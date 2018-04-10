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Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ. Фото пресс-службы Амурского ТУ

У Приморского теруправления Росрыболовства – новый руководитель

Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник представил коллективу Приморского теруправления нового руководителя Андрея Гинкеля – ранее он работал в центральном аппарате заместителем начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны.

В Приморском крае заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник провел выездные встречи. Замглавы Федерального агентства по рыболовству представил коллективу нового руководителя Приморского территориального управления Андрея Гинкеля. До этого он работал в центральном аппарате заместителем начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны, а всего Андрей Гинкель трудится в отрасли более 20 лет. К руководству теруправлением он приступил 3 апреля.

Сотрудничество в сфере организации работы рыбохозяйственного комплекса региона Михаил Иваник и Андрей Гинкель обсудили с вице-губернатором Приморского края Валентином Дубининым, главой краевого департамента рыбного хозяйства Сергеем Наставшевым и президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым. В числе ключевых вопросов взаимодействия с администрацией края – проведение кампании по перезакреплению долей квот вылова на следующие 15 лет, а также ход распределения рыбоводных участков под марикультуру, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Предполагается, что Приморский край станет пилотным регионом, где в мае-июне будет проведен электронный аукцион по распределению рыбоводных участков.

Еще одна встреча состоялась у Михаила Иваника с руководителем управлением Пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю Николаем Гусевым. В обсуждении также участвовал новый глава Приморского теруправления Росрыболовства. На встрече рассмотрели вопросы взаимодействия ведомств в сфере государственного контроля при осуществлении рыболовства, в том числе с учетом реформы контрольно-надзорной деятельности, в которой участвует Росрыболовство.

В ходе рабочей поездки в Приморский край заместитель руководителя Росрыболовства посетил пост рыбоохраны на озере Ханка Черниговского межрайонного отдела рыбоохраны.

На следующий день в поселке Терней Михаил Иваник провел встречу с жителями самого рыбного района Приморского края.

8 апреля Михаил Иваник и Андрей Гинкель побывали на информационно-правовом обучающем семинаре в рамках реализации проекта «Правовое просвещение, повышение уровня правосознания и оказание юридической помощи КМНС».

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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