мы организовали доставку уловов из зоны НЕАФК (зоны регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике — прим. ред.) в порты Санкт-Петербурга и Калининграда. Это не рациональное, но вынужденное решение.

Сейчас суда планируют приступить к промыслу путассу в зоне Фарер. Пока изменений нет, предполагается, что мы зайдем в фарерские порты с рыбой.

Надеюсь, наше международное сотрудничество устоит. По крайней мере, в том виде, который есть сейчас, — минимум по взаимному соблюдению тех правил, которые были. Все-таки это уровень, обеспечивающий совместный промысел и долгосрочное управление запасами. Сегодня мы часто вспоминаем советский экспедиционный промысел. Историческая память в отрасли сильна. Понятно, что пришло время расширить географию промысла российских рыбаков. Важно использовать исторический момент давления на нас в более близких районах промысла для переключения усилий на возврат в дальние районы промысла. Еще правильнее было бы и остаться в традиционных местах промысла, и вернуться в прежние, дальние. Это — реальный способ повысить общегосударственный вылов. Росрыболовство представило амбициозный план по Большой африканской экспедиции. Надеюсь, это только первый шаг на пути расширения возможностей российского рыболовства.

— Вы уже начали говорить о проблеме отставания строительства судов под инвестквоты от первоначального графика. Тут как-то ситуация меняется?

— Изменения все-таки предприняло новое руководство Объединенной судостроительной корпорации, верфей. В нашем случае речь идет о Северной верфи (на этом заводе заказаны ярусоловы для РК «Вирма» — прим. ред.). Предприятия находятся в активной фазе переговоров по переосмыслению этих судостроительных контрактов, их исполнения. Позиции уже достаточно близки, первое судно передано заказчику в апреле. Надеюсь, что начавшийся процесс взаимодействия позволит предприятию получить и два оставшихся судна в определенный сторонами срок.

— Карелия участвует в программе инвестиционных квот с проектами по строительству не только флота, но и береговых заводов. И здесь, как я понимаю, все складывалось более благополучно. Но потом ситуация со штрафами за неисполнение обязательств по выпуску продукции перекинулась и на Северный бассейн.

— Береговые заводы стали реальной витриной первого этапа программы инвестиционных квот. Очень много было сомнений, разговоров и беспокойств на тему того, что предприятиям на Северном бассейне не хватит ресурсного обеспечения, им тяжело будет работать в максимальном формате. Тем не менее негативные прогнозы не оправдались.

В Карелии мы открыли два перерабатывающих производства большой мощности (объекты инвестиций типа «П» под квоты трески и пикши, компании «Рыботорговая сеть» и «Группа «Баренц» — прим. ред.). И они нашли свое место на рынке. Создали серьезный рыбоперерабатывающий кластер — это уже свершившийся факт.

На этих предприятиях мы работаем не только с треской и пикшей. Выпускается продукция из всего прилова — зубатки, сайды, камбалы, окуня, палтуса — и продукты из пелагических пород рыб. Предприятия полностью укомплектованы трудовыми ресурсами. Мы занимаемся уже программами по развитию кадровых компетенций. Заводы действуют на территории опережающего развития (ТОР), у нас заключено соглашение с региональными властями о социально-экономическом сотрудничестве. В 2022 году мы подписали к нему допсоглашение, потому что уже выполнили нормы по созданию рабочих мест и попросили правительство Карелии увеличить норматив по рабочим местам.

Мы также предложили региональному правительству создать технопарк по производству упаковки для рыбной продукции. И сегодня такая помощь оказана. Выделена земля, строится здание, уже есть заявки от первых возможных участников. Надеюсь, рядом с перерабатывающими заводами запустим вместе с резидентами технопарка несколько небольших производств упаковочной продукции. Все это говорит о том, что кластерный тип развития локальных тресковых индустрий был запланирован правильно.

Мы видим очень четкий, постоянный спрос на продукцию заводов, чему очень рады. Когда шла разработка промышленного дизайна по новым предприятиям — а это были 2018-2019 годы, — мы ориентировались на существовавшие на тот момент внешнеторговые условия. Предполагалось, что производства будут во многом работать на экспорт. Но это оставили в прошлом, перестроились. И достаточно успешно: заводам не потребовалось какой-то паузы, кризисной перенастройки. Они открылись, плавно начали работать и на третий год справились без какого-то нажима с выполнением обязательств по выпуску продукции. И мы, повторюсь, видим, постоянный клиентский интерес. Сейчас это не только филе из трески, как предполагал регулятор, когда готовилась «нормативка» по заводам и коэффициентам для них. Стране очень нужна доступная по цене и по присутствию в ассортименте рыбная продукции. Если говорить про донные породы, то прежде всего это стейки — из трески, из мелкой пикши.

У нас вообще в уловах последних лет было очень много рыбы мелкого размера, что не позволяло выпускать из нее только филе. Но у нас получилось привлечь внимание новых потребителей к продукции из белой рыбы. И сегодня запросы на продукцию из пикши и трески у нас очень высокие.

Конечно, на стадии роста мы абсолютно не ожидали риска получить миллиардные штрафы от государства. Это удивило всех. И мы понимаем, что при решении суда о наложении санкций работа просто не будет продолжена, потому что суммы взысканий превышают несколько годовых выручек заводов.

В конце марта глава Росрыболовства Илья Васильевич Шестаков провел совещание по этой проблеме, то есть определенный диалог состоялся. Я также выступал на этой встрече. Привел пример с заводом в Карелии, который стоял в календарном графике приемки последним. Осенью он был принят комиссией, которая контролирует соответствие объектов по программе инвестквот. Затем вышел приказ о предоставлении квоты. Но предприятие прошло ветеринарное освидетельствование и получило документы, разрешающие в принципе производить продукцию, только в апреле. А экспортные документы были получены ближе к июню. То есть на выполнение требований по выпуску продукции осталась только половина года. Практика сопровождения инвестиционных проектов в стране в других отраслях уже сложилась — в первый год запуска никто не требует мгновенного выхода на проектную мощность. Это, к сожалению, наше отраслевое ноу-хау.

— Много различных тонкостей.

— Да. На совещании я попросил учесть такие моменты в нормативной базе и для вновь вводимых в эксплуатацию предприятий предусмотреть возможность в первый год своей деятельности не выполнять норматив. Чтобы хотя бы инвесторы следующих этапов программы не попадали в ситуацию, когда в суде решается, будет производство работать или нет.

— В этом году российским рыбакам для освоения был рекомендован большой объем баренцевоморской мойвы: национальная квота составила свыше 78 тыс. тонн. В итоге вылов значительный — более 50 тыс. тонн, но возможный объем полностью не освоен. Разговаривали на эту тему с вашими коллегами. Они говорят: без модернизации флота такие большие объемы мойвы взять невозможно.

— Из запланированных 19 тыс. тонн мойвы мы выловили 12 тыс. тонн. Работали в соответствии с промысловой обстановкой, то есть, как отмечают наши флотоводцы, взяли весь возможный объем. Мойва — это социальный продукт, высококачественный белок.

Наверное, соглашусь, что производственных мощностей, чтобы освоить столь значительную квоту и в столь короткий период (а мойвенная путина стремительна), у бассейнового флота не было. Должны ли мы располагать такими мощностями — не факт. Такое количество судов на мойве возможно применить в комбинации с дальнейшей их перестановкой на свободный ресурс, например, в Африку. При этом учитываем, что все-таки запас колеблется, в этом году показатели были очень высокие.

— Мы на этот раз много говорили о переработке. Сейчас наблюдается рост интереса рыбопромышленников к продвижению продукции на внутреннем рынке. Специальную программу запустила Ассоциация добытчиков минтая, усилия прилагают и крупные холдинги. Что вы об этом думаете?

— Я с большим вдохновением смотрю на программы по продвижению российской рыбы, особенно на программу по минтаю. Вижу усилия на выставках, в рознице, маркетинговую активность. Сам был свидетелем, как предлагают продукцию из минтая на рейсах «Аэрофлота».

У этих проектов большое будущее. Сейчас, наверное, такая работа не приносит большой отдачи, это чистый затратный компонент. Но это будущая доля рынка, расширение его возможностей. Это участие людей, которые верят в завтрашний день, а не работают на спотовом рынке максимальной реализации. И конечно, государство, отрасль, наши ассоциации должны эти усилия всячески поощрять. Это все очень важно и интересно.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Апрель 2024 г.

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