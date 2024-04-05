Отраслевая наука готовится к новым масштабным исследованиям

За 2023 г. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии провел около 870 экспедиций по оценке запасов традиционных для добычи водных биоресурсов и по изучению новых перспективных объектов промысла.

О важных для российской рыбной отрасли исследованиях рассказали на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. В зоне внимания ученых — минтай, сельдь, тихоокеанские лососи и другие промысловые объекты, сообщает корреспондент Fishnews.

Результаты исследований по минтаю и сельди в Охотском море показали, что в 2023 г. запасы этих рыб находились на устойчивом уровне с потенциалом к росту, отметил в «научной» части своего доклада на коллегии глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Работы в тихоокеанских водах Южных Курил позволили ученым оценить запасы сардины-иваси — предлагаемые для освоения объемы были своевременно скорректированы. Научная основа помогла эффективной организации промысла. Уловы иваси в прошлом году достигли рекордного за последние тридцать лет показателя более чем в 520 тыс. тонн.

В работах по лососям интересным акцентом стали аэроучетные съемки с использованием беспилотников, применяемые для оценки пропуска производителей на нерестилища.

Рассказывая о результатах отраслевой науки, глава ведомства остановился не только на Дальневосточном бассейне. В Азово-Черноморском бассейне, несмотря на сложную обстановку, все запланированные исследования специалисты выполнили в полном объеме.

«Впервые была проведена комплексная съемка по оценке эффективности естественного воспроизводства, оценке биомассы черноморской хамсы, ее кормовой базы в российском секторе Черного моря», — отметил Илья Шестаков.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2024 г. должна стартовать Большая африканская экспедиция, призванная охватить районы более чем 10 стран. Масштабные исследования рассчитаны на два года. Задача — укрепление позиций в мировом рыболовстве.

«Мы планируем начать ее уже с середины лета, — рассказал об экспедиции Илья Шестаков. — Сейчас ведется большая подготовительная работа с иностранными государствами».

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