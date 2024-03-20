Владимир Григорьев: Лучше осваивать мойву поможет модернизация флота

Мойвенная путина на Северном бассейне близится к завершению, однако из общей национальной квоты России — 78,2 тыс. тонн — пока выбрано только 43 тыс. тонн, отметил представитель УК «Норебо» Владимир Григорьев.

«Необычно большая квота и нехватка мощностей не позволяют рыбопромышленникам выбрать ее на 100%. Поэтому практически все компании ставили задачу освоить минимально необходимые 70%, чтобы впоследствии не лишиться лимитов. Многие уже достигли данного результата и сняли флот с промысла», — рассказал Fishnews полномочный представитель директора управляющей компании «Норебо» Владимир Григорьев.

Он напомнил, что нерест мойвы длится примерно два месяца — февраль и март, в этот период идет промысел. Потом рыба уже некондиционная.

Квота «Норебо» составляет 23,5 тыс. тонн, из которых на сегодня освоено 14 тыс. тонн. Оба судна холдинга, задействованные на добыче мойвы, продолжают лов.

Есть трудности и со свободными местами на холодильных складах Мурманска. «Понимая эту проблему, холдинг Норебо построил холодильник на 10 тыс. тонн. Владельцы рыбы, которая находится на хранении, пытаются как можно быстрее ее вывезти, иначе склады окажутся забиты, так как сейчас ведется промысел и других объектов», — напомнил Владимир Григорьев.

Мороженую мойву стараются поскорее отправить в Санкт-Петербург, Москву, другие города-миллионники. Собеседник Fishnews обратил внимание, что отпускная цена от промысловиков достаточно низкая, мойва — действительно «народная рыба».

«Помимо выпуска мороженой продукции, мы планируем производить консервы на своем заводе «Роскон» в Калининградской области, делать мойву копченую в масле. Она ничем не хуже той же салаки или кильки», — заметил представитель «Норебо».

В феврале «мойвенный вопрос» обсуждался на экспертной панели по продвижению рыбы на выставке «Россия». Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов пригласил торговые сети активнее включиться в продажи мойвы.

«Ситуация действительно улучшается, это заметно с каждым годом. Продажи через ритейл растут. Поэтому рассчитываем, что и в этом году торговые сети помогут нам в реализации мойвы», — прокомментировал Владимир Григорьев.

Вместе с тем он отметил, что разница между стоимостью рыбы от производителя и ценой на прилавке магазина может быть существенной.

По мнению представителя холдинга, сейчас российские рыбаки не готовы осваивать большие объемы мойвы с учетом короткого периода путины и одновременного промысла других видов.

«В общем, путь только один: наращивать промысловые мощности. Очевидно, что быстро это сделать невозможно, поэтому необходимо модернизировать имеющийся флот», — резюмировал Владимир Григорьев.

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