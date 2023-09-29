АДМ предложила российскому рынку новый взгляд на минтай

В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Ассоциация добытчиков минтая объявила о запуске масштабной программы, направленной на увеличение потребления продукции из минтая на российском рынке.

Создание бренда «Дальневосточный минтай» как часть программы продвижения продукции из этого вида рыбы Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) анонсировала еще в мае в рамках Недели российского ритейла. Спустя четыре месяца на площадке Международного рыбопромышленного форума президент АДМ Алексей Буглак объявил о запуске проекта, целью которого является двукратный рост объемов потребления минтая на внутреннем рынке в течение ближайших трех лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ассоциация представила категорийный бренд «Дальневосточный минтай», с помощью которого рыбаки надеются заново открыть продукцию из минтая для потребителя.

«Мы хотим изменить восприятие минтая на рынке, сбросить с него шлейф «немодности», разрушить штампы восприятия, которые во многом идут из прошлого, и, самое важное, донести до потребителя информацию об уникальных свойствах этой рыбы, о современных рыболовных производствах, переработке, о морской заморозке, которая позволяет сохранить все полезные свойства продукта — и все это по доступным и разумным ценам», — рассказал Алексей Буглак.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в видеообращении к участникам презентации охарактеризовал минтай как «рыбу с несчастливой судьбой». Заполучив в советское время репутацию «второстепенной промысловой рыбы», минтай до сих пор не может с ней расстаться, хотя из второстепенного давно стал крайне востребованным объектом добычи, особенно на мировом рынке. Руководитель ассоциации назвал разговор о маркетинговой судьбе минтая важным и давно назревшим, добавив, что ВАРПЭ тоже участвует в проекте продвижения категорийного бренда.

Несмотря на снижение потребления рыбы в стране, о чем с тревогой говорили многие участники форума, ситуация с минтаем выглядит более благоприятной. «Потребление минтая за десять лет выросло в полтора раза. Если в начале 2010-х годов на внутренний рынок поставлялось не более 10% вылова, то сегодня этот показатель уже выше 20%. При том что вылов минтая вырос за этот период примерно на 20–25%», — привел данные отраслевой статистики Алексей Буглак.

Хотя основным продуктом для внутреннего рынка по-прежнему остается мороженный минтай, эксперты отмечают рост доли филе и, в последние два года, сурими. По прогнозу АДМ, к концу 2023 г. поставки минтаевой продукции на российский рынок превысят 200 тыс. тонн.

Данные маркетингового исследования, проведенного АДМ в сентябре, показали, что минтай знают 92% респондентов, а потребляют — 71%. Больше всего минтая едят жители крупных городов Поволжья, Сибири и Урала. Проседает потребление у москвичей и в возрастной категории до 30 лет по всем регионам. Причем две трети потребителей минтая отмечают его доступную цену. На фоне того, что высокая цена является главной причиной отказа от покупки рыбы в целом, стоимость продукции из минтая становится важным конкурентным преимуществом.

В рамках первого этапа кампании по продвижению минтая АДМ запустила сайт, посвященный дальневосточному минтаю, и аккаунты в основных соцсетях с информацией о полезных свойствах этой рыбы, рецептами и рекомендациями. На втором этапе, который стартует в 2024 г., фокус будет направлен на то, чтобы стать ближе к потребителю. В связи с этим Алексей Буглак пригласил присоединяться к проекту всех заинтересованных участников товаропроводящей цепи, включая переработку и ритейл.

По мнению замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, потенциал у минтая колоссальный, вся индустрия переработки заточена в первую очередь на этот вид, на мировом рынке это точно «не рыба неуспеха». «Для нас крайне важно, чтобы эта рыба нашла достойное место на столах россиян, — заявил представитель отраслевого регулятора. — Мы приветствуем, что АДМ наконец-то пришла к тому, чтобы начать продвигать продукцию из минтая на российском рынке».

Амбассадором бренда «Дальневосточный минтай» стал известный шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко. В октябре он планирует принять участие в съемках фильма о минтае на Камчатке, организованных при поддержке ВАРПЭ и руководства региона. По словам Василия Емельяненко, история с минтаем весьма своевременна, поскольку в России прослеживается тенденция к использованию локальных либо отечественных продуктов. «Мы найдем поваров и ресторанные группы, которые захотят быть причастными к этому процессу», — пообещал он.

Инициативу АДМ поддерживают крупнейшие предприятия по добыче минтая, входящие в ассоциацию. Директор по стратегическим коммуникациям Русской рыбопромышленной компании Алексей Меркулов рассказал, что РРПК верит в глубокую переработку, в том числе для внутреннего рынка, и активно работает с участниками рынка в этом направлении. Он поделился опытом проведения фестиваля минтая во Владивостоке в мае текущего года. Проект был нацелен на решение сразу трех задач: показать, что минтай — это вкусно (с привлечением шеф-поваров для разработки особого меню), что минтай можно встроить в городской образ жизни, в том числе как стритфуд, и что минтай в хорошем качестве не нужно искать специально — он присутствует на полках сетевых магазинов.

«Продвижение продукта не может начинаться исключительно с того, чтобы делать это только на полке или в ресторане. Нужно объединять разные аудитории. Фестиваль помог это сделать. Бренд «Дальневосточный минтай» будет продолжать это делать, — отметил Алексей Меркулов. — Уверен, что в следующем году мы уже вместе с брендом «Дальневосточного минтая» масштабируем этот фестиваль до федерального уровня».

Как лидер по производству филе минтая морской заморозки в розничной упаковке «Океанрыбфлот» с большим удовольствием поддерживает инициативу АДМ в части продвижения категорийного бренда «Дальневосточный минтай», сообщил коммерческий директор камчатской компании Дмитрий Гусев. По его словам, уже сейчас до 40% продукции «Океанрыбфлота» уходит на российский рынок, но теперь стоит задача не просто обеспечить россиян рыбой, но предложить им такой же вкусный, полезный и привлекательный продукт, какой лежит на полках магазинов в Европе или США.

«Мы уверены, что потребление минтая можно увеличить и в два, и в три раза. Давайте делать это за счет продвинутого продукта, которого заслуживает российский потребитель», — призвал коллег Дмитрий Гусев.

Подумать не только над тем, чтобы продвигать минтай в сегменте для покупателей со средними и высокими доходами, представляя его как полезный, удобный и современный продукт, но и над тем, чтобы продукция из минтая — вкусная и качественная — была доступной и менее платежеспособным слоям населения, предложил АДМ Василий Соколов. Он добавил, что способствовать повышению потребления минтая могло бы субсидирование потребителей со стороны государства, но подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция Росрыболовства.

«Для того чтобы программа продвижения рыбной продукции на внутреннем рынке успешно работала, должны вносить свой вклад все участники товаропроводящей цепочки — это и рыбаки, и переработчики, и дистрибьюторы, и те, кто непосредственно занимается транспортировкой рыбных товаров, и, конечно же, розница, — подытожила модератор мероприятия, главный редактор интернет-портала Fishnews.ru Маргарита Крючкова. — Очень важно, чтобы между всеми этими звеньями было четкое взаимодействие и постоянный диалог».

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