ПИНРО рассказал про особенности мойвенной путины

Весенняя нерестовая миграция мойвы в Баренцевом море в целом завершилась в начале апреля, отмечают в Полярном филиале ВНИРО. С учетом всех факторов результат нынешней путины специалисты считают успешным.

«Миграция из районов нагула на севере Баренцева моря к берегам Скандинавского и Кольского полуостровов, где мойва традиционно нерестится в феврале-марте, в текущем году была довольно быстрой по времени. Основная причина этого — продолжающееся многолетнее высокое теплосодержание баренцевоморских вод в целом и прибрежной части», — рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

Таким образом, весеннюю мойвенную путину 2024 г. в Баренцевом море можно считать завершившейся, отметили специалисты. Из национальной квоты в 78,2 тыс. тонн российским рыбакам удалось освоить 50,2 тыс. тонн.

«Это максимальный зарегистрированный российский вылов баренцевоморской мойвы за последние 10 лет. Такой результат можно считать успешным, учитывая кратковременность промыслового сезона и сложный в метеорологическом плане период путины», — подчеркнули ученые.

Полярный филиал ВНИРО заблаговременно подготовил путинный прогноз. В течение сезона лова специалисты постоянно отслеживали промысел мойвы, готовили еженедельные рекомендации по наиболее перспективным участкам добычи. На судне «Капитан Назин» в качестве наблюдателя работал специалист ПИНРО, анализируя биологические особенности рыбы из уловов (питание, половозрелость, размерный и половой состав).

«Предстоящее направление и сроки миграции были спрогнозированы учеными верно, затраты времени отечественных судов на поиск подходящих скоплений этой рыбы в текущем году были минимальны», — обратили внимание в филиале.

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