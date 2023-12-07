Север ищет резервы для роста уловов

По прогнозам Северному бассейну в ближайшие годы не стоит ждать роста вылова трески и пикши. На научно-промысловом совете рыбаки предупредили о рисках неосвоения квот, а регулятор рекомендовал переключиться на мойву и другие недоиспользуемые объекты промысла.

Результаты, с которыми подходят к концу года предприятия рыбопромышленного комплекса Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, республик Карелии и Коми, 5 декабря рассматривались на заседании научно-промыслового совета Северного бассейна (СНПС). Главный отраслевой показатель — объем вылова — в этом году ожидаемо демонстрирует снижение.

«В целом по Северному бассейну в настоящий момент добыча составляет 444 с небольшим тысячи тонн, то есть на 48 тыс. тонн идет отставание к соответствующему уровню прошлого года», — констатировал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Урезанный ОДУ трески и пикши не замедлил отразиться на уловах. Как сообщает корреспондент Fishnews, и Мурманская, и Архангельская области отчитались о снижении вылова по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — на 5,5% и на 10% соответственно, в плюсе оказалась только Карелия — на 5%.

Хотя в целом освоение квот по треске и пикше находится на высоком уровне, отдельные предприятия испытывают трудности с достижением минимального порога в 70%, отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Это в свою очередь создает для них риски потери квот. Поскольку причины неосвоения во многом связаны с санкциями, региональные власти предложили регулятору не применять в таких случаях предусмотренные в законе меры в виде принудительного расторжения договоров.

Однако Росрыболовство пока не видит повода для послаблений, особенно с учетом мнения науки о состоянии запасов ключевых для промысла видов. По предварительным прогнозам Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в ближайшие два года допустимые уловы трески и пикши продолжат снижаться. После 2025 г. можно надеяться на стабилизацию запасов, но предпосылок к их увеличению ученые пока не видят.

В связи с этим Василий Соколов заявил о необходимости активнее вовлекать в промысел не только высокомаржинальные виды водных биоресурсов и рекомендовал регионам проработать совместно с рыбопромышленниками предложения по районам и объектам, за счет которых можно увеличить вылов в 2024 г.

Основные надежды федеральное агентство связывает с мойвой, национальная квота на вылов которой в следующем году составляет почти 80 тыс. тонн. Состояние запаса этого вида ВНИРО оценивает как неплохое, но ученые предупреждают, что значительную долю уловов может составить мелкая рыба. Государство ориентирует рыбаков на максимальное освоение мойвы, что потребует усилий со стороны не только добывающего флота, но и береговой инфраструктуры.

Члены СНПС высказали опасения по поводу способности мурманского порта оперативно принять и обработать такие объемы рыбы. В Росрыболовстве считают целесообразным провести подготовительные мероприятия для организации процесса выгрузки, транспортировки и хранения продукции из мойвы, а также ее дальнейшей реализации на внутреннем рынке.

Также участники заседания обсудили вопросы, связанные с промысловой отчетностью при рыболовстве в зонах других государств, адаптацией отрасли к работе с электронным рыболовным журналом, противодействием легализации браконьерского краба под видом любительских уловов, изменением нормирования мышьяка в рыбной продукции и другими административными барьерами. СНПС также отметил негативные тенденции в подготовке кадров для рыбной отрасли Мурманской области после включения бывших учебных заведений Росрыболовства в этом регионе в состав Мурманского арктического университета.

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