11 апреля 2018 года

Следствие усмотрело «оборотней» в отряде «Пиранья»

На Сахалине в суд направлено уголовное дело против двух сотрудников оперативного отряда «Пиранья». «Рыбных спецназовцев» обвиняют в получении взятки за «крышевание» браконьера и предупреждение его о рейдах.

Обвиняемые – старшие госинспекторы отдела оперативного государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов Московско-Окского теруправления Росрыболовства (спецназ «Пиранья»). Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, инспекторам вменяют преступления, предусмотренные пунктами «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Пираний» отправили в командировку на Сахалин с конца августа по конец сентября для помощи региональной рыбоохране на «красной» путине. По версии следствия, вечером 10 сентября 2017 г. в селе Стародубское Долинского района два инспектора получили от местного жителя взятку в 170 тыс. рублей. За эти деньги они обязались не мешать незаконно ловить лососей в реке Найба, а также предупреждать браконьера о рыбоохранных рейдах, считают следователи.

Fishnews