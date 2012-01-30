Железная дорога не отпускает рыбу в море

Участники Владивостокского транспортного узла намерены противостоять активизации перевозок рыбы по Северному морскому пути.

Напомним, что в 2011 г. дальневосточный лосось впервые был доставлен в центральную часть страны по Северному морскому пути – рыбопромышленники посчитали, что такой маршрут выгоднее транспортировки по железной дороге через Владивосток. По арктической трассе красная рыба была перевезена с Камчатки в Санкт-Петербург.

«Плавание» дальневосточного лосося по Севморпути стало одним из самых громких событий в рыбной отрасли за минувший год. Однако, как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, не все рады тому, что нашлась такая альтернатива железнодорожным перевозкам.

Руководство компании «Дальрыбпорт» обеспокоено возможностью переориентации лососевых уловов на Северный морской путь и даже решило обсудить этот вопрос с представителями транспортных компаний на круглом столе. «Мы, портовики, конечно, останемся без рыбы вообще. Нам придется переориентацию делать на другие грузы. Потому что на сегодня у нас есть с вами только одна путина – это лососевая», – обратилась к транспортникам генеральный директор «Дальрыбпорта» Людмила Талабаева. При этом она подчеркнула: «Отсечение нас от тех грузов, которые были традиционно наши, наверное, это в какой-то степени неправильно».

Прогнозы некоторых участников круглого стола оказались весьма пессимистичны: Северный морской путь будет развиваться, рыба – доставляться по арктической трассе, а значит, нужно переориентироваться на другие виды грузов.

Однако с такой позицией согласились не все. По мнению генерального директора ОАО «Далькомхолод» Павла Богдановского, нужно прямо заявить о том, что в случае «ухода» лосося на СМП пострадают рыбаки (в чем именно, не уточнялось – прим. корр.), трейдеры, транспортники, порты. Надо также четко указать: какое количество персонала будет сокращено при падении грузооборота, отметил он. «Почему мы не можем сказать, если мы обеспокоены? Мы просто должны сказать», – согласилась с коллегой Людмила Талабаева.

Кто-то из участников круглого стола напомнил о том, что рыбопромышленники отправили рыбу в Санкт-Петербург морем потому, что посчитали такую логистическую схему более выгодной. «Но мы с вами не рыбаки», – заявила в ответ на это генеральный директор «Дальрыбпорта». Здесь каждый забоится о своих интересах, пояснила она.

На круглом столе немало претензий прозвучало в сторону железной дороги: недовольство вызывают тарифы, сроки доставки. Угроза потерять тот объем грузов, который ежегодно поступает во время лососевой путины, заставила транспортников и портовиков задуматься: каким образом они могут привлечь клиента. Нужно предложить рыбакам более выгодные условия, чем предполагает Севморпуть, – такую мысль озвучили сразу несколько участников круглого стола. По крайней мере, поделился соображениями один из них, ставка на перевозку 1 кг продукции могла бы быть такой же, как на СМП. Генеральный директор «Дальрыбпорта», в свою очередь, отметила, что круглый стол как раз и был организован для выработки таких предложений.

Павел Богдановский заявил, что каждый должен просчитать социально-экономические последствия переориентации лосося на Северный морской путь и сформулировать, как в этом случае можно удержать клиента. Кроме того, добавил он, нужно искать союзников в этом вопросе – привлечь трейдеров, переработчиков, железную дорогу.

Людмила Талабаева рассказала, что свою обеспокоенность в связи с «уходом» рыбопродукции на Северный морской путь выразили и крупные оптовики. «Потому что они там тоже теряют, там идет резкий сброс цены, и там тоже идет ломка рынка всего», – объяснила руководитель компании.

Своеобразный итог обсуждению подвел председатель совета директоров «Далькомхолода» Георгий Мартынов. «Считаю, что нельзя молчать, нельзя допускать, чтобы рыба везлась Северным морским путем, там надо возить генеральные грузы, надо возить нефть, сжиженный газ, да все что угодно – что, не найдем что возить, что ли? Найдем все», – сказал он, подчеркнув, что железной дороге нужно сделать приоритеты по рыбе.

Приглашенный на круглый стол президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев посоветовал транспортникам не пугать себя и подкрепил свою позицию рядом аргументов. Прежде всего, напомнил он, Севморпуть открыт для уверенного ледового прохождения в период с начала августа по середину октября, а значит, уловы охотоморской минтаевой путины по арктической трассе не пойдут. При этом поставки минтая на внутренний рынок (а именно эти объемы транспортируются по железной дороге) постепенно растут. Сельдевая путина может лишь частично попасть в указанные сроки. Таким образом, Северный морской путь теоретически может быть привлекателен только для лососевой путины.

Кроме того, по словам президента АДМ, предприятия Сахалинской области, на которую приходятся значительные объемы добычи красной рыбы, вряд ли будут использовать СМП, а значит, порядка 200 тыс. тонн лосося в год по-прежнему будет направляться по железной дороге. Также он предложил уточнить, в чем именно пострадают рыбаки при доставке рыбы Севморпутем.

Президент АДМ указал участникам круглого стола на перспективность такого направления, как перевозка в европейскую часть России олюторской сельди, и предложил им подумать над выгодными для рыбаков условиями ее доставки в европейскую часть страны. В прошлом году в рамках сотрудничества Ассоциации добытчиков минтая и Ассоциации производственных и торговых объединений рыбного рынка было продано 5 тыс. тонн этой рыбопродукции, но это только начало. В 2012 г. Федеральное агентство по рыболовству в несколько раз увеличивает общий допустимый улов олюторской сельди, что создает предпосылки для дальнейшего роста поставок. «Добыча олюторской сельди будет осуществляться с 15 октября, то есть везти Северным морским путем ее будет невозможно. Она пойдет только железной дорогой, и как раз в период с декабря», – объяснил транспортникам Герман Зверев. – Вам стоит рассматривать не только лососевую путину, но и сельдевую путину».

«Наверное, в таком формате, что Северный морской путь – это вред и провокация, не стоит ставить вопрос. Нужно понимать, что Северный морской путь объективно не оторвет у вас всю рыбу, а рыбакам этот маршрут выгоден», – заявил он.

«Мы будем его (СМП – прим. корр.) использовать и будем добиваться снижения ставок ледокольного флота и введения для доставляемой Севморпутем продукции таможенного режима «внутренний каботаж». Севморпуть – это хорошая прививка против завышенных коммерческих аппетитов трейдеров, которые давят на рыбаков в период лососевой путины и «отжимают» выгодные для себя цены», – сообщил информагентству президент Ассоциации добытчиков минтая.

Тем не менее участники Владивостокского транспортного узла не готовы так просто отказываться от такого источника доходов, как лососевая путина. На круглом столе решено было все же подготовить оценку социально-экономических последствий активизации перевозок рыбы по СМП для транспортных компаний и портов.

РИА Fishnews.ru