Внимание — на внутренний рынок: как в России работают над увеличением потребления рыбы

Помочь в популяризации рыбной продукции среди россиян должны сразу несколько программ федерального уровня. Информацию об этих проектах Fishnews собрал в специальной рубрике.

В этом году в практическую плоскость перешли несколько больших программ по повышению популярности рыбной продукции на российском рынке, сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация добытчиков минтая запустила масштабный проект по продвижению категорийного бренда «Дальневосточный минтай»: в результате реализации программы потребление этой рыбы россиянами должно вырасти в два раза, до 350 тыс. тонн.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов совместно с Минвостокразвития и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) организовали продвижение камчатской рыбопродукции на внутреннем рынке. В проекте участвуют добывающие предприятия и федеральные ритейлеры.

Усилия госсектора и бизнеса объединяет программа по продвижению бренда «Русская рыба», рассказали в Рыбном союзе. В следующем году в стране запланировано девять тематических фестивалей, призванных показать россиянам, насколько вкусны и полезны рыбные продукты.

По итогам августовского совещания президент поручил правительству подготовить дорожную карту по увеличению потребления российской рыбопродукции на внутреннем рынке — с мерами по повышению доступности, социальной рекламой и прочим.

Материалы о том, как продвигается реализация федеральных программ по продвижению российской рыбы, мы будем собирать в новой рубрике «Рыба для россиян».

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