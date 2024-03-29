ФАР и ВАРПЭ работают над законодательством о береговых заводах

В Росрыболовстве прошло обсуждение проблемных вопросов работы береговых рыбоперерабатывающих заводов, построенных под инвестквоты. Инициатором обсуждения выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков 28 марта провел совещание по проблемным вопросам, связанным с производством продукции на береговых заводах, которые были построены в рамках первого этапа программы инвестквот. В обсуждении приняли участие президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, гендиректор «Камчаттралфлота» Владимир Котов, гендиректор «Витязь-Авто» Степан Селезнев, гендиректор компаний «Русская треска» и «Мурман СиФуд» Владимир Хижняков, а также представители органов власти регионов.

Напомним, в прошлом году между инвесторами и регулятором возникли разногласия по поводу толкования требований, сформулированных в нормативно-правовых актах и касающихся объемов производства продукции на этих заводах. Росрыболовство подало 10 исков к предприятиям с требованием уплатить штрафы на общую сумму около 6 млрд рублей. В настоящее время компании пытаются оспорить их в судах.

В конце января ВАРПЭ направила обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой дать поручение об организации расширенного совещания для обсуждения ситуации, в которой оказались заводы, с привлечением отраслевых общественных объединений, представителей инвесторов и властей регионов, где были построены береговые рыбоперерабатывающие комплексы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, участники совещания детально обсудили вопросы, связанные с процессом производства рыбной продукции и рассмотрели предложения по совершенствованию нормативной базы. «Получился очень деловой и объективный диалог. Спасибо руководителю Росрыболовства за личное участие в обсуждении важного для отрасли вопроса», — отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ассоциация активно участвует в решении проблемы береговых заводов, построенных под инвестквоты. В марте Герман Зверев поднимал этот вопрос на пленарном заседании Совета Федерации. По его инициативе эта тема также обсуждалась на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

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