Как отрасль отработала 2023 год, озвучили на коллегии

Ключевые производственно-экономические показатели работы рыбной отрасли за 2023 г. представили на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. При этом руководители Минсельхоза и самого федерального агентства отдельно остановились на теме обеспечения внутреннего рынка и экспортных поставках.

Результаты работы рыбной промышленности за 2023 г. на заседании озвучили и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, подключившийся к коллегии по видеосвязи, и глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Добыча рыбы и морепродуктов в прошлом году достигла рекордного показателя более чем в 5,3 млн тонн. При этом около 75% уловов обеспечил Дальневосточный бассейн: объемы вылова здесь выросли по сравнению с результатом 2022 г. на 14% и составили свыше 4 млн тонн. «Такое увеличение во многом обусловлено успешной лососевой путиной прошлого года», — рассказал глава Федерального агентства по рыболовству. Лосося рыбаки поймали около 609 тыс. тонн — это второй результат за современную историю наблюдений.

Выпуск рыбной продукции по стране составил 4,4 млн тонн — на 245 тыс. тонн больше результата 2022 г.

«Прошлый год вновь показал, что рыбохозяйственный комплекс России является динамично развивающийся отраслью, даже несмотря на те внешние ограничения, в которых нам на сегодняшний день приходится работать», — заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что уровень самообеспечения рыбопродукцией в России практически в два выше индикатора из Доктрины продовольственной безопасности.

Для развития потребления рыбной продукции внутри страны предполагается задействовать усилия новой автономной некоммерческой организации — власти рассчитывают, что рыбопромышленные компании присоединятся к ее работе.

Экспорт в натуральном выражении вырос на 9% и составил 2,5 млн тонн. В денежном выражении поставки уступили показателю 2022 г. на 5,6% и составили 5,8 млрд долларов.

«Понятно, что ситуация эта была вызвана недружественными действиями ряда стран. В этом году мы видим, что ситуация ценовая начинает исправляться», — рассказал Илья Шестаков. Он выразил надежду, что в 2024 г. удастся показать положительную динамику по экспорту не только в натуральном, но и в стоимостном выражении.

Ключевыми импортерами выступили Китай, Республика Корея, Нидерланды, Япония, Нигерия и Германия. При этом география поставок расширилась за счет стран Ближнего Востока и Африки, сообщил глава Росрыболовства.

Дмитрий Патрушев отметил, что российскую рыбопродукцию в прошлом году закупало 80 государств. Министр напомнил о задаче увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 г.

«Рыбная продукция в структуре наших поставок всегда играет очень и очень значительную роль. Поэтому развитие экспортного потенциала в этом сегменте должно однозначно совершенно продолжаться. За счет всех имеющихся инструментов необходимо увеличить объемы, приоритизировать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Ну и конечно, открывать новые рынки сбыта», — высказался по этому поводу Дмитрий Патрушев.

Импорт рыбопродукции в натуральном выражении вырос на 18% и составил 656 тыс. тонн. В стоимостном выражении — 2,8 млрд долларов — это на 6% выше уровня предыдущего года. Ключевые страны-поставщики — Белоруссия, Фарерские острова, Чили, Китай, Эквадор, Индия и Перу. «Но надо отметить, что основой импорт этой продукции — это те виды, которые не добываются в наших водах или не производятся в достаточном объеме нашими предприятиями», — обратил внимание на важность широкой ассортиментной линейки Илья Шестаков.

Оборот отрасли вырос на 17% до рекордного показателя 1 трлн рублей. Также на коллегии привели показатель прибыли — рост на 0,6% до 173 млрд рублей.

Инвестиции оцениваются в 115 млрд рублей. За пять лет по объему вложений отрасль, по словам Ильи Шестакова, приросла в четыре раза.

Общая сумма налогов и сборов от предприятий рыбохозяйственного комплекса увеличилась по сравнению с 2022 г. на 28% и составила 67,4 млрд рублей.

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