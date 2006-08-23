Активисты «Гринпис» пытались блокировать разгрузку российского судна в порту Голландии

Как говорится в сообщении норвежского представительства «Гринпис», экологи заподозрили, что судно доставило незарегистрированный улов с Баренцева моря.

На этой неделе активисты природоохранной организации «Гринпис» высадились на борт российского транспортного судна «Мурманский», стоящего в голландском порту Эмсхавен. Как говорится в сообщении норвежского представительства «Гринпис», экологи заподозрили, что судно доставило незарегистрированный улов с Баренцева моря.

Активисты приковали себя к кранам и другому погрузочному оборудованию, пытаясь помешать разгрузке. Вдобавок к этому представители экологической организации вывели краской на борту судна лозунг «Стоп пиратскому промыслу».

Мотивируя данную акцию, пресс-секретарь «Гринпис» заявил, что подозрения в нелегальном характере груза вызывает тот факт, что оно прибыло под разгрузку в Голландию, за сотни миль от места промысла в норвежских и российских промысловых водах.

В ответ на это, голландские власти заявили, что не располагают никакими данными об участии российского судна в каких-либо незаконных операциях. «Груз был вовремя и в установленном порядке задекларирован, и никаких нарушений в ходе досмотра обнаружено не было», – заявил представитель голландской сельскохозяйственной службы. Он предположил, что судно, на борту которого находится 850 т рыбы, будет разгружено позже.