АДМ начала путь к очередной сертификации

На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.

В присутствии руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, президента Морского попечительского совета (MSC) Руперта Хоуса и директора MSC по региону Европы Камиля Дерекса подписи под контрактом поставили исполнительный директор АДМ Алексей Буглак и управляющий директор Acoura Marine Мартин Гилл.

Получение Ассоциацией добытчиков минтая в сентябре 2013 г. сертификата Морского попечительского совета, подтвердившего, что траловый промысел минтая в Охотском море устойчив и хорошо управляем, стало знаковым событием для российского рыболовства. Это один из крупнейших в мире промыслов, как по объему вылова, так и по количеству флота.

«Это серьезное достижение. Ему предшествовала почти пятилетняя работа, в ходе которой детальному анализу подверглись все элементы системы управления. Нам удалось преодолеть колоссальное противодействие конкурентов, желавших сохранить эксклюзивное положение на мировом рынке. Это сделало нас сильнее, а промысел надежнее», – рассказал Fishnews Алексей Буглак.

Независимая международная сертификация гарантировала покупателям на внутреннем и внешнем рынках, что российский охотоморский минтай соответствует самим строгим международным стандартам устойчивости.

В период 2014-2017 гг. в рамках плана по улучшению промысла Ассоциация добытчиков минтая при поддержке Росрыболовства и рыбохозяйственной науки выполнила серию научно-исследовательских работ, часть из которых уникальна и ранее никогда не проводилась. На предприятиях АДМ была внедрена система прослеживаемости продукции.

Пятилетний период действия сертификата MSC завершается в 2018 г., но ассоциация уже инициировала процесс ресертификации. «Работа по дальнейшему повышению устойчивости охотоморского промысла будет продолжена, а российские добытчики минтая подтвердят статус поставщиков устойчивой рыбопродукции», – заверил Алексей Буглак.

Fishnews