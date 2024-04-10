Карельские рыбаки получили от ОСК новый ярусолов

Северная верфь (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передала рыболовецкой компании «Вирма» головное судно серии ярусололов, которые карельские промысловики заказали по программе инвестиционных квот.

РК «Вирма» и Северная верфь подписали акт приема-передачи судна «Гандвик-1». Ярусолов прошел процедуры РМРС и получил классификационное свидетельство, рассказали в пресс-службе судостроительного завода. По заказу карельской компании на верфи должно быть построено еще два ярусолова проекта MT1112XL.

Основные характеристики проекта: водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, длина — 59 м, ширина — 13 м. Автономность плавания — 45 суток. Общая производительность — 25 тонн готовой рыбопродукции в сутки. На судне предусмотрен морозильный трюм емкостью около 500 тонн.

«Наработка опыта по строительству промыслового флота идет непросто. Однако новое руководство ОСК, верфи перенастраивают работу, и это помогло ускорить процесс выполнения заказа», — заявил Fishnews генеральный директор РК «Вирма» Вячеслав Стурзу.

Сейчас «Гандвик-1» готовится к заселению экипажа. Контрольный выход в море намечен на конец апреля.

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