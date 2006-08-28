Новосибирские ученые изобрели новый аппарат для определения степени загрязнения водоемов

Специалисты новосибирского научного центра «Сибэкоприбор» разработали и запустили в серийное производство новый прибор, который поможет экологам определить степень загрязнения водоемов.

Как стало известно Fishnews.ru, прибор способен распознавать все виды вредных примесей, содержащиеся в воде, – от различных нефтепродуктов до банального стирального порошка.

«Дело в том, что с каждым годом в наших водоемах появляются новые вредные примеси, которые приборы старого образца уже не могут распознать, – рассказала в своем интервью газете «Вечерний Новосибирск» научный сотрудник «Сибэкоприбора» Наталья Пешкова. – Поэтому есть риск проникновения в городскую водопроводную систему «грязной» воды. Наш «КН-2М» позволяет сделать точный анализ воды».

Новая экологическая разработка уже была опробована на реке Иня в результате чего специалисты установили, что вода в водоеме – грязная и содержит вредные химические примеси.

«Сейчас на наш аппарат поступили заявки практически ото всех экологических организаций, которые следят за мониторингом окружающей среды», – отметила Наталья Павловна.